Российский хоккеист-революционер изменил НХЛ. Радужные джерси на разминках теперь под запретом
Практически революционный и крайне смелый для североамериканского спорта демарш Ивана Проворова, отказавшегося в январе выходить на раскатку в радужном джерси из-за религиозных убеждений, не прошел бесследно. Это поступок, который реально изменил лигу.
НХЛ долгое время не могла выработать единую позицию по поводу использования свитеров в поддержку ЛГБТ-сообщества во время так называемых Pride Night и отложила вопрос целесообразности их проведения на межсезонье. Даже несмотря на то, что у экс-защитника «Филадельфии» довольно быстро появились последователи в лице Эрика и Марка Стаалов, Джеймса Раймера, Андрея Кузьменко, Ильи Любушкина и других российских игроков, а некоторые клубы и вовсе отказались от подобных акций на раскатках. Однако в прошлую пятницу лига наконец-то выступила с обещанным официальным заявлением, в котором запретила игрокам использовать специальные джерси в рамках тематических вечеров.
«Мы продолжаем концентрироваться на игре. И в эти специальные вечера мы собираемся сосредоточиться на деле.
Я предложил клубам не менять свитера во время разминки, потому что это отвлекает от того факта, что все наши клубы в той или иной форме проводят мероприятия в честь различных групп болельщиков. Это больше отвлекает внимание, а не привлекает его.
В конечном счете все усилия и акценты были подорваны отвлечением внимания с точки зрения того, какая команда надела свитера, какие игроки отказались. Это обсуждалось больше, чем сам факт акции", — прокомментировал решение комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Нетрудно догадаться, что в четверг босс лиги мгновенно попал под шквал критики от личностей и организаций, пропагандирующих «любовь, взаимоуважение и равенство» и привыкших с кулаками нести свое добро в массы. Например, руководство клуба «Ошава Дженеральз» из юниорской лиги Онтарио в ответ на этот шаг НХЛ пообещало в соцсетях, что в следующем сезоне сделает свои радужные джерси еще лучше и ярче, чем снискало поддержку всех сочувствующих и ущемленных словами Беттмэна.
«Что я могу сказать? Если это так, то очень разочаровывает. Более 95 процентов игроков НХЛ с гордостью носили футболки Pride, чтобы продемонстрировать поддержку и свои ценности сообществу. Теперь они не получат возможности сделать это», — взял на себя полномочия ответить за мифические 95% игроков лидер движения You Can Play Дэвид Палумбо.
Но не меньше и тех, кого решение НХЛ по-настоящему порадовало. Многие болельщики и раньше боролись с агрессивной пропагандой — в предыдущие годы посты в социальных сетях клубов с упоминанием ЛГБТ-акций неизменно собирали кучу гневных комментарий пользователей, уставших от навязывания взглядов. Поэтому теперь люди, советовавшие сосредоточиться на деле и просто играть в хоккей, могут считать себя услышанными победителями.
К слову, запрет на использование касается не только радужных, но и любых других тематических свитеров. Так что в будущем сезоне мы не увидим на игроках ни джерси в стиле милитари, которыми хоккеисты поддерживали канадских и американских военнослужащих, ни зеленых комплектов, приуроченных ко Дню Святого Патрика. Но, похоже, запрет коснется и по-настоящему стоящей и полезной акции Hockey Fight Cancer, после которой фиолетовые свитеры с разминки выставлялись на аукционе, а вырученные средства шли в фонды борьбы с раком. Выходит, ради здравого смысла НХЛ пришлось пойти на определенные жертвы.
При этом клубы смогут и дальше проводить Ночь гордости, а также выпускать соответствующую атрибутику и использовать хоккеистов для ее продвижения. Правда, теперь это можно будет делать только за пределами ледовой площадки. И нужно ли повторять, что изменения произошли не без участия бородатого революционера из Ярославля?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96