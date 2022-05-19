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Сегодня, 09:05

Канадцы из НХЛ сошли с ума. Непримиримые соперники устроили голевое безумие в Кубке Стэнли

«Калгари» обыграл «Эдмонтон» в матче плей-офф НХЛ, в котором команды забросили 15 шайб
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче против «Калгари».
Фото USA Today Sports
В первом матче второго раунда «Калгари» и «Эдмонтон» забили 15 голов на двоих.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Запад. Первый матч
«Калгари» — «Эдмонтон» — 9:6 (3:1, 3:4, 3:1)
Голы: Линдхольм — 4 (Андерссон, Годро), 0:26 — 1:0. Манджапане — 2 (Баклунд), 0:51 — 2:0. Ритчи — 1, 6:05 — 3:0. Макдэвид — 5, 7:41 — 3:1. Коулмэн — 1 (Манджапане, Андерссон), 20:45 — 4:1. Коулмэн — 2 (Хэнифин, Льюис), 26:10 — 5:1. Бушар — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 27:10 — 5:2. Ткачак — 2 (бол., Годро, Тоффоли), 28:24 — 6:2. Хаймэн — 3 (Нюджент-Хопкинс), 29:38 — 6:3. Хаймэн — 4 (Нюджент-Хопкинс, Ямамото), 34:06 — 6:4. Драйзайтль — 6 (Макдэвид), 39:21 — 6:5. Ямамото — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 41:28 — 6:6. Андерссон — 2 (Манджапане, Ярнкрок), 42:57 — 7:6. Ткачак — 3, 48:55 — 8:6. Ткачак — 4 (п.в., Линдхольм, Годро), 57:49 — 9:6.
Вратари: Маркстрем — Смит (Коскинен, 6:05, 56:39 — 57:19, 57:41 — 57:49). Штраф: 16 — 12. Броски: 48 (19+21+8) — 28 (7+11+10). Наши: Задоров (23.01/1/+1) — -.
19 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.
Счет в серии: 1-0.

Серию «Калгари» и «Эдмонтона» обсуждали незаслуженно мало до старта второго раунда. По понятным причинам Битва за Альберту менее интересна российской аудитории, чем остальные пары плей-офф. На две команды только один русский защитник — Никита Задоров из «Флэймз». Однако первая же дуэль соседей по провинции привела в восторг сумасшедшей результативностью и захватывающим сценарием. «Калгари» повел в серии, но какой ценой далась банде Дэррила Саттера эта победа!

«Флэймз» вылетели на матч, как гориллы из клетки, и за 51 секунду забросили две шайбы. Голы Элиаса Линдхольма и Эндрю Манджапане разбудили сонных «Ойлерз» и заставили тренера Джея Вудкрофта исправлять критическое положение тайм-аутом. Большой пользы 30-секундный перерыв не принес. Бретт Ритчи на седьмой минуте забил третий гол и отправил на скамейку возрастного голкипера «Эдмонтона» Майка Смита, пропустившего три шайбы с 10 бросков. Позже выяснится, что над экстренно вступившим в игру Микко Коскиненым «Флэймз» поиздевались ничуть не хуже.

Над гениальным Коннором Макдэвидом, год за годом буксующим в плей-офф, смеялись, когда шли разговоры о кубковых перспективах. Все изменил нынешний плей-офф. Без сладкой парочки канадца с Леоном Драйзайтлем «Эдмонтон» закончил бы сезон в первом раунде и не прошел более сбалансированный «Лос-Анджелес». Против «Кингз» Макдэвид проявил себя, как настоящий вожак: организовывал важные голы, переворачивал матчи и вселял надежду, когда казалось, что «Эдмонтон» рассыпается.

Сегодня Коннор начал сумасшедший камбэк «Ойлерз», отыграв одну шайбу в первом периоде. Все бы ничего, но после перерыва команда Вудкрофта снова завалила начало отрезка, пропустив на 45-й секунде четвертый гол от Блэйка Коулмэна. А через шесть минут двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» оформил дубль и довел преимущество до неприличного. «Калгари» повел 5:1 — и по развитию событий ничего не предвещало беды для Дэррила Саттера. «Ойлерз» кошмарно оборонялись и почти не бросали по воротам по сравнению с соперником. Оказалось, с середины второго периода все только начиналось.

За 13 минут второго периода «Эдмонтон» забросил четыре (!) шайбы и сократил отставание до минимума. Вратарей «Ойлерз» немало критиковали и в сезоне, и в плей-офф. На фоне нестабильных Коскинена и Смита гигант из «Флэймз» Якоб Маркстрем выглядел образцом надежности. Но сегодня голкиперы обеих команд приняли роль статистов. За сорок минут швед заглотил пять шайб с 18 бросков. Среди которых были и откровенно вратарские голы, и неберущиеся, и курьезные. Когда «Ойлерз» забрасывали четвертую шайбу, Никита Задоров остался без клюшки. Атака гостей началась с разлетевшегося вдребезги орудия защитника на чужой синей линии. Но это не отменяет заслуг выстрелившего дублем Зака Хаймана, который идеально попал в дальний угол. Почему Саттер не заменил поплывшего Маркстрема во втором периоде — загадка.



Когда на старте третьего периода Кайлер Ямамото сравнял счет (6:6), итоговый успех поймавшего кураж «Эдмонтона» казался логичным следствием качельного матча. Как бы не так. «Флэймз» хоть и разбазарили преимущество, но не поникли и вырвали победу в концовке, отличившись еще трижды. Хет-триком разразился Мэттью Ткачак, закольцевавший матч-триллер шайбой в пустые ворота. На трибунах американского форварда поддерживали брат Брэди из завершившей сезон «Оттавы» и знаменитый папа Кит. Хоккейная семья не ошиблась, купив билеты на матч с «Эдмонтоном». Не каждый день увидишь, как команды забивают на двоих 15 голов, а любимый сын отмечается хет-триком.

Бессмысленно в деталях разбирать моменты и искать объяснения карнавалу голов. Все понимали, что счастье «Эдмонтона» в атаке. Осторожный и оборонительный хоккей не подходит «Ойлерз» по духу и подбору игроков. Оставалось загадкой, какую тактику на первый матч выберет Дэррил Саттер. С «Далласом» «Калгари» ввязался в плотный и унылый хоккей. Сегодня «Флэймз» оторвались, почувствовав, что соперник позволяет наслаждаться игрой. Чего больше в голевой феерии: тренерских указаний или импровизации на льду — не так важно. Команды подарили праздник хоккея и побили рекорд по результативности в истории Битв за Альберту!

Артемий Панарин. Нелепый рикошет испортил вечер Шестеркину. «Рейнджерс» снова начали серию с поражения в овертайме
Коннор Макдэвид
Мэттью Ткачак
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Нелепый рикошет испортил вечер Шестеркину. «Рейнджерс» снова начали серию с поражения в овертайме
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
1 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
1 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 1
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
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6. Тампа-Бэй - Торонто
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1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
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5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
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5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
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4 - 2
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 18
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 7 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 12
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 8 7
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
И КН
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 4 1.67
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 4 1.94
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