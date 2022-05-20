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Сегодня, 05:50

Гений! Космический пас Кучерова прибил «Флориду» за четыре секунды до конца матча

Пас Кучерова помог «Тампе» переиграть «Флориду»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
20 мая. «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:2.
Фото USA Today Sports
«Тампа» выиграла обе игры на выезде.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Перри — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 12:06 — 0:1. Луостаринен — 1 (Форслинг, Жиру), 38:07 — 1:1. Колтон — 5 (Кучеров, Палат), 59:56 — 1:2.
Вратари: Бобровский — Василевский.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 37 (10+16+11) — 29 (6+14+9).
Наши: — - Кучеров (22.00/4/+1), Сергачев (18.17/0/0).
20 мая. Майами. FLA Live Arena. 19716 зрителей.
Счет в серии: 0-2.

Противостояние команд из солнечного штата, может, не выглядит так ярко и зрелищно, как в прошлом сезоне, но по-прежнему радует болельщиков своей бескомпромиссностью. Игроки «Тампы» и «Флориды» показывают мощный силовой хоккей, не забывая при этом о красивых атакующих комбинациях. Сегодня «Пантерз» старались реабилитироваться за домашнее поражение и действительно были близки к победе, но драматическая концовка матча может стать определяющим моментом в этой серии.

В составе «Лайтнинг» по-прежнему отсутствует Брэйден Поинт, который еще не оправился от травмы нижней части тела, полученной в седьмой игре против «Торонто». Безусловно, канадский нападающий остается одним из главных козырей нынешней «Тампы», но пока команда довольно легко справляется с потерей звездного форварда. Опытный Кори Перри уверенно заменяет его в большинстве на пятаке и вновь доказал это уже в середине первого периода. «Молнии» реализовали 11-ю попытку в текущем плей-офф и повели в счете.

«Тампа» включала обороты эпизодически и грамотно действовала в обороне, не позволяя сопернику организовывать размашистые атаки. Игроки «Лайтнинг» не жалели себя и заблокировали 24 броска за матч. Михаил Сергачев, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос, Брэндон Хэйгел — все они приняли на себя болезненные броски и вынуждены были на какое-то время отправиться в раздевалку. «Тампа» осталась без потерь, но такими темпами без уколов будет не обойтись.

«Флориде» удалось сравнять счет в концовке второго периода, хотя шайба абсолютно не вытекала из логического рисунка игры. Василевский допустил досадную ошибку и помог Ээту Луостаринену забить дебютный гол в плей-офф. Молодой финский нападающий за три сезона в НХЛ впервые играет в Кубке Стэнли и теперь украсит свою трофейную полку памятной шайбой. Его гол не только восстановил равновесие в матче, но и помог «Флориде» получить большой заряд уверенности.

После второго перерыва хозяева выдали мощный игровой отрезок, включив запредельные скорости. Как показала серия с «Торонто», команда Джона Купера может испытывать определенные проблемы в таком ритме, но и терпеть игроки «Тампы» умеют прекрасно. Хотя в концовке периода гости могли доиграться на ровном месте. Стэмкос привез ненужное удаление, однако «Флорида» снова продемонстрировала чудеса большинства. 0 голов из 25 попыток в нынешнем плей-офф — это полный провал для «Пантерз». Пока не очень понятно, на что рассчитывает команда Эндрю Брюнетта с такой реализацией.

Расточительность в большинстве вновь обошлась для «Флориды» слишком дорого. Казалось, что встреча неминуемо перейдет в овертайм, но гости нанесли очень болезненный удар. Никита Кучеров шикарно разобрался с ситуацией за воротами Сергея Бобровского и выдал филигранную передачу под бросок Россу Колтону. До финальной сирены оставалось всего четыре секунды, и лицо главного тренера «Пантерз» многое говорит о шансах его команды на выход в следующий раунд.

Кучеров записал на свой счет 11-е (3+8) очко в плей-офф и, кажется, уже не испытывает дискомфорта от травмы, которую получил недавно. «Он делает всех вокруг себя лучше. Очевидно, что иногда ему нравится брать все в свои руки. Мы видим это снова и снова. Этот парень просто обожает играть в плей-офф. Он идет вперед именно в тот момент, когда мы в этом нуждаемся», — говорил недавно защитник «Тампы» Райан Макдона. Кучеров просто создан для Кубка Стэнли и с этим, пожалуй, трудно поспорить.

По итогам сегодняшней встречи сразу два российских игрока попали в тройку лучших — Василевский и Бобровский. Сергей провел классный матч, а в концовке третьего периода украл гол у Ондржея Палата. Этот сэйв может стать одним из лучших в текущем розыгрыше плей-офф, однако если партнеры россиянина так продолжат играть, то отпуск для «Флориды» начнется уже совсем скоро. «Мы должны делать разницу в будущем, а не в прошлом. Весь сезон мы упорно боролись за то, где мы сейчас. Грядущая игра будет очередным испытанием для нашей команды», — сказал Бобровский на пресс-конференции после игры. Его команде сейчас точно не позавидуешь.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
1 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
1 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 2
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
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4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
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6. Питтсбург - Рейнджерс
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7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
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6. Тампа-Бэй - Торонто
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Миннесота - Сент-Луис
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Каролина - Бостон
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Коннор Макдэвид

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Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

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И Г
Джейк Гюнтцель

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Эвандер Кейн

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Эвандер Кейн

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Дарси Кемпер

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Дарси Кемпер

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