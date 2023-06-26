Овечкин будет играть в другом штате Америки? «Вашингтон» может покинуть столицу

Что будет с «Кэпиталз»?

«Вашингтон» провалил минувший сезон, не выйдя в плей-офф, но в последнюю неделю «Кэпиталз» обсуждают едва ли не больше всех остальных клубов НХЛ, вместе взятых. The Athletic сообщил, что «Вашингтон» собирается выменять более высокий пик на предстоящем драфте, чтобы забрать российского нападающего Матвея Мичкова. А катарский фонд Qatar Investment Authority — 5% акций холдинга владельца «Вашингтона», оцененного в 4,05 млрд долларов.

А на днях появилась еще одна интересная новость: «Вашингтон» может переехать в другой штат. Владельцы хоккейных «Кэпиталз» и баскетбольных «Уизардс» ведут переговоры с властями штата Вирджиния о переездах своих команд в Северную Вирджинию, передает Washington Post.

The Post информирует, что представители компании Monumental Sports & Entertainment, владеющей «Кэпиталз» и «Уизардс» провели предварительные переговоры относительно возможного размещения арены рядом с новым комплексом HQ2 компании Amazon в районе National Landing в Арлингтоне.

В настоящее время команды НХЛ, НБА и женской НБА играют на арене Capital One в центре Вашингтона, которая была открыта в 1997 году, — новый стадион будет находиться в 15 км к югу. Арена принадлежит Теду Леонсису, основателю и генеральному директору компании Monumental.

Фото Global Look Press

При этом непонятно, будет ли меняться название клубов. Фактически они будут находиться не в Вашингтоне, но вряд ли кто-то станет задумываться о том, чтобы убрать из названия столицу США. Расстояние между Вашингтоном и Арлингтоном невелико.

Для «Вашингтона» же куда важнее правильно провести межсезонье. Не ошибиться с выбором на драфте, провести правильные обмены, найти усиление на рынке свободных агентов. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши не становятся моложе, и им нужна подмога. Пока же появляются только слухи об обмене Тома Уилсона в «Лос-Анджелес», что вряд ли может радовать болельщиков «Кэпиталс». Стальные кулаки Уилсона точно не помешают команде с большим количеством тонких и техничных игроков.