«Виннипег» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Виннипег» дома проиграл «Колорадо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 3:6 (1-4).

За «Джетс» голы забили Кайл Коннор, Джош Моррисси и Тайлер Тоффоли. У «Эвеланш» отличились Арттури Лехконен, Джош Мэнсон, Яков Тренин, Валерий Ничушкин и Микко Рантанена (дубль).

«Колорадо» выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 4-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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