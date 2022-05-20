Гений! Космический пас Кучерова прибил «Флориду» за четыре секунды до конца матча

«Тампа» выиграла обе игры на выезде.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Перри — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 12:06 — 0:1. Луостаринен — 1 (Форслинг, Жиру), 38:07 — 1:1. Колтон — 5 (Кучеров, Палат), 59:56 — 1:2.

Вратари: Бобровский — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (10+16+11) — 29 (6+14+9).

Наши: — - Кучеров (22.00/4/+1), Сергачев (18.17/0/0).

20 мая. Майами. FLA Live Arena. 19716 зрителей.

Счет в серии: 0-2.

Противостояние команд из солнечного штата, может, не выглядит так ярко и зрелищно, как в прошлом сезоне, но по-прежнему радует болельщиков своей бескомпромиссностью. Игроки «Тампы» и «Флориды» показывают мощный силовой хоккей, не забывая при этом о красивых атакующих комбинациях. Сегодня «Пантерз» старались реабилитироваться за домашнее поражение и действительно были близки к победе, но драматическая концовка матча может стать определяющим моментом в этой серии.

В составе «Лайтнинг» по-прежнему отсутствует Брэйден Поинт, который еще не оправился от травмы нижней части тела, полученной в седьмой игре против «Торонто». Безусловно, канадский нападающий остается одним из главных козырей нынешней «Тампы», но пока команда довольно легко справляется с потерей звездного форварда. Опытный Кори Перри уверенно заменяет его в большинстве на пятаке и вновь доказал это уже в середине первого периода. «Молнии» реализовали 11-ю попытку в текущем плей-офф и повели в счете.

«Тампа» включала обороты эпизодически и грамотно действовала в обороне, не позволяя сопернику организовывать размашистые атаки. Игроки «Лайтнинг» не жалели себя и заблокировали 24 броска за матч. Михаил Сергачев, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос, Брэндон Хэйгел — все они приняли на себя болезненные броски и вынуждены были на какое-то время отправиться в раздевалку. «Тампа» осталась без потерь, но такими темпами без уколов будет не обойтись.

«Флориде» удалось сравнять счет в концовке второго периода, хотя шайба абсолютно не вытекала из логического рисунка игры. Василевский допустил досадную ошибку и помог Ээту Луостаринену забить дебютный гол в плей-офф. Молодой финский нападающий за три сезона в НХЛ впервые играет в Кубке Стэнли и теперь украсит свою трофейную полку памятной шайбой. Его гол не только восстановил равновесие в матче, но и помог «Флориде» получить большой заряд уверенности.

После второго перерыва хозяева выдали мощный игровой отрезок, включив запредельные скорости. Как показала серия с «Торонто», команда Джона Купера может испытывать определенные проблемы в таком ритме, но и терпеть игроки «Тампы» умеют прекрасно. Хотя в концовке периода гости могли доиграться на ровном месте. Стэмкос привез ненужное удаление, однако «Флорида» снова продемонстрировала чудеса большинства. 0 голов из 25 попыток в нынешнем плей-офф — это полный провал для «Пантерз». Пока не очень понятно, на что рассчитывает команда Эндрю Брюнетта с такой реализацией.

Расточительность в большинстве вновь обошлась для «Флориды» слишком дорого. Казалось, что встреча неминуемо перейдет в овертайм, но гости нанесли очень болезненный удар. Никита Кучеров шикарно разобрался с ситуацией за воротами Сергея Бобровского и выдал филигранную передачу под бросок Россу Колтону. До финальной сирены оставалось всего четыре секунды, и лицо главного тренера «Пантерз» многое говорит о шансах его команды на выход в следующий раунд.

Кучеров записал на свой счет 11-е (3+8) очко в плей-офф и, кажется, уже не испытывает дискомфорта от травмы, которую получил недавно. «Он делает всех вокруг себя лучше. Очевидно, что иногда ему нравится брать все в свои руки. Мы видим это снова и снова. Этот парень просто обожает играть в плей-офф. Он идет вперед именно в тот момент, когда мы в этом нуждаемся», — говорил недавно защитник «Тампы» Райан Макдона. Кучеров просто создан для Кубка Стэнли и с этим, пожалуй, трудно поспорить.

По итогам сегодняшней встречи сразу два российских игрока попали в тройку лучших — Василевский и Бобровский. Сергей провел классный матч, а в концовке третьего периода украл гол у Ондржея Палата. Этот сэйв может стать одним из лучших в текущем розыгрыше плей-офф, однако если партнеры россиянина так продолжат играть, то отпуск для «Флориды» начнется уже совсем скоро. «Мы должны делать разницу в будущем, а не в прошлом. Весь сезон мы упорно боролись за то, где мы сейчас. Грядущая игра будет очередным испытанием для нашей команды», — сказал Бобровский на пресс-конференции после игры. Его команде сейчас точно не позавидуешь.