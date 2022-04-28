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Сегодня, 16:00

У Овечкина есть бросок, Василевский надежен, но россиянам далеко до совершенства. Хоккеисты НХЛ выбрали лучших в игре

Игроки НХЛ назвали Овечкина и Василевского среди лучших в лиге
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин и Андрей Василевский.
Если вам нужно выиграть один матч, какого голкипера вы хотите видеть в своей команде?
Если вам нужно выиграть один матч, какого игрока вы хотите видеть в своей команде?
Кто лучше всех владеет клюшкой?
Кто лучше всех пасует?
Как какой игрок вы бы хотели бросать?
Кто наиболее совершенный игрок?
Против какого хоккеиста вам меньше всего нравится играть, но кого бы взяли в свою команду?
На какой арене НХЛ лучший лед?
На каком выезде в НХЛ лучший город для выходного?
Какой игрок НХЛ мог бы выступать в другом спорте?
У какого игрока лучшие волосы?
За каким игроком лучше всего следят в соцсетях?
Какой игрок — образец для подражания?
С каким спортсменом не из НХЛ вы бы хотели поменяться местами на день?
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Итоги масштабного опроса о звездах североамериканской лиги.

Профсоюз игроков НХЛ (NHL PA) провел традиционное анкетирование хоккеистов по 15 пунктам для определения лучших на льду и за его пределами. В анонимном опросе по ходу регулярного чемпионата-2021/22 приняли участие 566 игроков всех 32 клубов.

Хоккеисты назвали вратаря и полевого игрока, которых привлекли бы в свою команду для победы в одном матче. Среди голкиперов вне конкуренции — двукратный чемпион НХЛ, обладатель «Везины» и «Харт Трофи» (призов лучшему вратарю и самому ценному игроку плей-офф) из «Тампы» Андрей Василевский. И это вполне объяснимо.

Если вам нужно выиграть один матч, какого голкипера вы хотите видеть в своей команде?
Если вам нужно выиграть один матч, какого голкипера вы хотите видеть в своей команде?

Первый выбор среди полевых игроков — Коннор Макдэвид. Топовый центрфорвард «Эдмонтона» с впечатляющей статистикой и набором индивидуальных призов более чем вдвое опередил главную канадскую звезду предыдущего поколения — капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Если вам нужно выиграть один матч, какого игрока вы хотите видеть в своей команде?
Если вам нужно выиграть один матч, какого игрока вы хотите видеть в своей команде?

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн в этом сезоне упрочил лидерство среди тех, кто лучше всех в лиге владеет клюшкой.

Кто лучше всех владеет клюшкой?
Кто лучше всех владеет клюшкой?

При определении самого классного ассистента на этот раз Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» обошел Никласа Бэкстрема из «Вашингтона» и Кейна, а топ-5 распасовщиков вместе с Макдэвидом дополнил Никита Кучеров из «Тампы».

Кто лучше всех пасует?
Кто лучше всех пасует?

В выборе хоккеиста с лучшим броском интриги нет. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне более чем вдвое опередил Остона Мэттьюса из «Торонто». Результат подтвержден более чем 6000 бросков российского форварда. Пока все следят за восхождением Ови в списке снайперов в истории лиги и другими достижениями, больше половины игроков хотят бросать так же. Среди тех, кто не носит фамилию Овечкин и при этом упоминался наиболее часто, есть Кучеров.

Как какой игрок вы бы хотели бросать?
Как какой игрок вы бы хотели бросать?

По сравнению с предыдущим годом появилась ясность при определении самого совершенного игрока лиги. Сидни Кросби больше не делит победу в этой номинации с Патрисом Бержероном из «Бостона». Финский форвард «Флориды» Александр Барков за сезон потеснил в этой номинации одного из двух канадцев.

Кто наиболее совершенный игрок?
Кто наиболее совершенный игрок?

Кросби и Бержерон также наиболее часто назывались коллегами при выборе ролевой модели, главного образца для подражания.

Какой игрок — образец для подражания?
Какой игрок — образец для подражания?

Пункт о хоккеисте, против которого наименее приятно играть и которого было бы здорово иметь в своей команде, объединил известных провокаторов, плеймейкеров и надежных защитников. Брэд Маршан из «Бостона» с миксом мастерства и умением выводить соперника из себя занимает первое место. Партнер Овечкина по звену и еще один специалист грязных игр Том Уилсон стал третьим. В топ-5 также Макдэвид, защитник «Тампы» Виктор Хедман и центрфорвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

Против какого хоккеиста вам меньше всего нравится играть, но кого бы взяли в свою команду?
Против какого хоккеиста вам меньше всего нравится играть, но кого бы взяли в свою команду?

В неигровых пунктах Вегас признан лучшим городом для выходного на выезде. Были выбраны наиболее успешные в других видах спорта хоккеисты, обладатели лучшей прически и наиболее привлекательных соцсетей.

На каком выезде в НХЛ лучший город для выходного?
На каком выезде в НХЛ лучший город для выходного?
Какой игрок НХЛ мог бы выступать в другом спорте?
Какой игрок НХЛ мог бы выступать в другом спорте?
У какого игрока лучшие волосы?
У какого игрока лучшие волосы?
За каким игроком лучше всего следят в соцсетях?
За каким игроком лучше всего следят в соцсетях?

Хоккеисты также назвали спортсменов не из НХЛ, с кем бы хотели поменяться местами на день. В пятерку вошли легенды: квотербек Том Брэди, гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер и футболист Криштиану Роналду.

С каким спортсменом не из НХЛ вы бы хотели поменяться местами на день?
С каким спортсменом не из НХЛ вы бы хотели поменяться местами на день?

В предыдущих опросах для профсоюза игроков и североамериканских изданий звезды НХЛ вместе с выбором лучших в подобных номинациях отвечали на другие забавные вопросы. Тогда Артемий Панарин конкурировал среди хоккеистов с необычными прозвищами, а Овечкин побеждал в номинации самого интересного представителя другой команды для похода в паб.

2021: Василевский — лучший вратарь, а Овечкина потеснил молодой американец. Итоги голосования игроков НХЛ
2020: Овечкин и Панарин в топе — но только по соцсетям и прозвищам
2020: Русские — лучшие не только в хоккее. За что еще в Америке выделяют Овечкина и Панарина

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Патрик Кейн
Патрис Бержерон
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Первый раунд Счет в серии
Миннесота - Сент-Луис
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Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
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1. Каролина - Бостон
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Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
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1. Рейнджерс - Питтсбург
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
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Рейнджерс – Монреаль
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Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
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Торонто – Тампа-Бэй
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