Русские тащат «Рейнджерс»! Панарин сделал суперпас, а Шестеркин творил чудеса в воротах

В Нью-Йорке болельщики без ума от Игоря.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Зибанежад — 4 (бол., Панарин, Фокс), 11:54 — 1:0. Крайдер — 6 (Зибанежад, Труба), 25:55 — 2:0. Нидеррайтер — 4 (Стаал, Б. Смит), 28:18 — 2:1. Мотт — 1 (п.в.), 58:37 — 3:1.

Вратари: Шестеркин — Раанта.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (13+10+10) — 44 (17+18+9).

Наши: Панарин (15.22/2/0) — Свечников (17.22/5/0).

22 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 1-2.

После двух поражений на выезде у «Рейнджерс» не было права на ошибку дома. «Каролина» была сильнее в мелочах — у «Харрикейнз» поровнее состав, да и кубкового опыта заметно больше. Но и у «Рейнджерс» нашлись свои преимущества.

Артемий Панарин не набрал ни одного очка в первых двух матчах серии. На домашней арене у российского нападающего дела сразу пошли лучше. В большинстве он на замахе перевел шайбу на Зибанежада, который в касание поразил ворота соперника.

Командная работа и взаимопонимание — важные компоненты для любого успешного действия на льду. И важно, когда небольшая хитрость остается незамеченной. Мика Зибанежад аккуратно поддел клюшку в руках Деанджело, и тот не смог нормально прессинговать Крайдера. Впрочем, это не снимает вины с Раанты — такой гол вратарь пропускать не имел права.

Игорь Шестеркин проводит серию практически безошибочно — его точно нельзя обвинить в двух поражениях «Рейнджерс». Но сегодня гол Нидеррайтера на его совести.

Но стоит ли вообще предъявлять какие-то претензии российскому вратарю? «Каролина» нанесла за матч 44 броска — и Шестеркин был великолепен. Только благодаря его игре «Рейнджерс» сохраняют интригу в серии. По крайней мере, сегодня Игорь выглядел намного увереннее Раанты. Да и в целом наличие главного претендента на «Везина Трофи» — важнейшее (и чуть ли не единственное) преимущество «Рейнджерс» в этой серии. Скандирование «Игорь! Игорь!» на «Мэдисон Сквер Гарден» звучало очень мощно. У кого Шестеркин, тот и сильнее.

На последних минутах поразил Крис Крайдер — лучший снайпер «Рейнджерс» не попал в пустые ворота и устроил команде жаркую концовку. Нервы болельщикам сохранил Тайлер Мотт, не глядя точно бросивший по воротам. Серия — в самом разгаре, и с таким Шестеркиным «Рейнджерс» могут преподнести сюрприз.