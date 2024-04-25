Барбашев обошел Ковальчука и Фетисова в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев обошел Илью Ковальчука и Вячеслава Фетисова в рейтинге лучших бомбардиров плей-офф НХЛ среди россиян.

28-летний форвард принял участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (3:1) и отметился результативной передачей.

Набранное в этой встрече очко позволило Барбашеву выйти на чистое 28-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли среди россиян, теперь на его счету — 29 очков. Он обогнал своих соотечественников Вячеслава Фетисова и Илью Ковальчука, в активе которых по 28 очков в плей-офф НХЛ.

Барбашев выступает за «Вегас» с 2023 года. До этого он играл в таких командах, как «Сент-Луис», «Чикаго» и «Монктон».