«Тампа» с Кучеровым идет к третьему Кубку Стэнли. Они просто издеваются над лучшей командой регулярки

Для прохода «Пантерз» «Лайтнинг» осталась одна победа.

Кубок Стэнли. Второй раунд. Восточная конференция. Третьи матчи

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Перри — 5 (Макдона, Кучеров), 13:21 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Юбердо, Барков), 16:07 — 1:1. Чернак — 1 (Колтон, Палат), 22:54 — 2:1. Стэмкос — 3 (Кучеров, Хедман), 30:23 — 3:1. Кучеров — 4 (п.в., Пол), 56:06 — 4:1. Стэмкос — 4 (п.в.), 57:51 — 5:1.

Вратари: Василевский — Бобровский.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (13+13+10) — 34 (8+12+14).

Наши: Кучеров (22.31/6/+4), Сергачев (18.28/0/+2) — Мамин (12.58/6/-1).

22 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-0.

Глядя на то, как «Тампа» выносит вперед ногами «Флориду», болельщики «Торонто» могут успокоиться и зауважать команду еще больше. «Мэйпл Лифс» вылетели в первом раунде, но обыграли действующих чемпионов в трех матчах и вели по ходу серии 3-2. «Пантерз» подобные успехи снятся только в розовых снах. Минувшей ночью «Лайтнинг» уничтожили победителей регулярки дома (5:1) — все идет к тому, что серия закончится в четырех матчах. Не вижу предпосылок для чудесного преображения «Флориды» в следующей игре, которая может закольцевать сезон для команды Сергея Бобровского.

Сложно претендовать на победу с «Тампой», забивая один гол за матч. Тем более в формате «пять на четыре». Хотя большинство «Пантерз» в плей-офф — беспросветная печаль. Почти как шансы на камбэк в серии. За девять матчей лихая атака «Флориды» сподобилась на одну шайбу (как раз в последней игре с «Тампой») за 28 попыток. При том, что в регулярке «Пантерз» стабильно реализовывали каждое четвертое удаление (24,4%). Проблемы с большинством начались еще против «Вашингтона», который компактно располагался в зоне, не позволяя лидерам соперника находить свободный лед, и усугубились против «Тампы».

Большинство — лишь часть трудностей «Флориды» с действующим чемпионом. Только во втором матче «Пантерз» предложили дико сбалансированной и эффективной «Тампе» нечто внятное. Но, продержавшись 59 с лишним минут, рассыпались за пару секунд до сирены, ослабили хватку и пропустили красоту от маэстро Никиты Кучерова и Росса Колтона. Для «Лайтнинг» открытая и нацеленная на созидание «Флорида» — более удобный соперник, чем «Торонто». Детсадовская ошибка защитников второй пары Маккензи Уигара и Густава Форслинга, скатившихся вдвоем за ворота на игрока с шайбой, только подтверждает это.

Это не значит, что «Торонто» — эталон игры в обороне и защитники «Мэйпл Лифс» все как один душили Кучерова и компанию. В серии хватало ошибок с обеих сторон. Недаром команды доигрались до седьмого матча, который завершился с разницей в одну шайбу. «Тампа» и «Торонто» показали равный, конкурентный хоккей. Все то, что подготовила для «Лайтнинг» «Флорида», банально не работает. За три матча команда Джона Купера, ослабленная потерей первого центра Брэйдена Пойнта, показала, что способна выигрывать по-разному. Сбивая темп соперника, как это было в первом матче. Закусившись на высоких скоростях, как во втором. Или объединив все это, как в третьем. Константой «Тампы» остается контроль шайбы. «Лайтнинг» не паникуют, не сбиваются на индивидуализм (привет, «Вашингтон»!) и грамотно используют возникающие дыры в обороне соперника.

3-0 в серии не говорят о тотальном доминировании «Лайтнинг». «Флорида» не развалилась — просто ее привычные козыри, за счет которых она в том числе выиграла регулярку, сломались. Потому что «Тампа» наводит порядок на собственном пятаке и выжигает чужой. Потому что «Тампа» дорожит шайбой и выигрывает больше единоборств один в один. Потому что «Тампа» — кубковый хамелеон, меняющий тактику, подстраиваясь под соперника. «Тампа» — сын маминой подруги, у которого все получается лучше, чем у тебя. Университетский ботаник, не пропустивший ни одной лекции самого нудного профессора. Секрет побед «Болтс» — в правильных и рациональных решениях, которые в большинстве случаев доведены до совершенства.

Сильно ли заметна потеря первого центра Пойнта, вылетевшего в седьмом матче с «Торонто»? Команда осталась без ценнейшего форварда, но выиграла четыре встречи подряд. Это ли не признак важного для плей-офф баланса и полезности всех троек? «Тампа» давно созрела для борьбы с разными соперниками. «Флорида» верит в мощь атаки, которая пока (или все еще?) бессильна против цепких защитников «Лайтнинг». А еще у «Тампы» есть Никита Кучеров, создающий красоту в ключевых моментах серий. Иногда кажется, что россиянину нужны партнеры только для того, чтобы они завершали начатое точными бросками. Пока ни Барков, ни Юбердо, ни Райнхарт не совершили кучеровских подвигов.

Не понимаю, за счет чего «Флорида» затянет серию с «Тампой». Переломный момент наступил во второй игре, когда «Лайтнинг» едва не довели Эндрю Брюнетта до нервного тика голом за четыре секунды до сирены. Что могут предложить «Пантерз» в следующем матче? Организованную оборону? Это так же абсурдно, как и верить в то, что игру начнет Брайан Эллиотт, а не Василевский. Команда весь сезон придерживалась бразильской системы и не перестроилась даже против престарелого и медленного «Вашингтона».

Высоким темпом «Тампу» не удивить. Она сама не против взвинтить скорости и рисовать комбинации на повышенной передаче. Исполнительское мастерство позволяет. Только расслабленность «Болтс» и дикие ляпы Андрея Василевского помогут «Флориде» вернуть серию в Майами. «Лайтнинг» включили чемпионский режим и возвращают образ машины, которую невозможно остановить.