Василевский и Кучеров на чемпионском уровне: прошли неприятного соперника с русским топ-вратарем и будут биться в финале с главной сенсацией

События с российскими хоккеистами в полуфинале Кубка Стэнли.

В плей-офф НХЛ определены два финалиста. В главной серии сыграют чемпион и главная сенсация сезона — «Тампа» и «Монреаль». «Лайтнинг» с Андреем Василевским, Михаилом Сергачевым и Никитой Кучеровым взяли новый «восточный» финал у «Айлендерс» и остаются фаворитом. «Канадиенс» прошли прошлогоднего финалиста «Вегас».

Тампа-Бэй — Айлендерс — 4-3 (1:2, 4:2, 2:1, 2:3, 8:0, 2:3 ОТ, 1:0)

Наши: Василевский — 7 матчей, 4 победы, процент отраженных бросков 94,0, коэффициент надежности 1,59, 2 игры на ноль. Сергачев — 7 матчей, 0 очков, «+3». Кучеров — 7 матчей, 9 (0+9) очков, «+1» // Варламов — 7 матчей, 3 победы, %ОБ 91,8, КН 2,48. Сорокин — 2 матча, 0 побед, %ОБ 84,4, КН 5,84.

«Тампа» на пути ко второму подряд финалу выбила «Флориду» (с Сергеем Бобровским), «Каролину» (с Андреем Свечниковым) и теперь — «Айлендерс». В плей-офф в 2020-м эти соперники зарубились на той же стадии, и тогда «Лайтнинг» сделала важный шаг к чемпионству (4-2). Новое противостояние команд Джона Купера и Барри Тротца вышло еще более напряженным с одной аномальной по счету игрой.

Никита Кучеров в противостоянии с «Островитянами» обошелся без голов и девять раз помогал забивать партнерам. 28-летний россиянин оформил хет-трик из шикарных передач во втором матче и дальше довел ассистентскую серию до восьми игр (оборвалась из-за повреждения). Форвард по ходу этого полуфинала вышел на четвертое место по результативности в плей-офф среди соотечественников (впереди только Овечкин, Малкин и Федоров).

Pointer gettin' us going! ? pic.twitter.com/n9VdgM5eh8 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 16, 2021

Кучеров — безоговорочно лучший бомбардир Кубка Стэнли-2021 с 27 (5+22) очками в 18 играх. Среди его ближайших преследователей — партнеры Брэйден Пойнт (20 очков, 14 голов — многие после пасов россиянина) и Виктор Хедман (15 передач). «Это невероятно, на что Кучеров способен после пропуска регулярки. Его IQ поражает. Такое ощущение, что он может доставить шайбу в любую точку площадки с закрытыми глазами. И он не только невероятно талантлив, но и огромный трудяга. Во время реабилитации он много пахал, что лишний раз говорит о его характере и любви к хоккею», — говорит Пойнт.

Kuch ?? Pally = ? pic.twitter.com/bLwrHE4OHk — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 16, 2021

Другие истории — вопросы к «Тампе» по ситуации с Кучеровым (то самое восстановление после операции во время регулярного чемпионата вне потолка зарплат) и самому Никите после удалений соперников при спорных контактах (наибольшее недовольство возникло после третьей игры). При этом совсем другое дело — уровень жесткости в отношении самого россиянина. В шестом матче форвард провел на льду всего 46 секунд: он покинул площадку после неудачного столкновения с Мэттью Барзалом, а перед этим получил удар со спины от Скотта Мэйфилда (тот избежал удаления, а в концовке перевел игру в победный овертайм).

Kucherov left the game shortly after attempting to deliver a hit on Islanders center Mat Barzal against the boards.



Before that, he was cross-checked by defenseman Scott Mayfield.



? @GraceRemiWTSP pic.twitter.com/J1PO5nPdGQ — The Athletic (@TheAthletic) June 24, 2021

Кучеров не пропустил седьмой матч и не отметился в нем результативными действиями, а все решил единственный гол в меньшинстве Янни Гурда. «Не было вопроса, буду я играть или нет. Я чувствовал себя хорошо. Чтобы победить в седьмом матче, вы должны пожертвовать собой, сыграть в такой момент и поделиться этим с ребятами», — сказал Кучеров.

Михаил Сергачев рассуждает примерно так же, как соотечественник. Российский защитник остался без набранных очков в серии с «Айлендерс», здесь ключевое — его роль в обороне и число проведенных смен. В день решающего матча с «Айлендерс» игроку исполнилось 23 года, а главный хоккейный подарок в этом году он с партнерами определенно рассчитывает получить не сегодня.

Андрей Василевский доминирует в воротах: играет без пауз, делает невероятные спасения и выручает в сложные моменты, продолжает выигрывать и получать восторженные отзывы. 26-летний голкипер «Тампы» обновил несколько рекордов, стал номером один по числу побед среди соотечественников (обошел Евгения Набокова с 42 играми) и завершил матчами на ноль три серии в одном плей-офф (четыре подряд с учетом финала-2020 с «Далласом»).

Vasy closing a series the only way he knows how ?



??? pic.twitter.com/fAkk4UURxt — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 26, 2021

«Ребята продолжили давить, даже когда мы повели в счете, при этом каждый отрабатывал в обороне. Работа вратаря на порядок легче, когда партнеры делают столько блоков, сколько сегодня. Это была образцовая игра номер семь», — итог седьмого матча от Василевского. Кучеров о вратаре по ходу серии сказал так: «Андрей ненавидит проигрывать. Тем более два раза подряд. Мы надеемся на него, и он нас не подводит. Скажу даже больше, мы на него равняемся». А тренер Купер отмечает: «Васи раз за разом становится той стеной, о которую разбиваются чужие атаки. Причем чем важнее матч, тем увереннее он выглядит. Это качество особого игрока».

Vasilevskiy must have a brick wall behind him, my god. ? #ItsOn pic.twitter.com/Mn0sPgnmDo — Sportsnet (@Sportsnet) June 22, 2021

«Василевский — лучший голкипер в НХЛ. Причем не только сейчас, а на протяжении последних лет. Он показывает выдающийся хоккей. А еще, кроме этого, Андрей — отличный человек и скромный парень» — точка зрения Семена Варламова, и ее разделяют многие. Большинство хоккеистов лиги назвали Василевского лучшим вратарем, он вместе с Кучеровым и Кэри Прайсом сейчас входит в число главных претендентов на «Конн Смайт» (приз самому ценному хоккеисту плей-офф).

Семен Варламов начинал все семь матчей серии с «Тампой». В первом из них он лишился «сухаря» на последней минуте, но стал одной из звезд вечера. 33-летний голкипер «Айлендерс» сделал немало сэйвов и часто сохранял для своей команды перевес в счете или держал ее в игре. Еще один яркий момент с участием россиянина — победное спасение защитника Райана Пулока против Райана Макдоны на последних секундах четвертой игры, в которой Варли снова включил режим непробиваемой стены и в том числе остановил в концовке Кучерова. Порой вратарю приходилось не ловить шайбы, а принимать на себя соперников (тех с незавидной регулярностью в него толкали одноклубники).

ABSOLUTE CHAOS!



RYAN PULOCK MAKES THE SAVE AT THE BUZZER. #Isles | #StanleyCup pic.twitter.com/wJgSFreCZ4 — NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) June 20, 2021

Илья Сорокин менял Варламова по ходу двух матчей противостояния с чемпионом. 25-летний дебютант «Островитян» после яркого первого раунда с «Питтсбургом» сел на скамейку и получил немного времени. Во второй игре серии с «Тампой» Сорокин на время подменил основного вратаря из-за повреждения, позже они разделили на двоих разгромное поражение 0:8. В той встрече дублер принял неприятный бросок в шею, но продолжил игру. В первом сезоне в лиге Илья показал высокий уровень, у клуба из Нью-Йорка есть крутой выбор из двух российских вратарей, а также задача о новом контракте для новичка.

Вегас — Монреаль — 2-4 (4:1, 2:3, 2:3 ОТ, 2:1 ОТ, 1:4, 2:3 ОТ)

Наши: — - Романов — 1 матч, 0 очков, «-2».

Александр Романов после хорошего старта в регулярном чемпионате с позитивными отзывами провел в этом плей-офф всего два матча из-за травмы Джеффа Питри — последний в серии с «Виннипегом» и первый против «Вегаса». В игре с «Найтс» у 21-летнего новичка был хит на Алексе Пьетранжело в бодром начале, а затем — несколько недочетов и «-2» по итогам 15:11 на льду. Перед вторым матчем в шумном Лас-Вегасе российский защитник вернулся в запас.

Игру «Монреаля» делают защитник с кровавым взглядом Джефф Питри (его вид пугает даже партнеров), суперветеран Кори Перри (в одном из матчей форварду безнаказанно разбили лицо, так что празднование победы вышло эпичным) и голкипер Кэри Прайс. Вратарь «Канадиенс» выиграл дуэль у другого топ-канадца, Марка-Андре Флери (помимо многих сэйвов запомнился решающей ошибкой в третьей матче с разнесенной клюшкой и на игру уступил место дублеру).

«Монреаль» прошел путь от одной из самых непутевых команд лиги до первого финала за 28 лет (в 1993 году канадский клуб выиграл Кубок Стэнли в финале с «Лос-Анджелесом»). Эта история достойна своего мини-сериала, но все ждут развязки. Пока же почти весь Монреаль отпраздновал победу «Хабс» на северо-западе — очень шумно, с фейерверком и погромами, полицией и слезоточивым газом.

В финале «Тампы» и «Монреаля» преимущество своего стадиона будет у чемпиона. Кучеров, Пойнт, Стэмкос и компания высоко оценивают соперника, отдельное противостояние — у вратарей. Василевский — лучший в плей-офф по проценту отраженных бросков (93,6) и сухим матчам (4 из 18), второй по коэффициенту надежности (1,99 против 1,81 в 7 играх у Джека Кэмбелла из «Торонто»). Прайс идет сразу после россиянина (%ОБ — 93,4, КН — 2,02 в 17 матчах).

«В финале всегда играют две отличные команды, и серия будет большим испытанием для всех. Прайс — великолепный вратарь, один из лучших в НХЛ. Я, конечно, отдам все силы. Буду продолжать делать то, что делал до этого» — месседж Василевского.

Финал стартует в ночь на 29 июня. О россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2021 — здесь, во втором — здесь.

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