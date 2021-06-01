Очередной позор «Торонто»: команда не может выйти во второй раунд плей-офф уже 17 лет!

Не помогла даже уникальная структура нынешнего сезона.

Первый раунд

Седьмой матч

«Торонто» — «Монреаль» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Галлахер — 1 (Стаал), 23:02 — 0:1. Перри — 2 (бол., Сузуки, Густафссон), 35:25 — 0:2. Тоффоли — 2 (п.в., Стаал, Дано), 57:22 — 0:3. Нюландер — 5 (Мэттьюс, Спецца), 58:24 — 1:3.

Вратари: Кэмпбелл (57:26) — Прайс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+6+16) — 23 (12+6+5).

Наши: Михеев (11.45/1/0) — -.

1 июня. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-4.

Седьмой матч серии между двумя старейшими клубами НХЛ ждала вся Канада. «Монреаль», который был уже одной ногой в отпуске, героически спас интригу в этом противостоянии и довел дело до решающей игры. Казалось, что на этот раз «Мэйпл Лифс» точно соберутся, а звездные миллионеры наконец-то поведут команду за собой. Увы, этого вновь не произошло. Кажется, Остон Мэттьюс и Митч Марнер так и не поняли разницы между регулярным чемпионатом и плей-офф.

«Мы уверены в себе. Отправляемся в Торонто, чтобы потом сыграть в Виннипеге. Все 20 игроков работают как единое целое ради цели, которую многие считали недостижимой», — говорил в воскресенье исполняющий обязанности главного тренера «Монреаля» Доминик Дюшарм. Канадский специалист действительно не врал. Его команда в последних двух матчах одержала победы в овертаймах и полностью получила психологический перевес над соперником.

«Торонто» же остался верен себе. Мало того, что у «листьев» уже не первый год есть проблемы с характером в кубковых матчах, так еще началась череда потерь. Уже в первом матче серии получил сотрясение мозга и травму колена капитан команды Джон Таварес. Не во всех играх смог принять участие опытный форвард Ник Фолиньо, а в прошлой встрече «Торонто» потерял своего лучшего защитника Джейка Маззина. В плей-офф он набрал 3 (2+1) очка, стал лидером среди защитников «листьев» с 16 силовыми приемами, а также занял второе место с 11 заблокированными бросками после Моргана Райли (13). Очевидно, что отсутствие Маззина сильно ударило по команде.

Несмотря на шикарную вывеску, абсолютно не складывалось ощущения, что кто-то вышел на лед умирать. «Монреаль» весь матч действовал спокойно и по ситуации, а у хоккеистов «Торонто» уже со старта были поникшие глаза. На этом моменте стало понятно, что дела у команды Шелдона Кифа по-настоящему плохи. Первое звено совсем не делало то, что положено по их статусу. Проигранные единоборства, потери и нервозность практически в каждом действии. Мэттьюс в некоторых ситуациях мог спокойно пасовать на партнера, но решил тянуть одеяло на себя.

Абсолютно никакого впечатления не произвела игра хозяев. С таким настроем на седьмые матчи не выходят. И когда в начале второго периода Брендан Галлахер вывел «Монреаль» вперед, то удивиться было крайне сложно. Бросок Галлахера не казался суперопасным, но стал проблемой для Джека Кэмпбелла, который проводил свой первый плей-офф в НХЛ. Также отдельный привет стоит передать Марнеру. Именно с его потери в зоне соперника началась голевая атака «Канадиенс».

Закрепил успех своей команды Кори Перри, от которого шайба попала в ворота после броска Ника Сузуки. Канадский ветеран продолжает утирать нос всем скептикам. В прошлом сезоне он был крайне полезен в составе «Далласа» и помог команде дойти до финала. Теперь в свои 36 лет он продолжает держать уровень в «Монреале» и продуктивно работает на пятаке.

В третьем периоде «Торонто» дважды получил право сыграть в большинстве, но даже это не помогло хозяевам зацепиться за интригу. Тайлер Тоффоли броском по пустым воротам сделал счет 3:0 и лишь за полторы минуты до финальной сирены Вильям Нюландер сумел испортить «сухарь» Кэри Прайсу. Вот так выглядел последний гол «Мэйпл Лифс» в сезоне.

Лучшим игроком матча стал именно вратарь «Монреаля», отразивший 30 бросков. Прайс уже четыре раза участвовал в седьмых матчах и одержал в них три победы.

Ну а «Торонто» официально отправляется играть в гольф. Руководству клуба в очередной раз будет, о чем подумать в межсезонье. Пока избавиться от клейма лузеров у «Мэйпл Лифс» никак не получается. Клуб не выигрывал серию плей-офф с 2004 года, когда в четвертьфинале Восточной конференции переиграл «Оттаву». С тех пор «листья» шесть раз играли в плей-офф, но уступили в семи матчах подряд, в которых имели шанс выиграть серию.