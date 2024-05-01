Бриндамор — о голе Кузнецова: «Он внес большой вклад в нашу победу»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу команды над «Айлендерс» (6:3, 4-1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Начало игры было отличным. По крайней мере, мы получили хороший задел. «Айлендерс» наседали, мы должны отдать им должное за их игру. Трудно выигрывать в плей-офф. Иногда об этом забываешь. Я горжусь командой, потому что это хорошее достижение, но это не то, к чему мы стремимся», — приводит слова Бриндамора сайт НХЛ.

Также тренер «Каролины» поделился мнением о реализованном буллите Евгения Кузнецова.

«Это был важный гол в решающий момент, так что я был рад за него. Он отличный игрок, и Кузнецов внес большой вклад в нашу победу», — отметил Бриндамор.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Каролина» сыграет с «Рейнджерс».