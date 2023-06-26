Российский хоккеист-революционер изменил НХЛ. Радужные джерси на разминках теперь под запретом

Лига решила проблему отказов от них радикально.

Практически революционный и крайне смелый для североамериканского спорта демарш Ивана Проворова, отказавшегося в январе выходить на раскатку в радужном джерси из-за религиозных убеждений, не прошел бесследно. Это поступок, который реально изменил лигу.

НХЛ долгое время не могла выработать единую позицию по поводу использования свитеров в поддержку ЛГБТ-сообщества во время так называемых Pride Night и отложила вопрос целесообразности их проведения на межсезонье. Даже несмотря на то, что у экс-защитника «Филадельфии» довольно быстро появились последователи в лице Эрика и Марка Стаалов, Джеймса Раймера, Андрея Кузьменко, Ильи Любушкина и других российских игроков, а некоторые клубы и вовсе отказались от подобных акций на раскатках. Однако в прошлую пятницу лига наконец-то выступила с обещанным официальным заявлением, в котором запретила игрокам использовать специальные джерси в рамках тематических вечеров.

«Мы продолжаем концентрироваться на игре. И в эти специальные вечера мы собираемся сосредоточиться на деле.

Я предложил клубам не менять свитера во время разминки, потому что это отвлекает от того факта, что все наши клубы в той или иной форме проводят мероприятия в честь различных групп болельщиков. Это больше отвлекает внимание, а не привлекает его.

В конечном счете все усилия и акценты были подорваны отвлечением внимания с точки зрения того, какая команда надела свитера, какие игроки отказались. Это обсуждалось больше, чем сам факт акции", — прокомментировал решение комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Нетрудно догадаться, что в четверг босс лиги мгновенно попал под шквал критики от личностей и организаций, пропагандирующих «любовь, взаимоуважение и равенство» и привыкших с кулаками нести свое добро в массы. Например, руководство клуба «Ошава Дженеральз» из юниорской лиги Онтарио в ответ на этот шаг НХЛ пообещало в соцсетях, что в следующем сезоне сделает свои радужные джерси еще лучше и ярче, чем снискало поддержку всех сочувствующих и ущемленных словами Беттмэна.

Фото Global Look Press

«Что я могу сказать? Если это так, то очень разочаровывает. Более 95 процентов игроков НХЛ с гордостью носили футболки Pride, чтобы продемонстрировать поддержку и свои ценности сообществу. Теперь они не получат возможности сделать это», — взял на себя полномочия ответить за мифические 95% игроков лидер движения You Can Play Дэвид Палумбо.

Но не меньше и тех, кого решение НХЛ по-настоящему порадовало. Многие болельщики и раньше боролись с агрессивной пропагандой — в предыдущие годы посты в социальных сетях клубов с упоминанием ЛГБТ-акций неизменно собирали кучу гневных комментарий пользователей, уставших от навязывания взглядов. Поэтому теперь люди, советовавшие сосредоточиться на деле и просто играть в хоккей, могут считать себя услышанными победителями.

К слову, запрет на использование касается не только радужных, но и любых других тематических свитеров. Так что в будущем сезоне мы не увидим на игроках ни джерси в стиле милитари, которыми хоккеисты поддерживали канадских и американских военнослужащих, ни зеленых комплектов, приуроченных ко Дню Святого Патрика. Но, похоже, запрет коснется и по-настоящему стоящей и полезной акции Hockey Fight Cancer, после которой фиолетовые свитеры с разминки выставлялись на аукционе, а вырученные средства шли в фонды борьбы с раком. Выходит, ради здравого смысла НХЛ пришлось пойти на определенные жертвы.

При этом клубы смогут и дальше проводить Ночь гордости, а также выпускать соответствующую атрибутику и использовать хоккеистов для ее продвижения. Правда, теперь это можно будет делать только за пределами ледовой площадки. И нужно ли повторять, что изменения произошли не без участия бородатого революционера из Ярославля?