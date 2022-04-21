Есть полтинник! Овечкин повторил легендарный рекорд Гретцки и поразил благородством

Еще одно достижение капитана «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кузнецов — 24 (Овечкин, Дженсен), 6:18 — 0:1. Мартинес — 2 (Уайтклауд, Янмарк), 13:51 — 1:1. Овечкин — 49 (Кузнецов, Юханссон), 22:57 — 1:2. Дадонов — 20 (Теодор), 42:05 — 2:2. Стивенсон — 19 (бол., Пачиоретти, Пьетранджело), 42:54 — 3:2. Овечкин — 50 (Орлов, Шири), 53:36 — 3:3. Теодор — 14 (Дадонов), 62:09 — 4:3.

Вратари: Ленер (Томпсон, 20:00) — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+9+12+1) — 28 (13+8+7+0).

Наши: Дадонов (15.36/2/+1) — Кузнецов (19.04/4/+2), Овечкин (17.29/6/+3), Орлов (24.14/1/+1).

21 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18240 зрителей.

Три дня назад «Вашингтон» официально обеспечил себе место в плей-офф. Однако для «Столичных» это точно не повод расслабляться и играть без мотивации. Как минимум, потому что «Кэпиталз» за 6 матчей до конца регулярного чемпионата имеют все шансы подняться на третью строчку Столичного дивизиона и немного улучшить стартовые позиции. Да и погоню за личной статистикой никто не отменял.

Этой ночью команда Александра Овечкина приехала в гости к еще более мотивированному «Вегасу», безуспешно сражающемуся за последнее кубковое место на «Западе», и постаралась сделать все, чтобы уменьшить сомнительные шансы «Рыцарей» на плей-офф.

Уже на седьмой минуте ударная тройка «Кэпиталз» организовала головокружительную карусель в зоне «Голден Найтс», которая завершилась мощнейшим щелчком Овечкина с «вершины» прямиком в домик Робину Ленеру и голевым добиванием Евгения Кузнецова. Причем для Александра эта голевая передача стала 40-й в сезоне и позволила ему в седьмой раз в карьере добраться до этой отметки — так часто он не ассистировал партнерам с далекого сезона-2010/2011, когда насобирал 53 ассистентских балла за регулярку.

Но, кажется, момент дня с участием великого снайпера однозначно состоялся на 13 минуте. Стоило Овечкину после небольшого контакта с Максом Пачиоретти оказаться на льду, как судьи мгновенно остановили игру и «зажгли» удаление. Однако россиянин тут же дал понять арбитрам, что упал сам и попросил людей в полосатых свитерах не наказывать американца. Благородство в чисте виде.

Удивительно, но через несколько мгновений после этого эпизода хозяева не без ошибки Ильи Самсонова сравняли счет благодаря незатейливому набросу Алекса Мартинеса. Вот только уже в начале второго периода карма вознаградила Овечкина за честный поступок 49-й шайбой в этом сезоне, позволившей ему побить рекорд Теему Селянне по голам за сезон среди игроков в возрасте старше 36 лет.

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А вот начало третьей двадцатиминутки «Вашингтон» провалил, пропустив две шайбы от Евгения Дадонова и Чандлера Стивенсона с интервалом в 49 секунды. И в моменте с голом российского форварда «Рыцарей», забившего не самым сложным кистевым в ближний угол, Самсонову также можно предъявить претензии.

Ну и кто как не Овечкин, улетевший после роскошного паса Дмитрия Орлова в погоню за своим дежурным полтинником, должен был спасти команду Питера Лавиолетта и утащить игру в овертайм? Зубодробительный щелчок под ловушку шведа, и вот Александр уже становится в один ряд с Майком Босси и Уэйном Гретцки, оформляя девятый сезон в карьере с 50-ю заброшенными шайбами.

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Пусть «Вегас» в итоге и добыл свою победу, но остановить «счетчик Овечкина» «Голден Найтс» в эту ночь не смогли: до Горди Хоу — 21 шайба.