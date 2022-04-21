Есть полтинник! Овечкин повторил легендарный рекорд Гретцки и поразил благородством
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кузнецов — 24 (Овечкин, Дженсен), 6:18 — 0:1. Мартинес — 2 (Уайтклауд, Янмарк), 13:51 — 1:1. Овечкин — 49 (Кузнецов, Юханссон), 22:57 — 1:2. Дадонов — 20 (Теодор), 42:05 — 2:2. Стивенсон — 19 (бол., Пачиоретти, Пьетранджело), 42:54 — 3:2. Овечкин — 50 (Орлов, Шири), 53:36 — 3:3. Теодор — 14 (Дадонов), 62:09 — 4:3.
Вратари: Ленер (Томпсон, 20:00) — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (8+9+12+1) — 28 (13+8+7+0).
Наши: Дадонов (15.36/2/+1) — Кузнецов (19.04/4/+2), Овечкин (17.29/6/+3), Орлов (24.14/1/+1).
21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18240 зрителей.
Три дня назад «Вашингтон» официально обеспечил себе место в плей-офф. Однако для «Столичных» это точно не повод расслабляться и играть без мотивации. Как минимум, потому что «Кэпиталз» за 6 матчей до конца регулярного чемпионата имеют все шансы подняться на третью строчку Столичного дивизиона и немного улучшить стартовые позиции. Да и погоню за личной статистикой никто не отменял.
Этой ночью команда Александра Овечкина приехала в гости к еще более мотивированному «Вегасу», безуспешно сражающемуся за последнее кубковое место на «Западе», и постаралась сделать все, чтобы уменьшить сомнительные шансы «Рыцарей» на плей-офф.
Уже на седьмой минуте ударная тройка «Кэпиталз» организовала головокружительную карусель в зоне «Голден Найтс», которая завершилась мощнейшим щелчком Овечкина с «вершины» прямиком в домик Робину Ленеру и голевым добиванием Евгения Кузнецова. Причем для Александра эта голевая передача стала 40-й в сезоне и позволила ему в седьмой раз в карьере добраться до этой отметки — так часто он не ассистировал партнерам с далекого сезона-2010/2011, когда насобирал 53 ассистентских балла за регулярку.
Но, кажется, момент дня с участием великого снайпера однозначно состоялся на 13 минуте. Стоило Овечкину после небольшого контакта с Максом Пачиоретти оказаться на льду, как судьи мгновенно остановили игру и «зажгли» удаление. Однако россиянин тут же дал понять арбитрам, что упал сам и попросил людей в полосатых свитерах не наказывать американца. Благородство в чисте виде.
Удивительно, но через несколько мгновений после этого эпизода хозяева не без ошибки Ильи Самсонова сравняли счет благодаря незатейливому набросу Алекса Мартинеса. Вот только уже в начале второго периода карма вознаградила Овечкина за честный поступок 49-й шайбой в этом сезоне, позволившей ему побить рекорд Теему Селянне по голам за сезон среди игроков в возрасте старше 36 лет.
А вот начало третьей двадцатиминутки «Вашингтон» провалил, пропустив две шайбы от Евгения Дадонова и Чандлера Стивенсона с интервалом в 49 секунды. И в моменте с голом российского форварда «Рыцарей», забившего не самым сложным кистевым в ближний угол, Самсонову также можно предъявить претензии.
Ну и кто как не Овечкин, улетевший после роскошного паса Дмитрия Орлова в погоню за своим дежурным полтинником, должен был спасти команду Питера Лавиолетта и утащить игру в овертайм? Зубодробительный щелчок под ловушку шведа, и вот Александр уже становится в один ряд с Майком Босси и Уэйном Гретцки, оформляя девятый сезон в карьере с 50-ю заброшенными шайбами.
Пусть «Вегас» в итоге и добыл свою победу, но остановить «счетчик Овечкина» «Голден Найтс» в эту ночь не смогли: до Горди Хоу — 21 шайба.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|77
|43
|34
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|77
|26
|51
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|76
|26
|50
|58
|21.04
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|5 : 2
|21.04
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|21.04
|05:00
|
Вегас – Вашингтон
|4 : 3 ОТ
|21.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19