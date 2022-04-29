Без Овечкина «Вашингтон» стал жалким. Что не так с командой?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Голы: Нельсон — 37 (бол., Барзал, Добсон), 10:48 — 1:0. Ли — 28 (бол., Барзал, Добсон), 15:34 — 2:0. Пажо — 17, 43:44 — 3:0. Палмиери — 15 (бол., Бэйли, Сало), 46:23 — 4:0. Бэйли — 13 (Барзал), 53:37 — 5:0. Юнссон Фьелльбю — 2 (Манта, Фехервари), 59:18 — 5:1.
Вратари: Варламов — Ванечек.
Штраф: 22 — 10.
Броски: 26 (6+10+10) — 27 (7+13+7).
Наши: — - Кузнецов (19.26/3/-1), Орлов (19.30/2/0).
29 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 16722 зрителя.
«Вашингтон» не стал рисковать здоровьем Александра Овечкина, который неудачно влетел в борт в игре с «Торонто». Ему пришлось пропустить второй матч подряд — и снова против «Айлендерс». Прогнозы относительно его состояния достаточны оптимистичны, и к серии первого раунда россиянин должен быть готов. Он принял участие в утренней раскатке и, по отзывам очевидцев, смотрелся бодро, работая с полной выкладкой.
Без Овечкина первое звено смотрелось сиротливо — компанию Евгению Кузнецову составили Конор Шири и Ти Джей Оши. На фоне «Рейнджерс» и «Флориды», сознательно давших передохнуть своим лидерам, состав «Кэпиталз» смотрелся пристойно. Сказать то же самое об игре команды было нельзя.
Оправдание локальному провалу найти легко. Концовка регулярного чемпионата в Восточной конференции превратилась в серию матчей, больше напоминающих выставочные — разница только в слегка повышенной ответственности. Кубковая восьмерка сформировалась еще в феврале. Отставание преследователей в лице «Айлендерс», «Коламбуса» и «Детройта» уже тогда выглядело почти безнадежным. Команда из Нью-Йорка стала главным разочарованием сезона, не оправдав о себе мнения как о фаворите по версии большинства экспертов. В другой ситуации визит «Кэпиталз» в гости к своему бывшему главному тренеру Барри Тротцу мог вызвать дополнительный интерес. Сейчас — точно нет. Кому охота получить травму перед стартом плей-офф?
«Айлендерс» с самого начала выглядели быстрее и острее, отлично проявив себя в большинстве — оба гола были забиты после симпатичных комбинаций. Молодой защитник Ноа Добсон принял участие в обеих, доведя таким образом количество набранных в чемпионате очков до солидной цифры 50. Канадец оправдывает авансы и в свои 22 года близок к достижению статуса звезды. Лучше него в команде результативность только у нападающих Брока Нельсона и Мэтью Барзала.
Активность «Кэпиталз» во втором периоде возросла. Только толку от этого было ни на цент. Голкипер ньюйоркцев Семен Варламов, которому накануне исполнилось 34 года, играл надежно и не дал в числе прочих отличиться Кузнецову. Два раза за матч «Вашингтон» имел по четыре минуты большинства и не сумел их преобразовать в заброшенные шайбы. Тест под названием «Если завтра плей-офф» гости полностью провалили, проиграв две встречи ньюйоркцам подряд с общей разностью шайб 2-9. Времени для того, чтобы разобраться, в чем дело, у главного тренера Питера Лавиолетта почти не осталось. Единственным неприятным моментом для «Айлендерс» стал пропущенный гол на последней минуте игры — у Варламова сорвался третий «сухарь» в чемпионате.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|81
|44
|37
|100
|5
|Айлендерс
|81
|37
|44
|84
|6
|Коламбус
|81
|37
|44
|81
|7
|Нью-Джерси
|81
|27
|54
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|81
|58
|23
|122
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|81
|50
|31
|108
|4
|Бостон
|81
|51
|30
|107
|5
|Баффало
|81
|31
|50
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|81
|32
|49
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|81
|56
|25
|119
|2
|Миннесота
|81
|52
|29
|111
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|81
|45
|36
|97
|5
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|81
|50
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|81
|48
|33
|102
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|81
|40
|41
|91
|6
|Сан-Хосе
|81
|32
|49
|77
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|29.04
|02:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|29.04
|02:00
|
Бостон – Баффало
|5 : 0
|29.04
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 3
|29.04
|02:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 4
|29.04
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|5 : 2
|29.04
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 ОТ
|29.04
|04:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|4 : 5 Б
|29.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|29.04
|05:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19