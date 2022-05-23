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Сегодня, 01:50

Русские тащат «Рейнджерс»! Панарин сделал суперпас, а Шестеркин творил чудеса в воротах

«Рейнджерс» одержали первую победу в серии с «Каролиной»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин (справа).
Фото Danny Wild, USA Today Sports
Игорь Шестеркин в серии против «Каролины».
Фото USA Today Sports
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В Нью-Йорке болельщики без ума от Игоря.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч
«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Зибанежад — 4 (бол., Панарин, Фокс), 11:54 — 1:0. Крайдер — 6 (Зибанежад, Труба), 25:55 — 2:0. Нидеррайтер — 4 (Стаал, Б. Смит), 28:18 — 2:1. Мотт — 1 (п.в.), 58:37 — 3:1.
Вратари: Шестеркин — Раанта.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (13+10+10) — 44 (17+18+9).
Наши: Панарин (15.22/2/0) — Свечников (17.22/5/0).
22 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 1-2.

После двух поражений на выезде у «Рейнджерс» не было права на ошибку дома. «Каролина» была сильнее в мелочах — у «Харрикейнз» поровнее состав, да и кубкового опыта заметно больше. Но и у «Рейнджерс» нашлись свои преимущества.

Артемий Панарин не набрал ни одного очка в первых двух матчах серии. На домашней арене у российского нападающего дела сразу пошли лучше. В большинстве он на замахе перевел шайбу на Зибанежада, который в касание поразил ворота соперника.

Командная работа и взаимопонимание — важные компоненты для любого успешного действия на льду. И важно, когда небольшая хитрость остается незамеченной. Мика Зибанежад аккуратно поддел клюшку в руках Деанджело, и тот не смог нормально прессинговать Крайдера. Впрочем, это не снимает вины с Раанты — такой гол вратарь пропускать не имел права.

Игорь Шестеркин проводит серию практически безошибочно — его точно нельзя обвинить в двух поражениях «Рейнджерс». Но сегодня гол Нидеррайтера на его совести.

Но стоит ли вообще предъявлять какие-то претензии российскому вратарю? «Каролина» нанесла за матч 44 броска — и Шестеркин был великолепен. Только благодаря его игре «Рейнджерс» сохраняют интригу в серии. По крайней мере, сегодня Игорь выглядел намного увереннее Раанты. Да и в целом наличие главного претендента на «Везина Трофи» — важнейшее (и чуть ли не единственное) преимущество «Рейнджерс» в этой серии. Скандирование «Игорь! Игорь!» на «Мэдисон Сквер Гарден» звучало очень мощно. У кого Шестеркин, тот и сильнее.

На последних минутах поразил Крис Крайдер — лучший снайпер «Рейнджерс» не попал в пустые ворота и устроил команде жаркую концовку. Нервы болельщикам сохранил Тайлер Мотт, не глядя точно бросивший по воротам. Серия — в самом разгаре, и с таким Шестеркиным «Рейнджерс» могут преподнести сюрприз.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 2
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1 - 2
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 1
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
2 - 1
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 3
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 3
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
21.04
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 23
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 19
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 10 10
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 10 10
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
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