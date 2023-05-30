«Даллас» сдался в шестом матче. В финале Кубка Стэнли сыграют двое русских

«Вегас» разгромил «Старз» в шестом матче и вышел в главную серию плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

«Даллас» — «Вегас» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Каррье — 2 (Колесар), 3:41 — 0:1. Карлссон — 9 (бол., Руа, Смит), 10:25 — 0:2. Колесар — 2 (Каррье, Мартинес), 14:00 — 0:3. Маршессо — 9 (Барбашев, Хэг), 30:25 — 0:4. Карлссон — 10 (Амадио), 42:06 — 0:5. Амадио — 3 (Карлссон, Смит), 52:25 — 0:6.

Вратари: Эттингер — Хилл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (7+5+11) — 29 (16+7+6).

Наши: — - Барбашев (14.46/1/+1).

30 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 2-4

«Даллас» совершил маленький подвиг в финале «Запада». Оказавшись на краю пропасти, «Старз» выиграли два матча подряд и вернули интригу в серию. Безумный камбэк казался возможным, ведь две победы из трех «Вегас» добыл в овертаймах. Магия «Звезд» закончилась в шестой игре — по ходу матча Питер Дебур так и не придумал, как оперативно перезапустить команду и заставить игроков исправить нажитые неприятности.

«Даллас» словно забыл выйти на первый период. «Вегас», напротив, сделал правильные выводы из двух поражений и начал матч с единственной мыслью — побыстрее закончить затянувшуюся серию. Расконцентрация «Старз» и решительность «Голден Найтс» привели к тотальному превосходству гостей по итогам 20 минут. Неожиданно было наблюдать такой разрыв: 16-7 по броскам, 20-8 по силовым приемам, 2,04 против 0,19 по ожидаемым голам. В равных составах две шайбы Джейку Эттингеру отгрузило четвертое звено «Вегаса». Оборона «Далласа» сбивалась на детские позиционные ошибки. Когда Вильям Каррье забивал первый гол, три игрока «Старз» свалились на борт и открыли пространство для подключившегося канадского форварда.

Доминирование «Вегаса» привело к трем заброшенным шайбам за 14 минут. За первый период «Рыцари» создали комфортный запас. По мимике Питера Дебура не покидало ощущение, что и сам тренер не понимал, как команда умудрилась так развалиться на старте важнейшего матча, когда права на ошибку нет. «Вегас» превосходил соперника во всем — вратарю Оттингеру оставалось только посочувствовать. Третий гол «Рыцари» забили словно в тренировочном режиме, когда за три передачи лихо добежали от своих до чужих ворот, а Киган Колесар расстрелял голкипера с близкой дистанции.

Шестой матч финала «Запада» пропустил Евгений Дадонов. Травма нижней части тела не позволила россиянину помочь «Далласу» третью игру подряд. Голевого чутья форварда не хватало команде. Во втором периоде «Старз» выровняли игру. Помогли большинство и серия неплохих позиционных атак. Впрочем, пробить Эйдина Хилла не удалось, а ближе всех к голу был форвард «Рыцарей» Джек Айкел. Американец кистевым броском попал в дальнюю штангу. А забил в итоге Джонатан Маршессо, воспользовавшись роскошной передачей Ивана Барбашева.

Задора и злости «Далласа» хватило лишь на начало второго периода. От уступающей 0:3, а позднее 0:4 команды явно ждешь большего, чем пять бросков в створ за 20-минутку. Пропала изобретательность в атаке, а «Голден Найтс» минимизировали ошибки, за которые «Старз» могли зацепиться, чтобы забить хотя бы один неочевидный гол. Отыгрываться против «Вегаса» Брюса Кэссиди — лучшей команды лиги по игре в равных составах — гиблое дело. Гости душили «Даллас» контролем шайбы и эпизодическими опасными моментами у ворот Оттингера. Без сэйвов Джейка счет стал бы еще крупнее. Хилл в противоположной рамке не скучал, но шайба до канадца доходила редко.

Обреченность «Далласа» перенеслась на третий период. Вероятно, слишком много сил игроки оставили в четвертом и пятом матчах. «Вегас» выглядел свежее — не только ногами, но и по мысли и принятым решениям. Пятый гол пришел «Рыцарям» после грубой ошибки защитника Джоэля Хенли на выходе из зоны, которого обокрал оформивший дубль Вильям Карлссон. Единственной интригой концовки матча стал потенциальный «сухарь» Хилла — второй в серии и второй за карьеру в плей-офф НХЛ. Канадец выстоял и проложил мостик к дуэли с феноменальным Сергеем Бобровским в финале Кубка Стэнли.

4-2 — закономерный итог серии. «Даллас» избежал унизительных 0-4, но закончил сезон дома болезненным поражением. После шестой шайбы Майкла Амадио опечаленные болельщики покидали арену — самые стойкие же дождались, как «Вегасу» вручили приз Клэренса Кэмбелла, к которому команда не прикоснулась.