Гений! Космический пас Кучерова прибил «Флориду» за четыре секунды до конца матча
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Перри — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 12:06 — 0:1. Луостаринен — 1 (Форслинг, Жиру), 38:07 — 1:1. Колтон — 5 (Кучеров, Палат), 59:56 — 1:2.
Вратари: Бобровский — Василевский.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 37 (10+16+11) — 29 (6+14+9).
Наши: — - Кучеров (22.00/4/+1), Сергачев (18.17/0/0).
20 мая. Майами. FLA Live Arena. 19716 зрителей.
Счет в серии: 0-2.
Противостояние команд из солнечного штата, может, не выглядит так ярко и зрелищно, как в прошлом сезоне, но по-прежнему радует болельщиков своей бескомпромиссностью. Игроки «Тампы» и «Флориды» показывают мощный силовой хоккей, не забывая при этом о красивых атакующих комбинациях. Сегодня «Пантерз» старались реабилитироваться за домашнее поражение и действительно были близки к победе, но драматическая концовка матча может стать определяющим моментом в этой серии.
В составе «Лайтнинг» по-прежнему отсутствует Брэйден Поинт, который еще не оправился от травмы нижней части тела, полученной в седьмой игре против «Торонто». Безусловно, канадский нападающий остается одним из главных козырей нынешней «Тампы», но пока команда довольно легко справляется с потерей звездного форварда. Опытный Кори Перри уверенно заменяет его в большинстве на пятаке и вновь доказал это уже в середине первого периода. «Молнии» реализовали 11-ю попытку в текущем плей-офф и повели в счете.
«Тампа» включала обороты эпизодически и грамотно действовала в обороне, не позволяя сопернику организовывать размашистые атаки. Игроки «Лайтнинг» не жалели себя и заблокировали 24 броска за матч. Михаил Сергачев, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос, Брэндон Хэйгел — все они приняли на себя болезненные броски и вынуждены были на какое-то время отправиться в раздевалку. «Тампа» осталась без потерь, но такими темпами без уколов будет не обойтись.
«Флориде» удалось сравнять счет в концовке второго периода, хотя шайба абсолютно не вытекала из логического рисунка игры. Василевский допустил досадную ошибку и помог Ээту Луостаринену забить дебютный гол в плей-офф. Молодой финский нападающий за три сезона в НХЛ впервые играет в Кубке Стэнли и теперь украсит свою трофейную полку памятной шайбой. Его гол не только восстановил равновесие в матче, но и помог «Флориде» получить большой заряд уверенности.
После второго перерыва хозяева выдали мощный игровой отрезок, включив запредельные скорости. Как показала серия с «Торонто», команда Джона Купера может испытывать определенные проблемы в таком ритме, но и терпеть игроки «Тампы» умеют прекрасно. Хотя в концовке периода гости могли доиграться на ровном месте. Стэмкос привез ненужное удаление, однако «Флорида» снова продемонстрировала чудеса большинства. 0 голов из 25 попыток в нынешнем плей-офф — это полный провал для «Пантерз». Пока не очень понятно, на что рассчитывает команда Эндрю Брюнетта с такой реализацией.
Расточительность в большинстве вновь обошлась для «Флориды» слишком дорого. Казалось, что встреча неминуемо перейдет в овертайм, но гости нанесли очень болезненный удар. Никита Кучеров шикарно разобрался с ситуацией за воротами Сергея Бобровского и выдал филигранную передачу под бросок Россу Колтону. До финальной сирены оставалось всего четыре секунды, и лицо главного тренера «Пантерз» многое говорит о шансах его команды на выход в следующий раунд.
Кучеров записал на свой счет 11-е (3+8) очко в плей-офф и, кажется, уже не испытывает дискомфорта от травмы, которую получил недавно. «Он делает всех вокруг себя лучше. Очевидно, что иногда ему нравится брать все в свои руки. Мы видим это снова и снова. Этот парень просто обожает играть в плей-офф. Он идет вперед именно в тот момент, когда мы в этом нуждаемся», — говорил недавно защитник «Тампы» Райан Макдона. Кучеров просто создан для Кубка Стэнли и с этим, пожалуй, трудно поспорить.
По итогам сегодняшней встречи сразу два российских игрока попали в тройку лучших — Василевский и Бобровский. Сергей провел классный матч, а в концовке третьего периода украл гол у Ондржея Палата. Этот сэйв может стать одним из лучших в текущем розыгрыше плей-офф, однако если партнеры россиянина так продолжат играть, то отпуск для «Флориды» начнется уже совсем скоро. «Мы должны делать разницу в будущем, а не в прошлом. Весь сезон мы упорно боролись за то, где мы сейчас. Грядущая игра будет очередным испытанием для нашей команды», — сказал Бобровский на пресс-конференции после игры. Его команде сейчас точно не позавидуешь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|8
|12
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|И
|КН
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|4
|1.67
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|4
|1.67
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81