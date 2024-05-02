Дадонов забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Даллас» сравнял счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

На 6-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Для него это вторая шайба в этом плей-офф. Он забивает во второй встрече подряд.

Счет в серии после четырех игр — 2-2.