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Сегодня, 08:00

Капризов мощно вернулся после травмы: отпраздновал вызов на Матч Звезд классным матчем!

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Кирилл Капризов (слева).
Фото Twitter
Пропустил неделю, но на игре это не сказалось.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Анахайм» — 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)
Голы: Фиала — 8 (Болди, Штурм), 7:25 — 1:0. Хартман — 15 (Зуккарелло, Капризов), 8:52 — 2:0. Комтуа — 2 (Зеграс, Шаттенкирк), 11:39 — 2:1. Зуккарелло — 11 (Капризов), 14:59 — 3:1. Болди — 2 (Годро), 40:30 — 4:1. Зуккарелло — 12, 40:34 — 5:1. Раск — 5 (Фолиньо), 42:05 — 6:1. Грант — 4 (Драйсдейл, Гетцлаф), 44:39 — 6:2. Зеграс — 10 (Фаулер, Комтуа), 46:06 — 6:3. Дамба — 4 (Хартман), 51:47 — 7:3.
Вратари: Кяхкенен — Столарз (Достал, 42:05).
Штраф: 7 — 5.
Броски: 42 (14+11+17) — 42 (13+12+17).
Наши: Капризов (16.15/7/+3), Куликов (23.30/1/+2) — -.
15 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кажется, в последние несколько дней в Миннесоте только и делали, что обсуждали силовой прием нападающего «Бостона» Трента Фредерика на Кирилле Капризове, после которого лидер «Уайлд» не смог продолжить матч с «Брюинз» и на неопределенный срок угодил в лазарет. К счастью для болельщиков команды из Сент-Пола, повреждение 97-го номера оказалось не таким серьезным и из-за нехилого окошка в календаре «Дикарей» ему пришлось пропустить всего один лишь матч с «Вашингтоном». Однако на одной из последних тренировок североамериканские журналисты вполне логично начали осыпать его вопросами о не самом приятном эпизоде недельной давности.

«Удар был не очень приятным. Да, я немного нервничал. Особенно первые пару дней. Но после этого очень быстро стало лучше. Я понимал, что все будет хорошо. Честно говоря, мне все равно, был ли этот силовой грязным. Я просто играл в хоккей и делал свою работу.

Конечно, печально, что пришлось пропустить матч против «Вашингтона». Всегда хочется выйти и сыграть против Алекса. Плюс я очень хорошо знаю Дмитрия Орлова — он, как и я, из Новокузнецка. Да и с Ильей Самсоновым мы вместе играли в сборной на МЧМ и пересекались в других лигах. Определенно было трудно пропустить эту игру", — рассказывал вчера россиянин.

А незадолго до его полного восстановления и возвращения в активный ростер в Сент-Пол прилетела чрезвычайно приятная новость о том, что НХЛ выбрала Капризова в состав сборной Центрального дивизиона для участия в Матче звезд.

«Я думаю, что это будет весело. Все звёздные игроки соберутся вместе. Как говорится по-английски, это должно быть «fun». Уверен, что все хорошо проведут время. Для меня это будет первый Матч звезд, и я очень рад на него попасть. Уверен, что я получу удовольствие...

Буду ли показывать какие-то свои особенные финты? Не знаю, посмотрим", — по традиции скромно отвечал на вопросы для официального сайта НХЛ парень из сибирской деревни Кузедеево.

Но, разумеется, куда больше всех интересовал другой более важный вопрос: сумеет ли Кирилл сохранить свою потрясающую форму и в домашнем матче с задорным «Анахаймом» продлить свою серию с очками до пяти игр подряд? Как оказалось, кондиции лучший бомбардир «Уайлд» не растерял, а его возвращение совершенно точно порадовало болельщиков «Миннесоты». Да и мог ли сибиряк провалиться в день, когда он ровно год назад триумфально дебютировал в НХЛ?

Создавать победный задел хозяева начали на восьмой минуте усилиями парочки Болди — Фиала, не так давно объединившейся во втором звене вместе с Фредериком Гудро в центре. Стоило гостям затормозить при переходе красной линии и привезти на свои ворота казалось бы не самую размашистую контратаку, как американский новичок выскочил со смены, получил приятный подарок от «Анахайма», пересек чужую линию и здорово скинул шайбу закатившемуся под него швейцарцу, который улучшил позицию и спокойно разобрался с Энтони Столарзом.

Ну, а через минуту настало время тройки Капризов — Хартман — Зуккарелло. Сперва россиянин вместе с норвежцем порадовали всех уже своим традиционным скрещиванием и довольно нетривиальным образом доставили шайбу на пятак своему канадскому центру, который не дал пропасть набросу Капризова и пасу Зуккарелло из-за ворот.

А уже после того, как «Утки» отыграли одну шайбу благодаря точному броска Макса Комтуа, Капризов накормил своего лучшего друга роскошной голевой передачей из угла. Просто посмотрите на повторе с камеры от борта, как Кирилл увидел открывание 61-го номер хозяев на вершине левого круга вбрасывания и в борьбе выдал пас с неудобной. Просто класс!

Причем в третьем периоде, когда «Миннесота» и «Анахайм» с самого старта двадцатиминутки устроили веселую перестрелку с 6 голами за 6 минут, воспитанник «Кузни» и вовсе мог оформить ассистентский хет-трик, вложив пасом из ворот шайбу точно на крюк позабытого на пятачке «Дакс» Хартмана. Но, к сожалению, на этот раз первый центр «Миннесоты» оказался куда менее удачливым, угодив в блин Столарца.

В общем, давайте не будем развозить и в очередной раз повторим прописную истину — Кирилл Олегович в полном порядке.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
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