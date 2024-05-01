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Сегодня, 08:09

Задоров признан второй звездой матча против «Нэшвилла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский защитник «Ванкувер» Никита Задоров был признан второй звездой пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нэшвилла» (1:3, 3-2).

29-летний хоккеист открыл счет в матче в третьем периоде.

Первой звездой матча стал защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, который забил один гол. Третьей звездой признан вратарь «Предаторз» Юусе Сарос, отразивший 19 бросков из 20.

Шестой матч серии между командами пройдет на льду «Предаторз» 3 мая.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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«Нэшвилл» переиграл «Ванкувер». Команды ждет шестой матч

Кубок Стэнли: «Каролина» переиграла «Айлендерс», «Виннипег» проиграл «Колорадо». Результаты матчей и видео голов 1 мая
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
3 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
2 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
0 - 0
6. Вегас - Даллас
0 - 0
2 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 2
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
0 - 0
3 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
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Бостон – Торонто
 1 : 2 ОТ
1.05 02:30
Каролина – Айлендерс
6 : 3
1.05 04:30
Виннипег – Колорадо
 3 : 6
1.05 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 1 : 2
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