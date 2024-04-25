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Сегодня, 10:24

Маршан вышел на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил дубль в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (4:2).

Второй гол в этой встрече помог 35-летнему хоккеисту выйти на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ. Теперь на его счету 55 точных бросков. Он повторил клубный рекорд, который принадлежал Кэму Нили.

На повторение данного рекорда Маршану потребовалось 149 матчей. Нили забил такое же количество голов за 86 игр.

На третьем месте по этому показателю располагается Патрис Бержерон, в активе которого 50 голов в 170 матчах плей-офф НХЛ.

Брэд Маршан
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

Копитар повторил рекорд «Лос-Анджелеса» по матчам в плей-офф НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
1 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 1
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
2 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
2 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Торонто
0 - 0
2 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
Результаты / календарь
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29.04
30.04
25.04 02:00
Торонто – Бостон
 2 : 4
25.04 04:30
Даллас – Вегас
 1 : 3
25.04 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 4 : 5 ОТ
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