Бабаев о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: «Овечкину очень тяжело тащить команду на себе»

Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал вылет «Вашингтона» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Кэпиталз» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии со счетом 0-4. 38-летний россиянин принял участие в 4 матчах плей-офф, не набрав ни одного очка.

«Рейнджерс» слишком сильные в этом году, и «Вашингтону» с его составом было сложно с таким соперником конкурировать, — это было понятно. Весь «Вашингтон» сыграл слабо. Когда команда играет в таком режиме, самому тяжело выйти на такой уровень. Овечкину очень тяжело тащить всю команду на себе», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Овечкин отыграл 83 матча за «Вашингтон», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативных передачи.