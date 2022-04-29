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Сегодня, 06:45

Без Овечкина «Вашингтон» стал жалким. Что не так с командой?

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Айлендерс»
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
«Айлендерс» прошлись катком по «Столичным».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Голы: Нельсон — 37 (бол., Барзал, Добсон), 10:48 — 1:0. Ли — 28 (бол., Барзал, Добсон), 15:34 — 2:0. Пажо — 17, 43:44 — 3:0. Палмиери — 15 (бол., Бэйли, Сало), 46:23 — 4:0. Бэйли — 13 (Барзал), 53:37 — 5:0. Юнссон Фьелльбю — 2 (Манта, Фехервари), 59:18 — 5:1.
Вратари: Варламов — Ванечек.
Штраф: 22 — 10.
Броски: 26 (6+10+10) — 27 (7+13+7).
Наши: — - Кузнецов (19.26/3/-1), Орлов (19.30/2/0).
29 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 16722 зрителя.

Защитник &laquo;Вашингтона&raquo; Дмитрий Орлов (№ 9) против Кайла Палмиери. «Вашингтон» сдулся без Овечкина. Команду хватило только на один гол

«Вашингтон» не стал рисковать здоровьем Александра Овечкина, который неудачно влетел в борт в игре с «Торонто». Ему пришлось пропустить второй матч подряд — и снова против «Айлендерс». Прогнозы относительно его состояния достаточны оптимистичны, и к серии первого раунда россиянин должен быть готов. Он принял участие в утренней раскатке и, по отзывам очевидцев, смотрелся бодро, работая с полной выкладкой.

Без Овечкина первое звено смотрелось сиротливо — компанию Евгению Кузнецову составили Конор Шири и Ти Джей Оши. На фоне «Рейнджерс» и «Флориды», сознательно давших передохнуть своим лидерам, состав «Кэпиталз» смотрелся пристойно. Сказать то же самое об игре команды было нельзя.

Оправдание локальному провалу найти легко. Концовка регулярного чемпионата в Восточной конференции превратилась в серию матчей, больше напоминающих выставочные — разница только в слегка повышенной ответственности. Кубковая восьмерка сформировалась еще в феврале. Отставание преследователей в лице «Айлендерс», «Коламбуса» и «Детройта» уже тогда выглядело почти безнадежным. Команда из Нью-Йорка стала главным разочарованием сезона, не оправдав о себе мнения как о фаворите по версии большинства экспертов. В другой ситуации визит «Кэпиталз» в гости к своему бывшему главному тренеру Барри Тротцу мог вызвать дополнительный интерес. Сейчас — точно нет. Кому охота получить травму перед стартом плей-офф?

«Айлендерс» с самого начала выглядели быстрее и острее, отлично проявив себя в большинстве — оба гола были забиты после симпатичных комбинаций. Молодой защитник Ноа Добсон принял участие в обеих, доведя таким образом количество набранных в чемпионате очков до солидной цифры 50. Канадец оправдывает авансы и в свои 22 года близок к достижению статуса звезды. Лучше него в команде результативность только у нападающих Брока Нельсона и Мэтью Барзала.

Активность «Кэпиталз» во втором периоде возросла. Только толку от этого было ни на цент. Голкипер ньюйоркцев Семен Варламов, которому накануне исполнилось 34 года, играл надежно и не дал в числе прочих отличиться Кузнецову. Два раза за матч «Вашингтон» имел по четыре минуты большинства и не сумел их преобразовать в заброшенные шайбы. Тест под названием «Если завтра плей-офф» гости полностью провалили, проиграв две встречи ньюйоркцам подряд с общей разностью шайб 2-9. Времени для того, чтобы разобраться, в чем дело, у главного тренера Питера Лавиолетта почти не осталось. Единственным неприятным моментом для «Айлендерс» стал пропущенный гол на последней минуте игры — у Варламова сорвался третий «сухарь» в чемпионате.

Радость Кирилла Капризова после гола в&nbsp;матче &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Калгари&raquo; (3:2 ОТ). Капризов снова сделал это! Российский форвард принес «Миннесоте» победу в овертайме

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Капризов снова сделал это! Российский форвард принес «Миннесоте» победу в овертайме
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 81 44 37 100
5 Айлендерс 81 37 44 84
6 Коламбус 81 37 44 81
7 Нью-Джерси 81 27 54 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 81 58 23 122
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 81 50 31 108
4 Бостон 81 51 30 107
5 Баффало 81 31 50 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 81 32 49 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 81 56 25 119
2 Миннесота 81 52 29 111
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 81 45 36 97
5 Даллас 81 45 36 96
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 81 50 31 111
2 Эдмонтон 81 48 33 102
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 81 40 41 91
6 Сан-Хосе 81 32 49 77
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
29.04 02:00
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
29.04 02:00
Бостон – Баффало
 5 : 0
29.04 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 6 : 3
29.04 02:00
Оттава – Флорида
 0 : 4
29.04 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 5 : 2
29.04 03:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 ОТ
29.04 04:00
Колорадо – Нэшвилл
 4 : 5 Б
29.04 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
29.04 05:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 81 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 63 2.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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