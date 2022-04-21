Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:15

Есть полтинник! Овечкин повторил легендарный рекорд Гретцки и поразил благородством

Александр Овечкин повторил легендарный рекорд Гретцки
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Еще одно достижение капитана «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кузнецов — 24 (Овечкин, Дженсен), 6:18 — 0:1. Мартинес — 2 (Уайтклауд, Янмарк), 13:51 — 1:1. Овечкин — 49 (Кузнецов, Юханссон), 22:57 — 1:2. Дадонов — 20 (Теодор), 42:05 — 2:2. Стивенсон — 19 (бол., Пачиоретти, Пьетранджело), 42:54 — 3:2. Овечкин — 50 (Орлов, Шири), 53:36 — 3:3. Теодор — 14 (Дадонов), 62:09 — 4:3.
Вратари: Ленер (Томпсон, 20:00) — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (8+9+12+1) — 28 (13+8+7+0).
Наши: Дадонов (15.36/2/+1) — Кузнецов (19.04/4/+2), Овечкин (17.29/6/+3), Орлов (24.14/1/+1).
21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18240 зрителей.

Три дня назад «Вашингтон» официально обеспечил себе место в плей-офф. Однако для «Столичных» это точно не повод расслабляться и играть без мотивации. Как минимум, потому что «Кэпиталз» за 6 матчей до конца регулярного чемпионата имеют все шансы подняться на третью строчку Столичного дивизиона и немного улучшить стартовые позиции. Да и погоню за личной статистикой никто не отменял.

Этой ночью команда Александра Овечкина приехала в гости к еще более мотивированному «Вегасу», безуспешно сражающемуся за последнее кубковое место на «Западе», и постаралась сделать все, чтобы уменьшить сомнительные шансы «Рыцарей» на плей-офф.

Уже на седьмой минуте ударная тройка «Кэпиталз» организовала головокружительную карусель в зоне «Голден Найтс», которая завершилась мощнейшим щелчком Овечкина с «вершины» прямиком в домик Робину Ленеру и голевым добиванием Евгения Кузнецова. Причем для Александра эта голевая передача стала 40-й в сезоне и позволила ему в седьмой раз в карьере добраться до этой отметки — так часто он не ассистировал партнерам с далекого сезона-2010/2011, когда насобирал 53 ассистентских балла за регулярку.

Но, кажется, момент дня с участием великого снайпера однозначно состоялся на 13 минуте. Стоило Овечкину после небольшого контакта с Максом Пачиоретти оказаться на льду, как судьи мгновенно остановили игру и «зажгли» удаление. Однако россиянин тут же дал понять арбитрам, что упал сам и попросил людей в полосатых свитерах не наказывать американца. Благородство в чисте виде.

Удивительно, но через несколько мгновений после этого эпизода хозяева не без ошибки Ильи Самсонова сравняли счет благодаря незатейливому набросу Алекса Мартинеса. Вот только уже в начале второго периода карма вознаградила Овечкина за честный поступок 49-й шайбой в этом сезоне, позволившей ему побить рекорд Теему Селянне по голам за сезон среди игроков в возрасте старше 36 лет.

А вот начало третьей двадцатиминутки «Вашингтон» провалил, пропустив две шайбы от Евгения Дадонова и Чандлера Стивенсона с интервалом в 49 секунды. И в моменте с голом российского форварда «Рыцарей», забившего не самым сложным кистевым в ближний угол, Самсонову также можно предъявить претензии.

Ну и кто как не Овечкин, улетевший после роскошного паса Дмитрия Орлова в погоню за своим дежурным полтинником, должен был спасти команду Питера Лавиолетта и утащить игру в овертайм? Зубодробительный щелчок под ловушку шведа, и вот Александр уже становится в один ряд с Майком Босси и Уэйном Гретцки, оформляя девятый сезон в карьере с 50-ю заброшенными шайбами.

Пусть «Вегас» в итоге и добыл свою победу, но остановить «счетчик Овечкина» «Голден Найтс» в эту ночь не смогли: до Горди Хоу — 21 шайба.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
6
89

Читайте также

«Мне нравится тренер Ваноли. К Николсону есть вопросы, а Гбамена я бы не удалял». Панов — о дерби
Грушевский — о поражении ЦСКА: «Если бы не Акинфеев, могли бы гореть крупно»
Овечкин в матче с «Вегасом» оформил дубль и забросил 50-ю шайбу в сезоне
Дончич готов сыграть в третьем матче с «Ютой»
Что будет, если не мыть овощи и фрукты из магазина?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семь «сухих» вратарей — повторение российского рекорда НХЛ

Овечкин сравнялся с великим рекордом Гретцки. Но никто не забивал столько в его возрасте
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 77 43 34 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 77 26 51 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
Результаты / календарь
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
21.04 03:30
Эдмонтон – Даллас
 5 : 2
21.04 05:00
Аризона – Чикаго
 3 : 4 ОТ
21.04 05:00
Вегас – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
21.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости