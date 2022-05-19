Нелепый рикошет испортил вечер Шестеркину. «Рейнджерс» снова начали серию с поражения в овертайме

«Каролина» спаслась в концовке и вырвала победу.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хытил — 2 (Лафренье), 7:07 — 0:1. Ахо — 3 (Джарвис, Терявяйнен), 57:37 — 1:1. Коул — 1 (Б. Смит, Котканиеми), 63:12 — 2:1.

Вратари: Раанта — Шестеркин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (8+6+10+2) — 28 (12+11+4+1).

Наши: Свечников (17.35/0/+1) — Панарин (18.01/2/-1).

19 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-0.

The Kid Line

«Каролине» и «Рейнджерс» потребовалось по семь матчей, чтобы пройти первый раунд. Оба клуба выбили из плей-офф кубковых бойцов: «Бостон» и «Питтсбург». Соперников по второму кругу роднит поступательный прогресс в последних сезонах. Команды развиваются и дозревают для больших дел в Кубке Стэнли. Более целостные «Харрикейнз» считались фаворитом перед вторым раундом, но первый матч перевернул ожидания от серии.

Событийный стартовый период подтвердил, что команды не собирались отсиживаться в окопах и тратить время на разведку. С первых смен игроки со всех ног понеслись вперед — да так, что меньше чем за две минуты обменялись необязательными удалениями. «Рейнджерс» подстроились к темпу «Каролины», дорожили шайбой и создали больше голевых моментов. Открыть счет ньюйоркцам помог бывший защитник Тони Деанджело, покинувший клуб со скандалом в прошлом сезоне. Американец неудачно скинул шайбу назад, и вместо партнера ее принял Алексис Лафренье. Первый номер драфта-2020 вошел в зону и зрячей передачей нашел Филипа Хытила.

Номинальная третья тройка Лафренье — Хытил — Какко атаковала опаснее, чем звенья Зибанежада и Строума. The Kid Line, как их прозвали в Северной Америке, в конце первого периода могла удвоить перевес. Хытил был близок к дублю, когда Каапо вывел партнера на убойную позицию. Знакомый болельщикам «Рейнджерс» вратарь Антти Раанта, отыгравший два сезона на Бродвее, спас команду, вытянув щиток. У Игоря Шестеркина работы было меньше. Россиянина проверяли бросками издали, которые не несли больших трудностей.

«Каролина» была не похожа сама на себя в атаке. 14 бросков в створ за два периода — печальный показатель, подтверждающий проблемы «Харрикейнз» в чужой зоне. Для того, чтобы пробить номинанта на «Везину» Шестеркина, этого ничтожно мало. Ньюйоркцы высоко встречали соперника, разбивая раскаты прессингом. Редкие позиционные атаки сбивались к борьбе в углам и потерям шайбы. А опасные моменты у ворот Шестеркина скорее становились следствием ошибок защитников, нежели продуманных комбинаций хозяев.

«Рейнджерс» начинали атаки с места отбора шайбы, за счет чего оперативно проходили среднюю зону. «Харрикейнз» так и не придумали, как справиться с The Kid Line ньюйоркцев. Пока Артемий Панарин и остальные лидеры пребывали в тени, тройка Хытила продолжала кошмарить оборону хозяев. При большем везении Филип записал бы в актив дубль, а Лафренье забросил бы третью шайбу в плей-офф — Раанту подстраховала перекладина.

Спасение «Каролины»

После второго перерыва главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор внес напрашивающиеся перестановки в звенья. Андрея Свечникова убрали из первой тройки и перевели к Винсу Трочеку и Мартину Нечасу, а Терявяйнена подняли к Ахо и Джарвису. Изменения помогли «Каролине» взорваться и заставить Шестеркина неплохо потрудиться. За семь минут Игорь справился с семью бросками — это больше, чем за весь второй период. Ньюйоркцы успокоили игру ближе к середине отрезка, но вся конструкция держалась на спасениях монументального Шестеркина.

Гол «Каролины» назревал, но «Рейнджерс» выручал вратарь, а эпизодами гостям везло. Например, когда один на один с Шестеркиным вырвался Нино Нидеррайтер. Швейцарец получил свободный лед и хлестко приложился с кистей в верхний угол, но попал в перекладину. А буквально в следующей атаке удача помогла Антти Раанте. Каапо Какко простил «Харрикейнз» и промахнулся из убойной позиции по пустым воротам.

Как бы Шестеркин ни заговаривал штанги и перекладины, «Харрикейнз» воспользовались одним из моментов в конце основного времени. Себастьян Ахо выстрадал спасительный гол и перевел матч в овертайм за 143 секунды до сирены. Шестеркин справился с первым броском финна, но партнеры не помогли вратарю на добивании. Гол «Каролины» — справедливый итог третьего периода. Ньюйоркцы рано уверовали в успех. Сворачиваться, ведя в одну шайбу, против «Харрикейнз» слишком опрометчиво.

Качественные сорок минут ньюйоркцы обнулили за третий период и овертайм. «Каролина» почувствовала уверенность, спасла неудачно складывающийся матч и вырвала победу. Овертайм продлился чуть больше трех минут. Шестеркину испортил вечер нелепый рикошет от своего же защитника. Райан Линдгрен скорректировал траекторию броска Иэна Коула, на который Игорь готовился реагировать блином. «Рейнджерс» снова начали серию с поражения в овертайме, но вы же помните, чем завершилось прошлое противостояние с «Питтсбургом»?