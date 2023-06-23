Катарцы покупают долю у владельца «Вашингтона». Но никакого Мбаппе в клубе Овечкина ждать не стоит
Любители спорта из Европы и Азии уже давно привыкли к большим деньгам из Катара, ОАЭ или Саудовской Аравии. Богатые принцы за миллиарды долларов покупают клубы и игроков, чтобы потешить свое эго и быстро построить суперклуб.
Однако спорт Северной Америки до недавних пор с таким не сталкивался.
Что за компания и что она покупает?
Qatar Investment Authority, или Катарское инвестиционное управление — это суверенный инвестиционный фонд страны. То есть средства государства, которые вкладывают в различные инвестиции.
Катар любит вкладываться в спорт. Дочерняя компания QIA Qatar Sports Investments владеет контрольным пакетом акций клуба «ПСЖ», а также приобрела 22 процента акций португальского клуба «Брага».
Теперь компания расширяется и идет на новый рынок. Цель QIA — компания Monumental Sports and Entertainment, основателем которой является Тед Леонсис. Хоккейные болельщики знают его как владельца команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является российский форвард Александр Овечкин.
В структуру компании входят три клуба: «Вашингтон Визардс» (НБА), «Кэпиталз» (НХЛ) и «Мистикс» (женская НБА). Плюс стадион Capital One Arena, который является домашней ареной для всех трех клубов, и региональная спортивная сеть NBC Sports Washington.
Это будет первый случай инвестиций Катара в североамериканский спорт.
Сколько заплатит и как повлияет на клубы?
QIA предлагает 4,05 миллиарда долларов за 5 процентов акций компании Леонсиса. Сделка официально еще не состоялась, а первые слухи сообщил Associated Press.
НБА изменила правила инвестиций иностранных компаний в конце прошлого года. Теперь фонды смогут владеть не более чем 20 процентами команды, а по информации The Athletic, один фонд от страны может приобрести долю только одного клуба лиги. В общем, НБА одобрила небольшие и пассивные, неконтролирующие инвестиции в свои клубы.
Это подтвердил и директор по коммуникациям НБА Майк Басс в интервью ESPN:
«Правление НБА в настоящее время рассматривает потенциальные инвестиции QIA в Monumental Sports & Entertainment, материнскую компанию «Визардс», а также в другую спортивную недвижимость. В соответствии с политикой, если она будет одобрена, QIA будет иметь пассивные, миноритарные инвестиции в команду, не участвуя в ее деятельности или принятии решений».
То есть при приобретении акций компании QIA не получит мест в совете директоров и не сможет напрямую влиять на политику организации.
В основном американские СМИ сообщают об этой сделке через баскетбольный клуб. Это один из самых ценных активов организации. Стоимость «Визардс», по данным Forbes, составляет 2,5 миллиарда долларов, а доход команды — 291 миллион.
Для сравнения, стоимость «Кэпиталз» — 1,2 миллиарда, а доход — 192 миллиона.
В НХЛ, кстати, эту инвестицию уже одобрили. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли сообщил об этом Associated Press.
Для Катара это скорее имиджевый ход. Об этом говорит и доктор Йоав Дубинский, преподаватель спортивного бизнеса в бизнес-колледже, который дал комментарий ESPN: «Часть этой стратегии включает покупку, спонсирование или покупку акций международных спортивных организаций на западных рынках, особенно в центральных городах. С политической точки зрения это означает дальнейшую легитимацию Катара в качестве делового партнера на Западе, в том числе в центре американской политики».
Так что, в отличие от европейского футбола, никаких серьезных изменений после такой сделки ни для «Визардс», ни для «Кэпиталз» не произойдет. Команде Александра Овечкина и дальше придется справляться с проблемами самостоятельно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96