Кучеров моложе Овечкина на восемь лет, но уже опередил его по очкам в плей-офф

Уникальные показатели форварда «Тампы».

Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в третьем матче серии с «Флоридой» (5:1) и поднялся на третье место в списке лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ. Форвард «Тампа-Бэй» обогнал Александра Овечкина, который провел на 24 матча больше. Выше двукратного победителя Кубка Стэнли располагаются только трехкратные обладатели трофея — Евгений Малкин (180 очков) и Сергей Федоров (176).

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

В исторической гонке бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров поднялся на 37-е место, обойдя заодно с Овечкиным и канадца Жака Лемера. При этом продвижение Никиты точно будет продолжаться в ближайшее время. От Рона Фрэнсиса его отделяет одно очко, от Ларри Робинсона и Криса Челиоса — два, от Майка Модано — четыре.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Кроме того, всего одну передачу осталось сделать Кучерову, чтобы войти в топ-30 лучших ассистентов Кубка Стэнли. Во время матча с «Флоридой» он последовательно опередил великого Горди Хоу и выдающихся защитников 1990-х Скотта Стивенса и Сергея Зубова. Следующие жертвы распасовщика «Тампы» — Крис Пронгер (95 передач), Бобби Смит (96) и Марио Лемье (96).