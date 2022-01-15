Капризов мощно вернулся после травмы: отпраздновал вызов на Матч Звезд классным матчем!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Анахайм» — 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)
Голы: Фиала — 8 (Болди, Штурм), 7:25 — 1:0. Хартман — 15 (Зуккарелло, Капризов), 8:52 — 2:0. Комтуа — 2 (Зеграс, Шаттенкирк), 11:39 — 2:1. Зуккарелло — 11 (Капризов), 14:59 — 3:1. Болди — 2 (Годро), 40:30 — 4:1. Зуккарелло — 12, 40:34 — 5:1. Раск — 5 (Фолиньо), 42:05 — 6:1. Грант — 4 (Драйсдейл, Гетцлаф), 44:39 — 6:2. Зеграс — 10 (Фаулер, Комтуа), 46:06 — 6:3. Дамба — 4 (Хартман), 51:47 — 7:3.
Вратари: Кяхкенен — Столарз (Достал, 42:05).
Штраф: 7 — 5.
Броски: 42 (14+11+17) — 42 (13+12+17).
Наши: Капризов (16.15/7/+3), Куликов (23.30/1/+2) — -.
15 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
Кажется, в последние несколько дней в Миннесоте только и делали, что обсуждали силовой прием нападающего «Бостона» Трента Фредерика на Кирилле Капризове, после которого лидер «Уайлд» не смог продолжить матч с «Брюинз» и на неопределенный срок угодил в лазарет. К счастью для болельщиков команды из Сент-Пола, повреждение 97-го номера оказалось не таким серьезным и из-за нехилого окошка в календаре «Дикарей» ему пришлось пропустить всего один лишь матч с «Вашингтоном». Однако на одной из последних тренировок североамериканские журналисты вполне логично начали осыпать его вопросами о не самом приятном эпизоде недельной давности.
«Удар был не очень приятным. Да, я немного нервничал. Особенно первые пару дней. Но после этого очень быстро стало лучше. Я понимал, что все будет хорошо. Честно говоря, мне все равно, был ли этот силовой грязным. Я просто играл в хоккей и делал свою работу.
Конечно, печально, что пришлось пропустить матч против «Вашингтона». Всегда хочется выйти и сыграть против Алекса. Плюс я очень хорошо знаю Дмитрия Орлова — он, как и я, из Новокузнецка. Да и с Ильей Самсоновым мы вместе играли в сборной на МЧМ и пересекались в других лигах. Определенно было трудно пропустить эту игру", — рассказывал вчера россиянин.
А незадолго до его полного восстановления и возвращения в активный ростер в Сент-Пол прилетела чрезвычайно приятная новость о том, что НХЛ выбрала Капризова в состав сборной Центрального дивизиона для участия в Матче звезд.
«Я думаю, что это будет весело. Все звёздные игроки соберутся вместе. Как говорится по-английски, это должно быть «fun». Уверен, что все хорошо проведут время. Для меня это будет первый Матч звезд, и я очень рад на него попасть. Уверен, что я получу удовольствие...
Буду ли показывать какие-то свои особенные финты? Не знаю, посмотрим", — по традиции скромно отвечал на вопросы для официального сайта НХЛ парень из сибирской деревни Кузедеево.
Но, разумеется, куда больше всех интересовал другой более важный вопрос: сумеет ли Кирилл сохранить свою потрясающую форму и в домашнем матче с задорным «Анахаймом» продлить свою серию с очками до пяти игр подряд? Как оказалось, кондиции лучший бомбардир «Уайлд» не растерял, а его возвращение совершенно точно порадовало болельщиков «Миннесоты». Да и мог ли сибиряк провалиться в день, когда он ровно год назад триумфально дебютировал в НХЛ?
Создавать победный задел хозяева начали на восьмой минуте усилиями парочки Болди — Фиала, не так давно объединившейся во втором звене вместе с Фредериком Гудро в центре. Стоило гостям затормозить при переходе красной линии и привезти на свои ворота казалось бы не самую размашистую контратаку, как американский новичок выскочил со смены, получил приятный подарок от «Анахайма», пересек чужую линию и здорово скинул шайбу закатившемуся под него швейцарцу, который улучшил позицию и спокойно разобрался с Энтони Столарзом.
Ну, а через минуту настало время тройки Капризов — Хартман — Зуккарелло. Сперва россиянин вместе с норвежцем порадовали всех уже своим традиционным скрещиванием и довольно нетривиальным образом доставили шайбу на пятак своему канадскому центру, который не дал пропасть набросу Капризова и пасу Зуккарелло из-за ворот.
А уже после того, как «Утки» отыграли одну шайбу благодаря точному броска Макса Комтуа, Капризов накормил своего лучшего друга роскошной голевой передачей из угла. Просто посмотрите на повторе с камеры от борта, как Кирилл увидел открывание 61-го номер хозяев на вершине левого круга вбрасывания и в борьбе выдал пас с неудобной. Просто класс!
Причем в третьем периоде, когда «Миннесота» и «Анахайм» с самого старта двадцатиминутки устроили веселую перестрелку с 6 голами за 6 минут, воспитанник «Кузни» и вовсе мог оформить ассистентский хет-трик, вложив пасом из ворот шайбу точно на крюк позабытого на пятачке «Дакс» Хартмана. Но, к сожалению, на этот раз первый центр «Миннесоты» оказался куда менее удачливым, угодив в блин Столарца.
В общем, давайте не будем развозить и в очередной раз повторим прописную истину — Кирилл Олегович в полном порядке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|2
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|29
|11
|18
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|37
|25
|12
|55
|2
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|34
|21
|13
|44
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|38
|24
|14
|50
|2
|Колорадо
|34
|23
|11
|49
|3
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|34
|18
|16
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|35
|8
|27
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|40
|19
|21
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|36
|16
|20
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
|15.01
|03:00
|
Флорида – Даллас
|7 : 1
|15.01
|04:00
|
Миннесота – Анахайм
|7 : 3
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|4 : 3 Б
|15.01
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|15.01
|21:00
|
Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.01
|21:00
|
Каролина – Ванкувер
|- : -
|15.01
|21:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|15.01
|22:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|27
|2.1