Невероятные показатели российского нападающего.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Восточная конференция. Третьи матчи

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Перри — 5 (Макдона, Кучеров), 13:21 — 1:0. Райнхарт — 3 (бол., Юбердо, Барков), 16:07 — 1:1. Чернак — 1 (Колтон, Палат), 22:54 — 2:1. Стэмкос — 3 (Кучеров, Хедман), 30:23 — 3:1. Кучеров — 4 (п.в., Пол), 56:06 — 4:1. Стэмкос — 4 (п.в.), 57:51 — 5:1.

Вратари: Василевский — Бобровский. Штраф: 6 — 4. Броски: 36 (13+13+10) — 34 (8+12+14). Наши: Кучеров (22.31/6/+4), Сергачев (18.28/0/+2) — Мамин (12.58/6/-1).

22 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-0.

«Флорида» выглядела невероятно на протяжении всего регулярного чемпионата. Казалось, что команда просто не может постоянно играть так круто впереди, но «Пантерз» в итоге даже превысили показатель в четыре гола за матч. Но со стартом плей-офф начались проблемы. Даже в серии с состарившимся «Вашингтоном» начались проблемы — будь команда Александра Овечкина чуть поосновательнее, «Флорида» могла и не взять первую серию за 26 лет.

А вот «Тампе» удалось воспользоваться слабостями лучшей команды регулярки на полную. Сейчас серия очень близка к 4-0. Взяв две игры в гостях, действующий обладатель Кубка Стэнли уверенно выиграл дома. А главной звездой ожидаемо стал российский нападающий Никита Кучеров.

Легендарный ветеран Кори Перри помог «Тампе» в прошлом плей-офф, но сейчас он действует еще полезнее. Закопав шайбу с пятака после броска Макдоны, экс-звезда «Анахайма» отличилась уже в пятый раз за 10 матчей в этом плей-офф.

«Флорида» с лучшей атакой этого сезона в плей-офф не могла реализовать ни одного большинства в первых восьми матчах. Прорвало на девятый — Сэм Райнхарт отличился с передачи Александра Баркова.

«Флорида» играла ничуть не хуже, и порой только чудеса спасали «Тампу». Но все же спасали. «Пантерз» же не могло ничто спасти — бросок защитника Эрика Чернака Бобровский потащить не мог.

«Флорида» могла и во второй раз реализовать большинство, но тащил Василевский, а когда и он был бессилен, ворота спас защитник Макдона. А вскоре в очередной раз гол организовал Никита Кучеров — с его передачи Стивен Стэмкос отправил третью шайбу в ворота Бобровского за вечер. А Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров — впереди только Макдэвид и Драйзайтль из «Эдмонтона».

Пустые ворота «Флориды» подарили Кучерову еще два очка, и в итоге он обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ. Теперь у Кучерова 142 (48+94) очка — на одно больше, чем у Ови. И это притом что Никита моложе на восемь лет! Все-таки Кучеров — настоящий кубковый игрок.