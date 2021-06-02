Василевский снова доказывает, что он лучший. Он тащит «Тампу» в серии, где соперник выглядит сильнее

Что, еще одна «Везина»?

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд

Центральный дивизион. Второй матч

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Киллорн — 5 (Стэмкос), 27:09 — 0:1. Чирелли — 3 (Хедман, Чернак), 48:06 — 0:2. Свечников — 2 (Стаал, Терявяйнен), 58:30 — 1:2.

Вратари: Неделькович (58:20 — 58:30, 58:41) — Василевский.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (8+13+11) — 15 (6+5+4).

Наши: Свечников (16.24/6/0) — Кучеров (18.28/1/0), Сергачев (21.38/1/0).

2 июня. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 0-2.

Когда в НХЛ наступает пора раздавать индивидуальные награды, а Андрей Василевский перманентно номинируется на «Везина Трофи», кто-нибудь неизбежно напоминает, что россиянину помогает штамповать победы лучшая команда лиги и несколько принижает его заслуги. Мол, с такой обороной и его бывший сменщик Луи Доминге вполне мог бы добраться до приза лучшему вратарю лиги. Но что вообще можно возразить после того, как воспитанник «Салавата Юлаева» уже второй раз подряд на своей горбушке принес победу «Тампе» в серии с «Каролиной» при беззубой игре партнеров?

Второй матч противостояния двух лучших команд Центрального дивизиона получился до боли похожим на первый — «Каролина» вновь почти все три периода доминировала и регулярно генерировала остроту в чужой зоне, а Василевский вновь все тащил и заставлял «Харрикейнз» стучаться в стену и скрипеть зубами от бессилия. Команда Купера же во второй раз подряд сыграла очень бледно и местами робко, проиграв хозяевам по броскам в створ 15-32. С наскока и не вспомнишь, когда «Молний» в последний раз перебрасывали больше чем в два раза.

Конкретно проседать «Лайтнинг» начали уже во втором периоде, однако именно в нем гости открыли счет. Во время одной из немногих позиционных атак Алекс Киллорн чуть отлепился от опекуна и от синей линии не самым опасным броском низом открыл счет, передав привет Алексу Недельковичу.

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Впрочем, диспозицию гол «Тампы» не изменил и неизвестно, как бы сейчас закончился матч, не потащи Василевский за несколько минут до второго перерыва. Просто посмотрите, как он классно выбросил клюшку и помешал чеху Мартину Нечасу и отправить шайбу в ворота с неудобной.

R2, J2: Martin Necas trata de hundir el pase de Sebastian Aho pero Andrei Vasilevsky evita el gol utilizando su bast?n para una gran parada pic.twitter.com/uS2o7PD7Mm — NHL Espa?ol (@nhlespanol) June 2, 2021

И на этом чудеса от Андрея не прекращались. Особенно тяжело «Молниям» пришлось в третьей двадцатиминутке. Но когда парни Купера стали подгорать, Брэди Шей очень вовремя для них запутался в своих же ногах на синей линии и позволил Энтони Чирелли забросить вторую.

Перевести количество в качество и наконец-то пробить уфимскую стену «Харрикейнз» сумели только за полторы минуты до финальной сирены усилиями парочки Стаал — Свечников. Канадец из-за ворот доставил шайбу на пятак и 37-й номер «Ураганов» подарил своей команде шансы на камбэк.

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Только в конце концов заколотить спасительную шайбу «Каролина» не сумела, а Василевский более чем ожидаемо был признан первой звездой матча.

— Мы все знаем, что Василевский один из лучших вратарей в мире. Ему трудно забить. Но нам, вероятно, придется залезать ему под кожу и бросать все чаще и чаще, — сказал после матча Свечников, отвечая на вопрос о вкладе Андрея в победу «Тампы».

Примечательно, что эта победа стала для Василевского 39-й в матчах плей-офф и позволила ему догнать по этому показателю Николая Хабибуллина. А до рекорда Евгения Набокова — всего три победы. И это всего в 26 лет. Есть ли у кого-то еще вопросы почему он снова попал в список главных претендентов на «Везину»?