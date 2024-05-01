Бриндамор — о голе Кузнецова: «Он внес большой вклад в нашу победу»
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу команды над «Айлендерс» (6:3, 4-1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Начало игры было отличным. По крайней мере, мы получили хороший задел. «Айлендерс» наседали, мы должны отдать им должное за их игру. Трудно выигрывать в плей-офф. Иногда об этом забываешь. Я горжусь командой, потому что это хорошее достижение, но это не то, к чему мы стремимся», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.
Также тренер «Каролины» поделился мнением о реализованном буллите Евгения Кузнецова.
«Это был важный гол в решающий момент, так что я был рад за него. Он отличный игрок, и Кузнецов внес большой вклад в нашу победу», — отметил Бриндамор.
Во втором раунде Кубка Стэнли «Каролина» сыграет с «Рейнджерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 2
|
Даллас - Вегас
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|1.05
|02:00
|
Бостон – Торонто
|1 : 2 ОТ
|1.05
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|6 : 3
|1.05
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 6
|1.05
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|1 : 2