Последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли 28 лет назад. Теперь «Монреаль» может прервать ужасную серию без побед

Тогда Руа остановил Гретцки.

В ночь с 29 на 30 июня нас ждет знаменательное событие, ведь впервые с 2011 года канадская команда сыграет в финале Кубка Стэнли. «Монреаль» постарается прервать проклятие и привезти в свою страну кубок, который обходит стороной Канаду уже 28 лет. В далеком 1993-м «Канадиенс», как и сейчас, удивили весь хоккейный мир.

Команда, которая совершенно не выглядела фаворитом по ходу сезона, дошла до финала и сделала это без наличия в составе большого количества звезд. По итогам регулярного чемпионата ни один игрок «Монреаля» не попал в топ-5 лидеров НХЛ по основным статистическим показателям, но это не помешало команде Жака Демера.

Стальной характер

В том плей-офф «Монреаль» продемонстрировал невероятные волевые качества. В 1993-м «Канадиенс» установили рекорд лиги, выиграв десять овертаймов подряд. В нынешнем Кубке Стэнли канадский клуб одержал уже пять побед в дополнительное время, и это — второй показатель в истории «Хабс». Еще одно пересечение команд двух эпох, на которое нельзя не обратить внимание.

В свой последний на данный момент чемпионский сезон «Монреаль» занял третье место в дивизионе Адамса, набрал 102 очка в регулярном чемпионате, одержав при этом 48 побед. Немногие рассчитывали увидеть команду в финале Кубка Стэнли, впрочем, как и «Лос-Анджелес».

Главным фаворитом того розыгрыша был «Питтсбург», который мог завоевать трофей в третий раз подряд. Однако на «Пингвинов» обрушилась череда неудач. Команду периодически преследовали травмы, а у Марио Лемье обнаружили рак. Несмотря на это, «Питтсбург» дождался своего лидера, выдал отличную концовку регулярки, но во втором раунде уступил в семиматчевой дуэли «Айлендерс».

«Канадиенс» прошли первую стадию не без проблем. Команде противостояли принципиальные враги из «Квебек Нордикс», очные битвы с которыми стали одним из главных украшений НХЛ того времени. Команда Демера проиграла две первые встречи, но сумела переломить ход серии и выиграть затем четыре матча подряд. Болельщики ликовали, а на трибунах можно было увидеть плакаты с надписью «Руа + Монреаль = Кубок». Как показало время, фанаты старались не зря.

Дальше «Канадиенс» набрали впечатляющий ход. Команда всухую обыграла «Баффало» и уступила лишь одном матче серии с «Айлендерс». В финале Кубка Стэнли их ждали «Кингс» с великим Уэйном Гретцки в составе.

Канадец помог вывести калифорнийцев в финал впервые за 26-летнюю историю существования клуба. Однако сезон Уэйну дался непросто. Из-за травмы спины он пропустил первые 39 матчей регулярного чемпионата, но после возвращения набрал 65 очков в 45 матчах. В Лос-Анджелесе до последнего верили, что Гретцки принесет команде заветный трофей, однако у «Монреаля» был свой план.

Хитрый капитан

Несмотря на счет 4-1, серия была невероятно упорной. В первой игре «Лос-Анджелес» уверенно обыграл соперника, но определить победителя в следующих трех матчах удалось только в овертаймах. Один из самых запоминающихся эпизодов того финала произошел с участием капитана «Монреаля» Ги Карбонно, который помог «Канадиенс» завоевать Кубок Стэнли не только в 1993-м, но и за семь лет до этого.

Во втором матче серии против «Кингс», когда «Монреаль» уступал со счетом 1:2 за две минуты до финальной сирены, канадский нападающий заметил, что защитник «Королей» Марти Максорли играет клюшкой с неправильным загибом крюка. Капитан «Хабс» пожаловался судьям и те, посовещавшись, удалили игрока «Лос-Анджелеса» на две минуты. Канадская команда мгновенно реализовала большинство, а главным героем той встречи стал защитник Эрик Дежарден. Канадец провел фантастический матч и стал первым защитником в истории НХЛ, забросившим три шайбы в матче финала Кубка Стэнли (одна из них в овертайме).

В регулярном чемпионате того сезона Дежарден набрал 45 очков при показателе полезности «+20», а в плей-офф отметился 14 баллами. В любом случае не отметить заслуги Ги Карбонно в той победе нельзя. Кто знает, как бы сложилась серия, не получи тогда «Монреаль» большинство в концовке встречи.

Карбонно стал капитаном «Канадиенс» в сезоне-1989/90 и внес огромный вклад в историю клуба. Интересно, что в его честь назван трофей в юниорской лиге Квебека, который присуждается лучшим форвардам оборонительного плана. Ги хоть и был нападающим, но славился классными действиями в защите. Трижды он награждался «Фрэнк Селке Трофи» (1988, 1989, 1992).

Ги Карбонно с Кубком Стэнли. Фото НХЛ

Святой Патрик

Разумеется, говоря про «Монреаль» тех лет, нельзя не вспомнить голкипера команды. Патрик Руа тащил на своих плечах «Канадиенс» весь плей-офф и получил заслуженный «Конн Смайт Трофи». Канадец одержал 16 побед в 20 играх и пропускал в среднем лишь по 2.13 гола за матч.

Интересно, что в том сезоне руководство «Хабс» на полном серьезе обсуждало обмен Руа в другую команду. Не против этого были даже многие болельщики команды. Патрику припомнили неудачное выступление в серии с «Бостоном» в прошлом плей-офф, а также довольно слабый старт в регулярном чемпионате. К счастью, руководствоваться эмоциями никто не стал, а Руа в матчах на вылет сыграл выше всяческих похвал. Момент, где канадский вратарь издевательски подмигивает форварду «Кингс» Томасу Сандстрему, стал по-настоящему легендарным.

Забавно, что в начале плей-офф Патрик Руа и Эрик Дежарден получили в подарок от таксиста игрушечного слоника, которым необходимо было наудачу тереть спину перед каждой игрой. Вряд ли этот сувенир сыграл определяющую роль в раздевалке «Монреаля», но, зная, какие хоккеисты суеверные, ничему удивляться не стоит.

«Это невероятно, как мне удалось сыграть все матчи того плей-офф одной клюшкой. Я провел в воротах 1283 минуты. Не знаю, что там наколдовал мой менеджер по экипировке. Вообще сезон был для меня непростым. С различными взлетами и падениями. Ровно его провести не удалось. К счастью, я смог изменить ситуацию, стать на правильный путь, и этот опыт помог мне до конца карьеры», — вспоминает Патрик.

Для Руа тот плей-офф еще стал знаменателен и тем, что в его семье появился третий ребенок. Канадский голкипер, как настоящий чемпион, преуспел на всех фронтах.

Российский вклад

Тот чемпионский состав «Монреаля» был практически полностью североамериканским. На Кубке Стэнли не было набито ни одного имени представителя другого континента. Однако российский нападающий Олег Петров все-таки сыграл матч в плей-офф и девять в регулярном чемпионате, где забросил две шайбы. Форвард заслуженно получил от клуба чемпионский перстень. В следующем сезоне Петров отгрузил «Детройту» хет-трик и успел поиграть во втором звене. К сожалению, стать настоящей звездой НХЛ ему не удалось, зато на счету Олега почти 400 матчей в лиге (с учетом плей-офф).

Полный состав «Монреаля» — 1992/93



Вратари: Патрик Руа, Андре Расико.

Защитники: Род Ремедж, Матью Шнайдер, Кевин Халлер, Лайл Оделин, Эрик Дежарден, Дональд Дюфрен, Шон Хилл, Патрик Брайсбуа, Жан-Жак Дайгне.

Нападающие: Ги Карбонно, Пол Дипьетро, Денис Савар, Винсент Дампфуз, Джес Беланжер, Стефан Лебев, Кирк Мюллер, Майк Киэн, Джон Леклер, Бенуа Брюне, Брайан Беллоуз, Гэри Лимэн, Эд Ронен, Марио Роберж, Тодд Эвен, Жильберт Дионн.

Руководство: Рональд Кори (президент), Серж Савар (директор, генеральный менеджер), Жак Демер (главный тренер), Жак Лаперрье, Чарльз Тиффо, Жэтэн Лефевр, Фрэнсуа Аллейр (тренеры), Жан Беливо (вице-президент), Жак Лемер, Андре Будриас (помощники генменеджера), Эдди Палчак, Роберт Буленджер, Пьер Кулле (менеджеры).

Чемпионский парад

Канадские болельщики весьма эмоциональны. И неважно, победила их команда или нет. На днях, когда «Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли, фанаты на радостях умудрились разнести в городе несколько районов и даже перевернуть полицейскую машину возле арены.

Подобное было и в 1993-м. Пока команда праздновала победу, болельщики совершили множество актов вандализма и насилия. Были разбиты витрины, ограблены магазины, совершены поджоги и произошли стычки с полицией. Общая сумма ущерба составила два с половиной миллиона долларов. На улицы вывели около тысячи полицейских, а в результате беспорядков было повреждено 47 машин. Впрочем, во время чемпионского парада все выглядело празднично и позитивно.

Чемпионский парад. Фото НХЛ

Символично, но свой 24-й Кубок Стэнли «Монреаль» завоевал в год 100-летия главного трофея, а Демер и вовсе собирался завязывать с хоккеем и до триумфа не тренировал два года. Кроме того, это был последний раз, когда в стенах легендарного «Монреаль Форума» прошла финальная серия, и последний раз, когда Уэйн Гретцки боролся в финале за Кубок Стэнли (40 очков в 24 играх плей-офф).