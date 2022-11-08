Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас

Капитан «Вашингтона» выдал одну из лучших игр в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 5:4 (1:0, 3:2, 1:2)

Голы: Строум — 3, 18:15 — 1:0. Строум — 4 (бол., Кузнецов, Густафссон), 20:26 — 2:0. Макдэвид — 13 (Драйзайтль, Бэрри), 28:33 — 2:1. Кузнецов — 1 (бол., Строум, Густафссон), 32:25 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 6 (Хаймэн), 34:10 — 3:2. Овечкин — 8 (бол., Густафссон, Кузнецов), 34:36 — 4:2. Драйзайтль — 8 (Хаймэн, Кейн), 42:54 — 4:3. Кузнецов — 2 (бол., Овечкин), 58:09 — 5:3. Нюджент-Хопкинс — 7 (Нерс, Макдэвид), 58:54 — 5:4.

Вратари: Линдгрен — Скиннер (58:56).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 31 (10+14+7) — 29 (9+6+14).

Наши: Кузнецов (20.42/4/-1), Овечкин (20.53/5/-2) — -.

8 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

В этом сезоне у фанатов «Вашингтона» вполне могло сложиться впечатление, будто их команду окончательно и бесповоротно кто-то проклял. Иначе как объяснить тот факт, что в лазарете «Столичных» собралось сразу восемь хоккеистов, к которым после игры с «Аризоной» присоединился Дмитрий Орлов? И причина затянувшейся на прошлой неделе четырехматчевой серии поражений — именно в этой эпидемии. Как требовать от Питера Лавиолетта побед, когда игра его парней полностью зависит от настроения связки Кузнецов — Овечкин?

Однако очередную домашнюю встречу с «Эдмонтоном» команда Овечкина начала куда мощнее и продуктивнее еще не испытавшего серьезных проблем соперника. Хозяева здорово держали шайбу, не стеснялись бросать, а на 13-й минуте казалось бы распечатали ворота Стюарта Скиннера. Новичок «Вашингтона» Сонни Милано бросал с двух метров и радостно вскинул руки после классного броска. Вот только повтор быстро рассудил, что шайба, задевшая перекладину и штангу после выстрела американца, не пересекла ленточку.

Впрочем, «Вашингтон» несостоявшийся гол не надломил, а раззадорил еще больше. Уже через шесть минут хозяева все-таки открыли счет, наказав Уоррена Фогеле за откровенный привоз в своей зоне. Стоило нападающему «Ойлерз» замешкаться на полборта при попытке перейти из обороны в атаку, как голодный до шайбы Дилан Строум обокрал его и поразил ближнюю девятку, показав, как иногда полезно включаться в активный прессинг.

Но на этом некогда крайне перспективный канадец не думал останавливаться. Не прошло и 30 секунд со старта второго периода, как он оформил дубль и помог «Кэпиталз» реализовать удаление Райана Мюррея. Кого точно должен благодарить в этом моменте Строум, так это Евгения Кузнецова, нашедшего его на пятаке жестким пасом.

Кто как не отыгравший сегодня пятисотый матч в НХЛ Коннор Макдэвид должен был вытаскивать гостей за шкирку? Получив после стычки Кузнецова и Райана Маклеода свободный лед в формате «4 на 4», лучший бомбардир лиги спокойно проехал мимо всей четверки хозяев, вылез на пятак и низом завез шайбу в ворота. Ну и как тут не отметить, что набрав свое 722-е очко в НХЛ, канадский гений на дистанции в 500 матчей с большим отрывом обошел не только Александра Овечкина (633), но и Сидни Кросби (706).

Как бы ни был хорош в юбилей лидер «Нефтяников», увезти два очка из столицы США парням из Альберты он не помог. Гостей этой ночью погубили дисциплина и постоянные удаления, одно из которых помогло все тому же Кузнецову забросить свою первую шайбу шайбу в сезоне. И если в эпизоде со вторым голом россиянин помог отличиться Строуму, то в середине матча Дилан вернул ему должок и выдал классную поперечную передачу на дальнюю штангу.

Спустя всего две минуты «Ойлерз» усилиями Райана Нюджента-Хопкинса смогли восстановить разрыв в одну шайбу. Однако уже в следующей смене Коди Сеси отправился в штрафной бокс за блокировку, за что его мгновенно наказал Овечкин. Капитану «Вашингтона» хватило всего пяти секунд после выигранного вбрасывания, чтобы получить быстрый перевод в исправно работающий офис от Эрика Густафссона, натянуть убойный кистевой и приговорить голкипера. Кстати, бедолага Скиннер стал 163-м вратарем, которому Александр забивал в НХЛ. В прошлом матче с «Аризоной» бросок великого снайпера познал чех Карел Веймелка, а чуть раньше в игре с «Детройтом» всю его мощь ощутил на себе финн Вилле Хуссо. В общем, список жертв 37-летнего карателя продолжает регулярно пополняться. Стюарт, добро пожаловать в клуб!

Мог забросить Ови и в третьем периоде, когда он, словно в лучшие годы, показал быстрые руки и эффектной вертушкой сбросил с плеч Эвана Бушара и Эвандера Кейна. От того и максимально обидно, что в завершении капитан сплоховал и зарядил с пятака прямо во вратаря. Но, признайтесь, в этом моменте навеяло годом так 2008-м.

Жаль, что «Столичным» так и не удалось сохранить преимущество в две шайбы. Уже на старте заключительной двадцатиминутки интригу матчу вернул Леон Драйзайтль. Но в итоге шайба немца лишь вернула интригу матчу, а незадолго до финальной сирены команды вновь обменялись голами Кузнецова и Ньюджента-Хопкинса. Причем «Эдмонтон» вновь поплатился за удаление, без которого мы бы не увидели русский шедевр и знаменитую уральскую птичку. Только посмотрите, какой пас не глядя себе между ног выдала Великая Восьмерка!

Команде Лавиолетта в нынешней ситуации была важная любая победа, чтобы прервать четырехматчевую черную серию. Но как же здорово, что она получилась именно такой. Как бы то ни было, не забываем обновлять счетчик: до Хоу — 13 голов, до Гретцки — 106. Мы ведь помним, какая у «Вашингтона» основная миссия на ближайшие пару лет. И это точно не Кубок Стэнли.