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Сегодня, 19:10

Хьюз, Йоси и Макар вошли в шорт-лист претендентов на приз «Джеймс Норрис Трофи»

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Кэйл Макар.
Фото USA Today Sports

Стал известен шорт-лист претендентов на приз «Джеймс Норрис Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В список вошли три хоккеиста — защитник «Колорадо» Кэйл Макар, Роман Йоси, выступающий за «Нэшвилл» и Куинн Хьюз из «Ванкувера».

На счету 25-летнего Макара 21 заброшенная шайба и 69 результативных передач в 77 матчах за «Эвеланш». Канадец стал рекордсменом своего клуба по числу набранных очков и голевых передач среди защитников за один сезон.

Что касается Йоси, то 33-летний швейцарец стал лучшим бомбардиром НХЛ среди защитников в текущем сезоне. Хоккеист набрал 85 (23+62) очков в 82 встречах.

22-летний Хьюз отыграл 82 матча за «Ванкувер», набрав 92 очка. Американец обновил рекорды своего клуба для защитников по набранным очкам и результативным передачам в течении одного регулярного сезона.

Трофей «Джеймс Норрис Трофи» ежегодно вручается защитнику, который проявлял наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона.

Роман Йоси
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нэшвилл Предаторз
Куинн Хьюз
Кэйл Макар
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
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6. Нэшвилл - Ванкувер
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
2 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
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2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
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0 - 0
6. Вегас - Даллас
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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0 - 0
3 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
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2. Виннипег - Колорадо
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4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 2
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
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1 - 2
6. Торонто - Бостон
0 - 0
3 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
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Каролина - Айлендерс
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Каролина – Айлендерс
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