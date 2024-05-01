Задоров признан второй звездой матча против «Нэшвилла»
Российский защитник «Ванкувер» Никита Задоров был признан второй звездой пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (1:3, 3-2).
29-летний хоккеист открыл счет в матче в третьем периоде.
Первой звездой матча стал защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, который забил один гол. Третьей звездой признан вратарь «Предаторз» Юусе Сарос, отразивший 19 бросков из 20.
Шестой матч серии между командами пройдет на льду «Предаторз» 3 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 2
|
Даллас - Вегас
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
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3.05
4.05
|1.05
|02:00
|
Бостон – Торонто
|1 : 2 ОТ
|1.05
|02:30
|
Каролина – Айлендерс
|6 : 3
|1.05
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 6
|1.05
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|1 : 2
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