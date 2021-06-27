Слова игроков накануне решающей серии сезона.

29 июня в 3 утра по московскому времени состоится первый матч финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй» и «Монреалем». Накануне серии команды пообщались с представителями СМИ.

Кучеров — в порядке

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров покинул лед по ходу шестого матча серии против «Айлендерс» после грубого приема защитника Скотта Мэйфилда. Перед седьмым матчем были опасения, что Кучеров не сможет сыграть, но российский форвард появился на площадке. А перед главной серией сезона удивил признанием: «Никакой травмы не было, я не знаю, о чем вы говорите. Я чувствую себя хорошо».

Одноклубник Кучерова Ондрей Палат вспоминает момент, когда Кучеров вышел на раскатку, и «Амали Арена» начала скандировать «Куч!». «Это был действительно особенный момент для нас, он придал нам сил. И Кучеров сыграл реально хорошо», — рассказал Палат.

«Тампа» выиграла кубок в прошлом сезоне, но капитан команды Стивен Стэмкос уверяет, что от этого мотивация игроков не уменьшилась: «Это настолько веселый и особенный момент, что твоя первая мысль сразу после того, как ты его выигрываешь: «Давай сделаем это снова». Особо Стивен отметил вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского, назвав его лучшим в мире.

Прайс нахваливает Василевского

Осыпал комплиментами российского вратаря и голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс: «Он отлично играет. Он габаритный, упорно сражается. Как играть? Как и с каждым вратарем: нам нужно создавать трафик и бороться за отскоки». За океаном именно Прайса считают главным кандидатом на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), но если «Монреаль» не выиграет кубок, то приз вполне может достаться игроку «Тампы».

«Монреаль» перед финалом понес существенную потерю: финский нападающий Йоэл Армия попал в ковид-протокол. «Да, ситуация не идеальная. Но мы в течение всего года сталкивались с тем, что ребята проходят через ковид-список. Арми, конечно, для нас очень важен. Но это еще одно небольшое препятствие, которое нам предстоит преодолеть», — считает защитник «Монреаля» Бен Чиаро. А ведь из-за попадания в ковид-протокол первые два матча пропустит и главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм.

«Я думаю, они могут быть самой опытной командой из тех, против которых мы играли. Они играют очень быстро. Они играют в сильный и структурированный хоккей. Мы должны показать свою лучшую игру», — уверен форвард «Монреаля» Райан Сузуки. А Стэмкос считает, что соперникам стоит бояться его команду: «Они сыграют с лучшей командой из тех, с кем пока встречались. То же самое касается и нас».

Букмекеры и эксперты считают фаворитами «Тампу», но «Монреаль» прошел уже три серии, в которых считался андердогом. Справятся ли «Канадиенс» на этот раз?