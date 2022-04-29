Капризов снова сделал это! Российский форвард принес «Миннесоте» победу в овертайме

Еще один решающий гол Кирилла.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Годро — 40 (Ткачак, Задоров), 22:59 — 0:1. Бродин — 5 (бол., Годро, Гринуэй), 26:02 — 1:1. Годро — 14, 51:59 — 2:1. Линдхольм — 42 (Задоров, Годро), 57:04 — 2:2. Капризов — 46 (бол., Фиала, Хартман), 60:44 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Маркстрем.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (10+4+9+2) — 33 (6+12+15+0).

Наши: Капризов (15.37/4/0), Куликов (21.28/2/0) — Задоров (16.07/1/+1).

29 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18490 зрителей.

«Миннесота» еще может обогнать «Сент-Луис», чтобы обеспечить себе в серии первого раунда против него преимущество домашней площадки. Главный тренер Дин Эвасон очень бережно относится к состоянию травмированных игроков — защитников Мэтта Дамбы и Джареда Сперджена, а также нападающего Матса Зуккарелло. Они не попали в состав и должны вернуться в строй к плей-офф. Победить неудобный «Калгари», который выставил всех лидеров, — задача сложная. Однако именно «Дикари» упустили шанс открыть счет, когда Райана Хартмана шикарным пасом вывел на отличную позицию для броска Кирилл Капризов. Вратарь гостей Якоб Маркстрем сотворил небольшое чудо, а в ответной атаке лучший бомбардир «Флэймз» Джонни Годро бросил в штангу.

«Калгари» — лучшая команда лиги по игре в формате «пять на пять». Это было заметно даже в ничего не значащем для него матче. У такого сурового тренера, как Дэррил Саттер, не забалуешь. Любой соперник на этом фоне может смотреться жалко. «Уайлд» вспыхивали лишь эпизодически, с огромным трудом взламывая почти идеальную оборону гостей. Капризов, против которого частенько действовал защитник Никита Задоров, долгое время был не слишком заметен. Первый гол «Уайлд» стал следствием броска от синей линии. Маркстрем в этом эпизоде мог сыграть получше.

В остальном к шведскому голкиперу претензий не было. «Миннесота» выдала яркий отрезок в третьем периоде, снова поведя в счете и создав еще пару острых моментов. Но затем «Калгари» включился на полные обороты и забил гол после роскошной позиционной атаки с участием Задорова.

Команда из Альберты подходит к старту плей-офф в роли одного из фаворитов. Выход в финал Кубка Стэнли точно не станет неожиданностью. Поражение от «Миннесоты» сейчас не показательно. Команда очень плохо играет овертаймы, когда приходится действовать в формате «три на три». Статистика побед и поражений (4-9) говорит сама за себя. Капризов шикарным броском реализовал большинство и продлил свою результативную серию до шести игр.