Задоров признан второй звездой матча против «Нэшвилла»

Российский защитник «Ванкувер» Никита Задоров был признан второй звездой пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (1:3, 3-2).

29-летний хоккеист открыл счет в матче в третьем периоде.

Первой звездой матча стал защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, который забил один гол. Третьей звездой признан вратарь «Предаторз» Юусе Сарос, отразивший 19 бросков из 20.

Шестой матч серии между командами пройдет на льду «Предаторз» 3 мая.