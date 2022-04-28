У Овечкина есть бросок, Василевский надежен, но россиянам далеко до совершенства. Хоккеисты НХЛ выбрали лучших в игре

Итоги масштабного опроса о звездах североамериканской лиги.

Профсоюз игроков НХЛ (NHL PA) провел традиционное анкетирование хоккеистов по 15 пунктам для определения лучших на льду и за его пределами. В анонимном опросе по ходу регулярного чемпионата-2021/22 приняли участие 566 игроков всех 32 клубов.

Хоккеисты назвали вратаря и полевого игрока, которых привлекли бы в свою команду для победы в одном матче. Среди голкиперов вне конкуренции — двукратный чемпион НХЛ, обладатель «Везины» и «Харт Трофи» (призов лучшему вратарю и самому ценному игроку плей-офф) из «Тампы» Андрей Василевский. И это вполне объяснимо.

Если вам нужно выиграть один матч, какого голкипера вы хотите видеть в своей команде?

Первый выбор среди полевых игроков — Коннор Макдэвид. Топовый центрфорвард «Эдмонтона» с впечатляющей статистикой и набором индивидуальных призов более чем вдвое опередил главную канадскую звезду предыдущего поколения — капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Если вам нужно выиграть один матч, какого игрока вы хотите видеть в своей команде?

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн в этом сезоне упрочил лидерство среди тех, кто лучше всех в лиге владеет клюшкой.

Кто лучше всех владеет клюшкой?

При определении самого классного ассистента на этот раз Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» обошел Никласа Бэкстрема из «Вашингтона» и Кейна, а топ-5 распасовщиков вместе с Макдэвидом дополнил Никита Кучеров из «Тампы».

Кто лучше всех пасует?

В выборе хоккеиста с лучшим броском интриги нет. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне более чем вдвое опередил Остона Мэттьюса из «Торонто». Результат подтвержден более чем 6000 бросков российского форварда. Пока все следят за восхождением Ови в списке снайперов в истории лиги и другими достижениями, больше половины игроков хотят бросать так же. Среди тех, кто не носит фамилию Овечкин и при этом упоминался наиболее часто, есть Кучеров.

Как какой игрок вы бы хотели бросать?

По сравнению с предыдущим годом появилась ясность при определении самого совершенного игрока лиги. Сидни Кросби больше не делит победу в этой номинации с Патрисом Бержероном из «Бостона». Финский форвард «Флориды» Александр Барков за сезон потеснил в этой номинации одного из двух канадцев.

Кто наиболее совершенный игрок?

Кросби и Бержерон также наиболее часто назывались коллегами при выборе ролевой модели, главного образца для подражания.

Какой игрок — образец для подражания?

Пункт о хоккеисте, против которого наименее приятно играть и которого было бы здорово иметь в своей команде, объединил известных провокаторов, плеймейкеров и надежных защитников. Брэд Маршан из «Бостона» с миксом мастерства и умением выводить соперника из себя занимает первое место. Партнер Овечкина по звену и еще один специалист грязных игр Том Уилсон стал третьим. В топ-5 также Макдэвид, защитник «Тампы» Виктор Хедман и центрфорвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

Против какого хоккеиста вам меньше всего нравится играть, но кого бы взяли в свою команду?

В неигровых пунктах Вегас признан лучшим городом для выходного на выезде. Были выбраны наиболее успешные в других видах спорта хоккеисты, обладатели лучшей прически и наиболее привлекательных соцсетей.

На каком выезде в НХЛ лучший город для выходного?

Какой игрок НХЛ мог бы выступать в другом спорте?

У какого игрока лучшие волосы?

За каким игроком лучше всего следят в соцсетях?

Хоккеисты также назвали спортсменов не из НХЛ, с кем бы хотели поменяться местами на день. В пятерку вошли легенды: квотербек Том Брэди, гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер и футболист Криштиану Роналду.

С каким спортсменом не из НХЛ вы бы хотели поменяться местами на день?

В предыдущих опросах для профсоюза игроков и североамериканских изданий звезды НХЛ вместе с выбором лучших в подобных номинациях отвечали на другие забавные вопросы. Тогда Артемий Панарин конкурировал среди хоккеистов с необычными прозвищами, а Овечкин побеждал в номинации самого интересного представителя другой команды для похода в паб.

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