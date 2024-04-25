Маршан вышел на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан оформил дубль в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (4:2).
Второй гол в этой встрече помог 35-летнему хоккеисту выйти на первое место в истории «Бостона» по голам в плей-офф НХЛ. Теперь на его счету 55 точных бросков. Он повторил клубный рекорд, который принадлежал Кэму Нили.
На повторение данного рекорда Маршану потребовалось 149 матчей. Нили забил такое же количество голов за 86 игр.
На третьем месте по этому показателю располагается Патрис Бержерон, в активе которого 50 голов в 170 матчах плей-офф НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
Результаты / календарь
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30.04
|25.04
|02:00
|
Торонто – Бостон
|2 : 4
|25.04
|04:30
|
Даллас – Вегас
|1 : 3
|25.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
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