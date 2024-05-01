Тренер «Айлендерс» Руа: «Могли бы сыграть шестой матч, а вместо этого все закончилось»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал поражение от «Каролины» (1-4) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Я очень горжусь командой, потому что они были стойкими. Такими они были весь год. В этой серии мы показали хороший хоккей. Проиграв в пятом матче, я чувствую, что мы заслуживали немного большего. Я не говорю, что мы должны были выиграть эту серию, но мы могли бы легко сыграть шестой матч, а вместо этого все закончилось», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

Во втором раунде плей-офф «Каролина» сыграет против «Рейнджерс», которые победили «Вашингтон» (4-0).