Задоров стал вторым защитником «Ванкувера» за последние 10 лет с несколькими голами в одной серии плей-офф

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров набрал 2 (2+0) очка в пяти матчах серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (3-2).

Российский хоккеист стал вторым защитником «Кэнакс» за последние 10 лет, забившим несколько голов в одной серии Кубка Стэнли. Первым является Трой Стечер (2 гола в плей-офф-2020).

Шестой матч серии между «Ванкуверой» и «Нэшвиллом» пройдет 3 мая. На данный момент счет 3-2 в пользу «Кэнакс».