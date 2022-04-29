Без Овечкина «Вашингтон» стал жалким. Что не так с командой?

«Айлендерс» прошлись катком по «Столичным».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Голы: Нельсон — 37 (бол., Барзал, Добсон), 10:48 — 1:0. Ли — 28 (бол., Барзал, Добсон), 15:34 — 2:0. Пажо — 17, 43:44 — 3:0. Палмиери — 15 (бол., Бэйли, Сало), 46:23 — 4:0. Бэйли — 13 (Барзал), 53:37 — 5:0. Юнссон Фьелльбю — 2 (Манта, Фехервари), 59:18 — 5:1.

Вратари: Варламов — Ванечек.

Штраф: 22 — 10.

Броски: 26 (6+10+10) — 27 (7+13+7).

Наши: — - Кузнецов (19.26/3/-1), Орлов (19.30/2/0).

29 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 16722 зрителя.

«Вашингтон» не стал рисковать здоровьем Александра Овечкина, который неудачно влетел в борт в игре с «Торонто». Ему пришлось пропустить второй матч подряд — и снова против «Айлендерс». Прогнозы относительно его состояния достаточны оптимистичны, и к серии первого раунда россиянин должен быть готов. Он принял участие в утренней раскатке и, по отзывам очевидцев, смотрелся бодро, работая с полной выкладкой.

Без Овечкина первое звено смотрелось сиротливо — компанию Евгению Кузнецову составили Конор Шири и Ти Джей Оши. На фоне «Рейнджерс» и «Флориды», сознательно давших передохнуть своим лидерам, состав «Кэпиталз» смотрелся пристойно. Сказать то же самое об игре команды было нельзя.

Оправдание локальному провалу найти легко. Концовка регулярного чемпионата в Восточной конференции превратилась в серию матчей, больше напоминающих выставочные — разница только в слегка повышенной ответственности. Кубковая восьмерка сформировалась еще в феврале. Отставание преследователей в лице «Айлендерс», «Коламбуса» и «Детройта» уже тогда выглядело почти безнадежным. Команда из Нью-Йорка стала главным разочарованием сезона, не оправдав о себе мнения как о фаворите по версии большинства экспертов. В другой ситуации визит «Кэпиталз» в гости к своему бывшему главному тренеру Барри Тротцу мог вызвать дополнительный интерес. Сейчас — точно нет. Кому охота получить травму перед стартом плей-офф?

«Айлендерс» с самого начала выглядели быстрее и острее, отлично проявив себя в большинстве — оба гола были забиты после симпатичных комбинаций. Молодой защитник Ноа Добсон принял участие в обеих, доведя таким образом количество набранных в чемпионате очков до солидной цифры 50. Канадец оправдывает авансы и в свои 22 года близок к достижению статуса звезды. Лучше него в команде результативность только у нападающих Брока Нельсона и Мэтью Барзала.

Активность «Кэпиталз» во втором периоде возросла. Только толку от этого было ни на цент. Голкипер ньюйоркцев Семен Варламов, которому накануне исполнилось 34 года, играл надежно и не дал в числе прочих отличиться Кузнецову. Два раза за матч «Вашингтон» имел по четыре минуты большинства и не сумел их преобразовать в заброшенные шайбы. Тест под названием «Если завтра плей-офф» гости полностью провалили, проиграв две встречи ньюйоркцам подряд с общей разностью шайб 2-9. Времени для того, чтобы разобраться, в чем дело, у главного тренера Питера Лавиолетта почти не осталось. Единственным неприятным моментом для «Айлендерс» стал пропущенный гол на последней минуте игры — у Варламова сорвался третий «сухарь» в чемпионате.