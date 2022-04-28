У Овечкина есть бросок, Василевский надежен, но россиянам далеко до совершенства. Хоккеисты НХЛ выбрали лучших в игре
Профсоюз игроков НХЛ (NHL PA) провел традиционное анкетирование хоккеистов по 15 пунктам для определения лучших на льду и за его пределами. В анонимном опросе по ходу регулярного чемпионата-2021/22 приняли участие 566 игроков всех 32 клубов.
Хоккеисты назвали вратаря и полевого игрока, которых привлекли бы в свою команду для победы в одном матче. Среди голкиперов вне конкуренции — двукратный чемпион НХЛ, обладатель «Везины» и «Харт Трофи» (призов лучшему вратарю и самому ценному игроку плей-офф) из «Тампы» Андрей Василевский. И это вполне объяснимо.
Первый выбор среди полевых игроков — Коннор Макдэвид. Топовый центрфорвард «Эдмонтона» с впечатляющей статистикой и набором индивидуальных призов более чем вдвое опередил главную канадскую звезду предыдущего поколения — капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Форвард «Чикаго» Патрик Кейн в этом сезоне упрочил лидерство среди тех, кто лучше всех в лиге владеет клюшкой.
При определении самого классного ассистента на этот раз Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» обошел Никласа Бэкстрема из «Вашингтона» и Кейна, а топ-5 распасовщиков вместе с Макдэвидом дополнил Никита Кучеров из «Тампы».
В выборе хоккеиста с лучшим броском интриги нет. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этом сезоне более чем вдвое опередил Остона Мэттьюса из «Торонто». Результат подтвержден более чем 6000 бросков российского форварда. Пока все следят за восхождением Ови в списке снайперов в истории лиги и другими достижениями, больше половины игроков хотят бросать так же. Среди тех, кто не носит фамилию Овечкин и при этом упоминался наиболее часто, есть Кучеров.
По сравнению с предыдущим годом появилась ясность при определении самого совершенного игрока лиги. Сидни Кросби больше не делит победу в этой номинации с Патрисом Бержероном из «Бостона». Финский форвард «Флориды» Александр Барков за сезон потеснил в этой номинации одного из двух канадцев.
Кросби и Бержерон также наиболее часто назывались коллегами при выборе ролевой модели, главного образца для подражания.
Пункт о хоккеисте, против которого наименее приятно играть и которого было бы здорово иметь в своей команде, объединил известных провокаторов, плеймейкеров и надежных защитников. Брэд Маршан из «Бостона» с миксом мастерства и умением выводить соперника из себя занимает первое место. Партнер Овечкина по звену и еще один специалист грязных игр Том Уилсон стал третьим. В топ-5 также Макдэвид, защитник «Тампы» Виктор Хедман и центрфорвард «Колорадо» Натан Маккиннон.
В неигровых пунктах Вегас признан лучшим городом для выходного на выезде. Были выбраны наиболее успешные в других видах спорта хоккеисты, обладатели лучшей прически и наиболее привлекательных соцсетей.
Хоккеисты также назвали спортсменов не из НХЛ, с кем бы хотели поменяться местами на день. В пятерку вошли легенды: квотербек Том Брэди, гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Леброн Джеймс, теннисист Роджер Федерер и футболист Криштиану Роналду.
В предыдущих опросах для профсоюза игроков и североамериканских изданий звезды НХЛ вместе с выбором лучших в подобных номинациях отвечали на другие забавные вопросы. Тогда Артемий Панарин конкурировал среди хоккеистов с необычными прозвищами, а Овечкин побеждал в номинации самого интересного представителя другой команды для похода в паб.
2021: Василевский — лучший вратарь, а Овечкина потеснил молодой американец. Итоги голосования игроков НХЛ
2020: Овечкин и Панарин в топе — но только по соцсетям и прозвищам
2020: Русские — лучшие не только в хоккее. За что еще в Америке выделяют Овечкина и Панарина
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|81
|44
|37
|98
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|28.04
|02:30
|
Рейнджерс – Монреаль
|3 : 4
|28.04
|02:30
|
Виннипег – Филадельфия
|4 : 0
|28.04
|03:30
|
Даллас – Аризона
|3 : 4 ОТ
|28.04
|03:30
|
Чикаго – Вегас
|4 : 3 Б
|28.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|3 : 5
|15.05
|00:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|15.05
|00:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|15.05
|00:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|15.05
|00:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|15.05
|00:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|15.05
|00:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|15.05
|00:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|15.05
|00:00
|
Калгари – Даллас
|- : -