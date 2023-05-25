Русский герой плей-офф подпишет контракт жизни? В этом может помочь выигрыш Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев летом станет неограниченно свободным агентом.

Последние сезоны НХЛ приучили к богатому представительству России в поздних стадиях Кубка Стэнли. Трижды до финала добиралась «Тампа» с Кучеровым, Василевским и Сергачевым. Русский бойз-бэнд «Лайтнинг» оставил без чемпионского парада «Даллас» с Худобиным, Радуловым и Гурьяновым в сезоне-2019/20. На следующий год «Тампа» разделалась с «Монреалем», который на плей-офф убрал в запас Александра Романова. «Колорадо» с Валерием Ничушкиным прервал гегемонию «Молний». Нынешний плей-офф спутал планы многих российских звезд. Тем не менее нашлись новые герои Кубка Стэнли. Один из них — форвард «Вегаса» Иван Барбашев.

Игрок, который подойдет каждой команде, — такую характеристику нападающему дал в личном разговоре один тренер. Спорить бессмысленно. Иван — разносторонний форвард, полезный на разных позициях. Как в созидании, так и в обороне. Барбашева недооценивали, но только глядя на базовую статистику голов и передач. В «Сент-Луисе» Иван набирал очки не в каждом матче. Однако универсальность нападающего действительно впечатляла. Иногда казалось, что ему без разницы, с какими партнерами выходить в звене и какую роль выполнять на льду.

Фото USA Today Sports

«Сент-Луис», в котором Барбашев начинал чемпионат, затеял перестройку состава. Иван входил в число хоккеистов, доступных для обмена. На россиянина претендовали несколько команд. В конце сезона Барбашев становился неограниченно свободным агентом. Новый клуб получил бы игрока только на концовку регулярки и плей-офф. Это не мешало Ивану считаться востребованным на рынке. «Блюз» договорились с «Вегасом», и москвич стал «рыцарем». Не будет преувеличением сказать, что Барбашев быстро адаптировался в новой команде. Главный тренер Брюс Кэссиди ценит разносторонние навыки игрока и пробовал Ивана в разных тройках.

Переход в «Голден Найтс» перезагрузил Барбашева. В том числе ментально. Хоккеист признавался, что почувствовал облегчение, когда узнал о сделке. Со слов форварда, это произошло, когда он был дома, на кухне, а в соцсеть выложили новость об обмене. Форвард провел семь сезонов в системе «Сент-Луиса». Выиграл Кубок Стэнли, когда командой руководил требовательный Крэйг Беруби. «Блюз» пошли на перестройку и отказались от российского форварда, получив канадского нападающего Зака Дина, выбранного под 30-м номером на драфте-2021.

— Мы думаем, что Иван внесет разнообразие в наш состав. Он привносит физические габариты, очень искусен в борьбе за шайбу, бросках и подборе, особенно за линией ворот, — говорил генменеджер «Вегаса» после сделки.

Фото USA Today Sports

Плей-офф продолжается, но сделку «Вегаса» уже можно признать одной из самых успешных перед дедлайном. «Голден Найтс» пожертвовали будущим, вложившись в настоящее. Пошли в олл-ин, выражаясь языком казино. К финалу конференции, в котором «Рыцари» обыгрывают «Старз» 3-0, не возникает сомнений, что ставка офиса Келли Маккриммона сработала. Барбашев невероятно полезен в плей-офф: входит в топ-5 бомбардиров команды и способен практически в одиночку перевернуть матч. Так произошло в третьей игре серии с «Далласом», когда Иван поучаствовал в трех шайбах «Вегаса», в том числе победной.

Летом россиянин получит статус НСА и выйдет на рынок. Право первого шага в переговорах в любом случае за «Вегасом». Контракт Барбашева обязательно повысится — за игроков такого плана, обладающих кубковым опытом, генменеджеры готовы платить крупные суммы. По старому двухлетнему соглашению Иван получил 4,5 миллиона долларов (2,25 миллиона — за сезон). Оправданно ожидать повышения годового оклада минимум в два раза. Пока что будущий контракт волнует Барбашева меньше всего. «Вегас» остановился в шаге от финала Кубка Стэнли. Серия с «Далласом» может закончиться уже в четвертом матче. Чем дальше пройдет команда, тем уступчивее по итогам сезона будет руководство «Рыцарей». В случае выигрыша кубка на радостях Маккриммон может предложить россиянину контракт жизни и порадовать суммой выше рынка.