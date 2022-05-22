Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

22 мая, 23:40

Кучеров опять закошмарил «Флориду» и обогнал Овечкина! «Тампа» — в шаге от финала «Востока»

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» одержать третью победу в серии плей-офф с «Флоридой»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Ник Пол празднуют гол в ворота «Флориды».
Фото USA Today Sports
Невероятные показатели российского нападающего.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Восточная конференция. Третьи матчи
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Перри — 5 (Макдона, Кучеров), 13:21 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Юбердо, Барков), 16:07 — 1:1. Чернак — 1 (Колтон, Палат), 22:54 — 2:1. Стэмкос — 3 (Кучеров, Хедман), 30:23 — 3:1. Кучеров — 4 (п.в., Пол), 56:06 — 4:1. Стэмкос — 4 (п.в.), 57:51 — 5:1.
Вратари: Василевский — Бобровский. Штраф: 6 — 4. Броски: 36 (13+13+10) — 34 (8+12+14). Наши: Кучеров (22.31/6/+4), Сергачев (18.28/0/+2) — Мамин (12.58/6/-1).
22 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 3-0.

«Флорида» выглядела невероятно на протяжении всего регулярного чемпионата. Казалось, что команда просто не может постоянно играть так круто впереди, но «Пантерз» в итоге даже превысили показатель в четыре гола за матч. Но со стартом плей-офф начались проблемы. Даже в серии с состарившимся «Вашингтоном» начались проблемы — будь команда Александра Овечкина чуть поосновательнее, «Флорида» могла и не взять первую серию за 26 лет.

А вот «Тампе» удалось воспользоваться слабостями лучшей команды регулярки на полную. Сейчас серия очень близка к 4-0. Взяв две игры в гостях, действующий обладатель Кубка Стэнли уверенно выиграл дома. А главной звездой ожидаемо стал российский нападающий Никита Кучеров.

Легендарный ветеран Кори Перри помог «Тампе» в прошлом плей-офф, но сейчас он действует еще полезнее. Закопав шайбу с пятака после броска Макдоны, экс-звезда «Анахайма» отличилась уже в пятый раз за 10 матчей в этом плей-офф.

«Флорида» с лучшей атакой этого сезона в плей-офф не могла реализовать ни одного большинства в первых восьми матчах. Прорвало на девятый — Сэм Райнхарт отличился с передачи Александра Баркова.

«Флорида» играла ничуть не хуже, и порой только чудеса спасали «Тампу». Но все же спасали. «Пантерз» же не могло ничто спасти — бросок защитника Эрика Чернака Бобровский потащить не мог.

«Флорида» могла и во второй раз реализовать большинство, но тащил Василевский, а когда и он был бессилен, ворота спас защитник Макдона. А вскоре в очередной раз гол организовал Никита Кучеров — с его передачи Стивен Стэмкос отправил третью шайбу в ворота Бобровского за вечер. А Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров — впереди только Макдэвид и Драйзайтль из «Эдмонтона».

Пустые ворота «Флориды» подарили Кучерову еще два очка, и в итоге он обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. Теперь у Кучерова 142 (48+94) очка — на одно больше, чем у Ови. И это притом что Никита моложе на восемь лет! Все-таки Кучеров — настоящий кубковый игрок.

Никита Кучеров празднует заброшенную шайбу. Кубок Стэнли-2022: «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду», «Калгари» — «Эдмонтон» и другие матчи
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
1
14
Читайте также
10-летний хоккеист в ярости набросился на взрослых арбитров и начал их бить
Русские швейцарцы покоряют ЧМ-2022 по хоккею: они прибили сборную Канады, а один из них идет в топе среди лучших бомбардиров турнира
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Крайдер вышел на чистое второе место по голам в плей-офф среди игроков «Рейнджерс»
Кучеров поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли
Кубок Стэнли-2022: «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду», «Калгари» — «Эдмонтон» и другие матчи
Кучеров обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли
Кучеров набрал три очка и догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли
Кучеров отдал две передачи и почти догнал Овечкина в списке самых результативных россиян Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский нападающий стал главным врагом «Колорадо». Он травмировал ведущего защитника
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 1
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1 - 1
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
2 - 1
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 3
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 3
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 20
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 20
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 15
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 9 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 9 7
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости