Команда Овечкина может стать безнадежным аутсайдером. «Вашингтон» играет все хуже и хуже

Сам капитан еще способен на подвиги, но есть риск не попасть в плей-офф уже в этом сезоне.

В команде не все в порядке

После домашнего поражения от безнадежного аутсайдера последних сезонов «Аризоны», которая по качеству своего состава уверенно держится на 32-м месте в лиге, стало окончательно ясно, что для «Вашингтона» наступили смутные времена. Новые рекорды Александра Овечкина — это прекрасно, но им не будет рад даже их автор, если его команда увязнет в болоте Восточной конференции. Представьте себе противоречивую картину через пару-тройку лет: российский снайпер бьет вечный рекорд Уэйна Гретцки, а его «Кэпиталз» к этому моменту становятся безнадежным аутсайдером и готовятся выбирать на драфте в первой тройке. Это будет сомнительная радость с тяжелым сердцем.

Овечкин свою фамилию в историю давно вписал и по-прежнему хочет побеждать, а не только улучшать личную статистику. Он на данный момент лучший бомбардир своей команды, но от этого факта ему ни горячо ни холодно.

Обычно лидер «Кэпиталз» на публике сдерживается, не позволяя себе выплескивать отрицательные эмоции. В недавнем матче против «Вегаса», который «Вашингтон» проиграл в овертайме, камеры выхватили раздраженного Овечкина. Он, уходя в раздевалку после поражения, в ярости ударил клюшкой по полу и активно жестикулировал. Увидеть Александра в бешенстве — большая редкость. Это говорит о том, что прямо сейчас в команде далеко не все в порядке.

От зоны плей-офф «Кэпиталз» отделяют всего два очка, но поводов для большого оптимизма отыскать тяжело. Ни одной победы в последних четырех матчах, травмы разной степени тяжести у ключевых игроков (Уилсон, Бэкстрем, Карлсон, Оши, Орлов, Хагелин, Браун), захандривший на старте сезона Кузнецов, не забросивший пока ни разу, посредственное качество хоккея — это слишком тяжелые факторы, чтобы их игнорировать или надеяться, что со временем все автоматом наладится.

Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Ветераны и травмы

Прямо сейчас «Кэпиталз» в лучшем случае тянут на середняка. Эта оценка легко подтверждается статистикой ключевых компонентов командной игры: действия в формате «пять на пять» (16-е место), большинство (15-е с процентом реализации 20,9), меньшинство (14-е с процентом нейтрализации 80,5). Собраться в оптимальном составе «Вашингтону» получится в лучшем случае в декабре, когда могут набрать форму и вернуться в строй Уилсон и Бэкстрем. К этому моменту важно далеко не отстать от зоны плей-офф. Ситуация осложняется тем, что в команде явный перебор ветеранов. Все ключевые игроки уже перешли в возрастную категорию «30 плюс». Для НХЛ это почти приговор.

Спасти дело могла талантливая молодежь, которой нужно выпрыгивать из трусов и доказывать свое право на игровое время. Только ее почти нет. Действия клубного менеджмента в последние годы на драфтах и в плане развития игроков не выдерживают никакой критики. Защитник второй-третьей пары Фехервари — это катастрофически мало. Способного нападающего Макмайкла полноценно интегрировать в основной состав до сих пор не удалось. Чешский бегунок Врана не оправдал надежд и был обменян в «Детройт». От не раскрывшего свой потенциал вратаря Самсонова в межсезонье избавились как от чумы и почему-то легко расстались с его чешским коллегой по амплуа Ванечеком. Оба голкипера бодро начали сезон соответственно в «Торонто» и «Нью-Джерси».

Хоккеисты «Вашингтона». Фото USA Today Sports

В прошлом чемпионате «Кэпиталз» дважды проигрывали по четыре матча подряд и заняли только восьмое место в конференции. Из-за провала «Айлендерс» конкуренция в Восточной конференции была сведена к нулю. Сейчас ситуация изменилась радикально. Столичный дивизион, где выступает «Вашингтон», за лето превратился в группу смерти, из которой выбраться удастся далеко не всем. Даже списанная со счетов «Филадельфия» с приходом на пост главного тренера Джона Тортореллы стала подавать признаки жизни, несмотря на проблемы с составом. «Нью-Джерси» из безнадежного аутсайдера стал одним из лидеров лиги, демонстрируя при этом впечатляющую игру в формате «пять на пять». Не стоит забывать о прогрессе еще двух клубов «Востока», недавно обитавших на дне, — «Детройта» и «Баффало». К мнению, что «Вашингтон» может не попасть в плей-офф, стоит относиться максимально спокойно. Такой расклад с каждой неделей кажется все более реалистичным.