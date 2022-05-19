Канадцы из НХЛ сошли с ума. Непримиримые соперники устроили голевое безумие в Кубке Стэнли

В первом матче второго раунда «Калгари» и «Эдмонтон» забили 15 голов на двоих.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Запад. Первый матч

«Калгари» — «Эдмонтон» — 9:6 (3:1, 3:4, 3:1)

Голы: Линдхольм — 4 (Андерссон, Годро), 0:26 — 1:0. Манджапане — 2 (Баклунд), 0:51 — 2:0. Ритчи — 1, 6:05 — 3:0. Макдэвид — 5, 7:41 — 3:1. Коулмэн — 1 (Манджапане, Андерссон), 20:45 — 4:1. Коулмэн — 2 (Хэнифин, Льюис), 26:10 — 5:1. Бушар — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 27:10 — 5:2. Ткачак — 2 (бол., Годро, Тоффоли), 28:24 — 6:2. Хаймэн — 3 (Нюджент-Хопкинс), 29:38 — 6:3. Хаймэн — 4 (Нюджент-Хопкинс, Ямамото), 34:06 — 6:4. Драйзайтль — 6 (Макдэвид), 39:21 — 6:5. Ямамото — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 41:28 — 6:6. Андерссон — 2 (Манджапане, Ярнкрок), 42:57 — 7:6. Ткачак — 3, 48:55 — 8:6. Ткачак — 4 (п.в., Линдхольм, Годро), 57:49 — 9:6.

Вратари: Маркстрем — Смит (Коскинен, 6:05, 56:39 — 57:19, 57:41 — 57:49). Штраф: 16 — 12. Броски: 48 (19+21+8) — 28 (7+11+10). Наши: Задоров (23.01/1/+1) — -.

19 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Счет в серии: 1-0.

Серию «Калгари» и «Эдмонтона» обсуждали незаслуженно мало до старта второго раунда. По понятным причинам Битва за Альберту менее интересна российской аудитории, чем остальные пары плей-офф. На две команды только один русский защитник — Никита Задоров из «Флэймз». Однако первая же дуэль соседей по провинции привела в восторг сумасшедшей результативностью и захватывающим сценарием. «Калгари» повел в серии, но какой ценой далась банде Дэррила Саттера эта победа!

«Флэймз» вылетели на матч, как гориллы из клетки, и за 51 секунду забросили две шайбы. Голы Элиаса Линдхольма и Эндрю Манджапане разбудили сонных «Ойлерз» и заставили тренера Джея Вудкрофта исправлять критическое положение тайм-аутом. Большой пользы 30-секундный перерыв не принес. Бретт Ритчи на седьмой минуте забил третий гол и отправил на скамейку возрастного голкипера «Эдмонтона» Майка Смита, пропустившего три шайбы с 10 бросков. Позже выяснится, что над экстренно вступившим в игру Микко Коскиненым «Флэймз» поиздевались ничуть не хуже.

Над гениальным Коннором Макдэвидом, год за годом буксующим в плей-офф, смеялись, когда шли разговоры о кубковых перспективах. Все изменил нынешний плей-офф. Без сладкой парочки канадца с Леоном Драйзайтлем «Эдмонтон» закончил бы сезон в первом раунде и не прошел более сбалансированный «Лос-Анджелес». Против «Кингз» Макдэвид проявил себя, как настоящий вожак: организовывал важные голы, переворачивал матчи и вселял надежду, когда казалось, что «Эдмонтон» рассыпается.

Сегодня Коннор начал сумасшедший камбэк «Ойлерз», отыграв одну шайбу в первом периоде. Все бы ничего, но после перерыва команда Вудкрофта снова завалила начало отрезка, пропустив на 45-й секунде четвертый гол от Блэйка Коулмэна. А через шесть минут двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» оформил дубль и довел преимущество до неприличного. «Калгари» повел 5:1 — и по развитию событий ничего не предвещало беды для Дэррила Саттера. «Ойлерз» кошмарно оборонялись и почти не бросали по воротам по сравнению с соперником. Оказалось, с середины второго периода все только начиналось.

За 13 минут второго периода «Эдмонтон» забросил четыре (!) шайбы и сократил отставание до минимума. Вратарей «Ойлерз» немало критиковали и в сезоне, и в плей-офф. На фоне нестабильных Коскинена и Смита гигант из «Флэймз» Якоб Маркстрем выглядел образцом надежности. Но сегодня голкиперы обеих команд приняли роль статистов. За сорок минут швед заглотил пять шайб с 18 бросков. Среди которых были и откровенно вратарские голы, и неберущиеся, и курьезные. Когда «Ойлерз» забрасывали четвертую шайбу, Никита Задоров остался без клюшки. Атака гостей началась с разлетевшегося вдребезги орудия защитника на чужой синей линии. Но это не отменяет заслуг выстрелившего дублем Зака Хаймана, который идеально попал в дальний угол. Почему Саттер не заменил поплывшего Маркстрема во втором периоде — загадка.







Когда на старте третьего периода Кайлер Ямамото сравнял счет (6:6), итоговый успех поймавшего кураж «Эдмонтона» казался логичным следствием качельного матча. Как бы не так. «Флэймз» хоть и разбазарили преимущество, но не поникли и вырвали победу в концовке, отличившись еще трижды. Хет-триком разразился Мэттью Ткачак, закольцевавший матч-триллер шайбой в пустые ворота. На трибунах американского форварда поддерживали брат Брэди из завершившей сезон «Оттавы» и знаменитый папа Кит. Хоккейная семья не ошиблась, купив билеты на матч с «Эдмонтоном». Не каждый день увидишь, как команды забивают на двоих 15 голов, а любимый сын отмечается хет-триком.

Бессмысленно в деталях разбирать моменты и искать объяснения карнавалу голов. Все понимали, что счастье «Эдмонтона» в атаке. Осторожный и оборонительный хоккей не подходит «Ойлерз» по духу и подбору игроков. Оставалось загадкой, какую тактику на первый матч выберет Дэррил Саттер. С «Далласом» «Калгари» ввязался в плотный и унылый хоккей. Сегодня «Флэймз» оторвались, почувствовав, что соперник позволяет наслаждаться игрой. Чего больше в голевой феерии: тренерских указаний или импровизации на льду — не так важно. Команды подарили праздник хоккея и побили рекорд по результативности в истории Битв за Альберту!