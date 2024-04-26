Орлов с передачи Свечникова забил «Айлендерс»

«Каролина» удвоила преимущество в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс». Счет стал 2:0.

На 11-й минуте первого периода шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Ассистировал ему соотечественника Андрей Свечников.

Для Орлова это первый с 2018 года гол в Кубке Стэнли.

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защиает российский голкипер Илья Сорокин.