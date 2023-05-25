Русский герой плей-офф подпишет контракт жизни? В этом может помочь выигрыш Кубка Стэнли
Последние сезоны НХЛ приучили к богатому представительству России в поздних стадиях Кубка Стэнли. Трижды до финала добиралась «Тампа» с Кучеровым, Василевским и Сергачевым. Русский бойз-бэнд «Лайтнинг» оставил без чемпионского парада «Даллас» с Худобиным, Радуловым и Гурьяновым в сезоне-2019/20. На следующий год «Тампа» разделалась с «Монреалем», который на плей-офф убрал в запас Александра Романова. «Колорадо» с Валерием Ничушкиным прервал гегемонию «Молний». Нынешний плей-офф спутал планы многих российских звезд. Тем не менее нашлись новые герои Кубка Стэнли. Один из них — форвард «Вегаса» Иван Барбашев.
Игрок, который подойдет каждой команде, — такую характеристику нападающему дал в личном разговоре один тренер. Спорить бессмысленно. Иван — разносторонний форвард, полезный на разных позициях. Как в созидании, так и в обороне. Барбашева недооценивали, но только глядя на базовую статистику голов и передач. В «Сент-Луисе» Иван набирал очки не в каждом матче. Однако универсальность нападающего действительно впечатляла. Иногда казалось, что ему без разницы, с какими партнерами выходить в звене и какую роль выполнять на льду.
«Сент-Луис», в котором Барбашев начинал чемпионат, затеял перестройку состава. Иван входил в число хоккеистов, доступных для обмена. На россиянина претендовали несколько команд. В конце сезона Барбашев становился неограниченно свободным агентом. Новый клуб получил бы игрока только на концовку регулярки и плей-офф. Это не мешало Ивану считаться востребованным на рынке. «Блюз» договорились с «Вегасом», и москвич стал «рыцарем». Не будет преувеличением сказать, что Барбашев быстро адаптировался в новой команде. Главный тренер Брюс Кэссиди ценит разносторонние навыки игрока и пробовал Ивана в разных тройках.
Переход в «Голден Найтс» перезагрузил Барбашева. В том числе ментально. Хоккеист признавался, что почувствовал облегчение, когда узнал о сделке. Со слов форварда, это произошло, когда он был дома, на кухне, а в соцсеть выложили новость об обмене. Форвард провел семь сезонов в системе «Сент-Луиса». Выиграл Кубок Стэнли, когда командой руководил требовательный Крэйг Беруби. «Блюз» пошли на перестройку и отказались от российского форварда, получив канадского нападающего Зака Дина, выбранного под 30-м номером на драфте-2021.
— Мы думаем, что Иван внесет разнообразие в наш состав. Он привносит физические габариты, очень искусен в борьбе за шайбу, бросках и подборе, особенно за линией ворот, — говорил генменеджер «Вегаса» после сделки.
Плей-офф продолжается, но сделку «Вегаса» уже можно признать одной из самых успешных перед дедлайном. «Голден Найтс» пожертвовали будущим, вложившись в настоящее. Пошли в олл-ин, выражаясь языком казино. К финалу конференции, в котором «Рыцари» обыгрывают «Старз» 3-0, не возникает сомнений, что ставка офиса Келли Маккриммона сработала. Барбашев невероятно полезен в плей-офф: входит в топ-5 бомбардиров команды и способен практически в одиночку перевернуть матч. Так произошло в третьей игре серии с «Далласом», когда Иван поучаствовал в трех шайбах «Вегаса», в том числе победной.
Летом россиянин получит статус НСА и выйдет на рынок. Право первого шага в переговорах в любом случае за «Вегасом». Контракт Барбашева обязательно повысится — за игроков такого плана, обладающих кубковым опытом, генменеджеры готовы платить крупные суммы. По старому двухлетнему соглашению Иван получил 4,5 миллиона долларов (2,25 миллиона — за сезон). Оправданно ожидать повышения годового оклада минимум в два раза. Пока что будущий контракт волнует Барбашева меньше всего. «Вегас» остановился в шаге от финала Кубка Стэнли. Серия с «Далласом» может закончиться уже в четвертом матче. Чем дальше пройдет команда, тем уступчивее по итогам сезона будет руководство «Рыцарей». В случае выигрыша кубка на радостях Маккриммон может предложить россиянину контракт жизни и порадовать суммой выше рынка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|25.05
|03:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 3
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|16
|22
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|16
|21
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|16
|10
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|16
|9
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Адин Хилл
Вегас
|8
|1.96