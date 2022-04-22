Лучшая команда НХЛ этого сезона 21 год не выигрывала кубок. В последний раз ее привел к успеху Хартли

«Колорадо» готовится к плей-офф.

«Колорадо» проводит потрясающий сезон и на пару с «Флоридой» оспорит звание лучшей команды регулярного чемпионата. «Эвеланш» продолжают бить всевозможные клубные рекорды, по праву считаясь одним из главных фаворитов предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли. Их команда в пятый раз подряд вышла в плей-офф и впервые с 2001 года заняла первое место на «Западе» по итогам регулярного чемпионата. Именно тогда «Лавины» выиграли долгожданный трофей, одолев в драматичной финальной серии мощный «Нью-Джерси». Многие болельщики «Колорадо» активно проводят аналогии с тем сезоном и ждут от команды повторения успеха.

Суперсостав

Сезон-2000/01 «Эвеланш» провели блистательно и со 118 очками завоевали Президентский кубок. В домашнем Матче звезд сыграли сразу пять представителей команды — Патрик Руа, Рэй Бурк, Петер Форсберг, Джо Сакик и Милан Хейдук. По итогам регулярки двое игроков «Колорадо» завоевали четыре индивидуальные награды. «Харт Трофи» (лучшему игроку сезона), «Лестер Пирсон Эворд» (лучшему игроку по мнению профсоюза хоккеистов) и «Леди Бинг Трофи» (за джентльменскую игру) забрал Джо Сакик, а «Билл Клэнси Мемориал Трофи» (за лидерские качества вне льда и вклад в развитие общества) получил нападающий Шон Подейн.

Кроме того, по ходу сезона хоккеистам «Колорадо» покорилось несколько исторических достижений. Руа одержал 447-ю победу в карьере и вышел по этому показателю на первое место среди вратарей в истории НХЛ, обойдя Терри Савчука, а Бурк стал самым результативным защитником лиги, доведя счет своих очков до 1529. Он опередил на один балл Пола Коффи. В апреле 2001 года Бурк установил еще один рекорд НХЛ, в 21-й раз сыграв в плей-офф, а Джо Сакик стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата со 118 (54+64) очками, уступив первое место Яромиру Ягру (121). На бумаге состав «Колорадо» выглядел просто убийственно.

Рэй Бурк. Фото Getty Images

В Денвере прекрасно понимали, что для клуба необходимо выигрывать Кубок Стэнли прямо сейчас. В составе было немало ветеранов, а летом руководству пришлось изрядно понервничать из-за переговоров по новому контракту с Сакиком, которые едва не зашли в тупик. Капитану «Лавин» предлагали огромные деньги в «Рейнджерс», но Джо все-таки решил продлить договор с «Колорадо» на год.

Кроме того, молодой Крис Друри устроил забастовку, подписав новое соглашение лишь за пару недель до старта сезона. «Лавинам» же пришлось обменять в «Каролину» одного из лучших защитников лиги на тот момент Сандиса Озолиньша. На все эти кадровые аспекты еще наслоился скандал, когда в октябре Руа попал за решетку из-за обвинения в домашнем насилии. К счастью для него, доказать это не удалось.

Незадолго до матчей плей-офф «Эвеланш» вновь столкнулись с проблемами. Обменянный из «Лос-Анджелеса» Роб Блейк получил травму колена, и ему пришлось пропустить несколько недель. Однако в Кубке Стэнли 31-летний игрок выглядел шикарно и с 19 (6+13) очками стал самым результативным защитником. Кубковый поход его команда начала уверенно, в четырех играх разобравшись с «Ванкувером».

Но в следующем раунде «Колорадо» ждали «Кингз», и победителя удалось определить только в седьмой встрече. Блэйк признался, что ему было очень непросто морально играть против бывших партнеров, однако защитник забросил в ворота «Королей» три шайбы. К сожалению, серия была омрачена травмой Петера Форсберга, у которого обнаружили разрыв селезенки. Для шведского форварда сезон был окончен, но в каждом матче он был рядом со скамейкой, чтобы морально поддержать партнеров.

Шутник Хартли

Несмотря на все трудности и неприятности, атмосфера в команде была по-настоящему семейной. Помогал ее поддерживать Боб Хартли, который на тот момент провел всего два сезона в качестве главного тренера «Эвеланш». В свое время он занял пост в «Колорадо» вообще без опыта работы в НХЛ, но с репутацией победителя на всех уровнях. Бывший работник стекольного завода уже взял чемпионские титулы в юниорской лиге Квебека и АХЛ. Многие отмечали его профессионализм, рассудительность и отменное чувство юмора.

«Он везде и всюду таскал с собой банку с жиром. Бывало, намажет им телефонную трубку, а потом бежит к другому телефону и набирает ваш номер. Когда вы хватаетесь рукой за это выскальзывающее из рук недоразумение, то просто не можете не материться! А еще он любил наляпать жир на ваши салфетки для лица. Когда вы желаете немного освежиться, то, конечно, без всякой задней мысли вытираете ими пот со лба, а потом от вас воняет как от скунса!» — рассказывал однажды близкий друг Хартли.

Чемпионский парад «Колорадо». Фото Getty Images

В финал конференции его команде пришлось идти без Форсберга, но, хуже того, травму получил еще и Сакик. Как потом вспоминал Рэй Бурк, серия против «Сент-Луиса» была одной из тяжелейших в его карьере: «Они очень жестко прессовали наших защитников! Думаю, что против меня никогда не применяли такого количества силовых приемов». За пять игр финала «Запада» команды сыграли три овертайма, поэтому счет 4-1 выглядит очень обманчивым.

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» встретился с «Нью-Джерси», который был действующим чемпионом и собирался защитить титул. Все внимание хоккейного мира было приковано к этому противостоянию не только потому, что встречались лучшие клубы НХЛ (впервые с 1989 года в финал вышли сильнейшие команды конференций по итогам регулярки), но также из-за Бурка. Во время той серии 40-летний защитник объявил, что сезон станет для него последним вне зависимости от результата.

Бурк провел в «Бостоне» почти 21 сезон, в 15 из которых был капитаном, однако всех этих усилий не хватило для того, чтобы достичь главной цели. Дважды он останавливался в шаге от Кубка Стэнли: оба раза «Эдмонтон» обыгрывал «Брюинз» в финале. После пятой игры финальной серии против «Девилз» казалось, что и на сей раз Рэю не удастся ощутить радость победы. «Дьяволы» повели 3-2, и шестой поединок должен был состояться в Нью-Джерси. Однако «Эвеланш» нашли в себе силы и выдали два мощнейших матча. Сперва победили со счетом 4:0, а затем на родном льду обыграли соперника 3:1. Хартли после матча сказал следующее: «Мы играли для Бурка. Вся команда хотела выиграть для него этот Кубок, и мы сделали это».

«На льду я сказал Бурку, что как только я получу Кубок, собираюсь передать трофей ему. Рэй — тот, кто заслуживает того, чтобы поднять его в первую очередь», — прокомментировал момент вручения кубка Сакик. Интересно, что на старте сезона Джо предлагал Бурку стать капитаном, но Рэй отказался, сказав, что «Колорадо» — полностью команда Сакика. Эта история навсегда останется одним из самых ярких моментов в мировом хоккее.

Человек, который шел к своей мечте 22 года и 1826 матчей (284 из них — в плей-офф), наконец достиг цели. Рэй героически бился и в регулярке, где в 80 встречах набрал 59 (7+52) очков. В номинации на «Норрис Трофи» (лучший защитник регулярного сезона) Бурка опередил только Никлас Лидстрем.

«Эвеланш» выиграли свой второй Кубок Стэнли в истории и сделали это без одного из своих лучших нападающих. В отсутствие Форсберга двойную ответственность на себя взяли ветераны команды. В результате Патрик Руа стал обладателем «Конн Смайт Трофи», а Джо Сакик, несмотря на проблемы с плечом, набрал 26 (13+13) очков. Интересно, что Руа стал первым в истории трехкратным обладателем звания лучшего игрока плей-офф и единственным, кто выигрывал его в разных командах. О стальном характере того «Колорадо» можно писать книги, ведь «Лавины» стали лишь четвертым клубом в истории НХЛ, сумевшим победить в седьмом матче, уступая в финальной серии 2-3.

Патрик Руа. Фото Getty Images

Погоня за повторением успеха

Хартли привез Кубок Стэнли в свой любимый город Хоксбери (провинция Онтарио), где в начале тренерской карьеры трудился на заводе. «Вспоминаю, как всего через час после того момента, когда «Колорадо» победил в финале плей-офф, мне позвонил Боб, — говорил коллега по цеху. — Он сказал: «Помнишь, в случае победы в Кубке Стэнли я обещал привезти трофей в Хоксбери на завод, а потом закатить грандиозную рыбалку? Так вот, кажется, я очень скоро выполню свое обещание». Через полтора года у клуба начался непростой период. Хартли уволили, и он принял новый для себя вызов, возглавив «Атланту».

Несмотря на не самые продолжительные отношения с «Колорадо», клубный рекорд Хартли по количеству побед (193) держался до 2021 года. В ноябре нынешний наставник «Эвеланш» Джаред Беднар обошел коллегу по этому показателю и пока достойно справляется с обязанностями. Он возглавил «Колорадо» в сезоне-2016/17, когда команда заняла последнее место в лиге (48 очков), но постепенно сделал из нее мощное орудие. В клубе давно идет поступательная работа, и команда прибавляет с каждым чемпионатом. Во втором сезоне подряд «Лавины» могут выиграть Президентский кубок, и это серьезный показатель. Пока «Лавинам» не удалось пройти дальше второго раунда, но если получится обойтись без травм, теперь эта задача кажется более чем выполнимой.

После неудачи в прошлогодней серии против «Вегаса» (2-4) форвард команды Нэйтан Маккиннон сказал так: «Следующий год будет моим девятым в лиге, но я до сих пор ни черта не выиграл. Я однозначно буду мотивирован. Проигрывать четыре матча подряд в плей-офф — это полная фигня. Мне казалось, что в прошлом году у нас был первый реальный шанс на чемпионство. В этом году я считал, что мы — лучшая команда в лиге. Однако по какой-то причине мы не смогли собрать все вместе. Я уверен, что на следующем тренировочном сборе мы во всем разберемся, проанализируем ситуацию и вернемся более сплоченными».

«Колорадо» образца сезона-2000/01 был первой чемпионской командой со времен «Монреаля»-1993, в составе которого не было ни одного россиянина. Сейчас же у Валерия Ничушкина есть прекрасный шанс стать одним из важнейших элементов чемпионских амбиций «Эвеланш». Осталось только подтвердить свой статус в плей-офф. Ресурсы у «Лавин» для этого точно есть.