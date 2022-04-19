«Как хорошее вино». Овечкин добрался до ветеранского рекорда НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает собирать рекорды и восторженные отзывы.

«Вашингтон» на финише регулярного чемпионата выглядит убедительно: победил в шести из семи матчей, а Овечкин не забил только в одном из них. «Кэпиталз» показали хорошую реакцию на два поражения от «Каролины» (1:6) и «Миннесоты» (1:5) на своем льду в конце марта и начале апреля. После этого из всех неудобных соперников остановить русского капитана и его команду смог только «Торонто» (7:3). Вашингтонцы разобрались с «Тампой», «Питтсбургом» и «Бостоном», сокрушили «Филадельфию» и затем «Монреаль», а теперь прервали девятиматчевую победную серию одной из лучших команд сезона — «Колорадо» (3:2).

Овечкин продолжает главную гонку за рекордом Уэйна Гретцки (894 гола) и все ближе к Горди Хоу (801) в топ снайперов в истории НХЛ, а вместе с тем добился очередных важных достижений. В Монреале восьмой номер вышел на красивую отметку в 777 голов за карьеру в лиге, после шайбы в Денвере повторил снайперский рекорд Теему Селянне для ветеранов старше 35. 36-летний Теему забил 48 голов в 82 матчах сезона-2006/07, 36-летний Александр — 48 за 74 игры. Чтобы переписать это и ряд других достижений в этой регулярке, у россиянина есть еще шесть матчей.

«Ови — лучший снайпер любого поколения»

Матч в Торонто на старте турне «Вашингтона» на Запад дал очередной повод для сравнения Овечкина с одним из кандидатов в «особенные» — Остоном Мэттьюсом. 24-летний американский центрфорвард лидирует в сезоне с 58 голами. При этом за 400 матчей после дебюта в лиге у Мэттьюса было 255 голов, у Ови после той же отсечки — 273.

«Мэттьюс кажется действительно особенным. То, что он делает, очень похоже на то, что делал Овечкин, когда был моложе. Так что думаю, что они во многом похожи. Они оба выдающиеся голеадоры», — сказал Гретцки.

«Мне сложно сказать, в чем сходство. Мы оба любим атаковать, он тоже играет с отличными партнерами, которые отдают ему шайбу и создают открытое пространство. Очевидно, на такое всегда интересно смотреть. Я рад за него и надеюсь, что он продолжит играть так же», — сказал Овечкин.

Мэттьюс в своем шестом сезоне впервые забросил 50 шайб и может выйти за 60. Александр отдельно выделил кистевой бросок Остона, оценил техничность американца, а также двух других топ-центров — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. У них другая вовлеченность в игру, тогда как россиянин — уникальный крайний форвард. Но все равно есть вопрос, можно ли назвать лидера «Торонто» следующим Овечкиным.

«Ови — лучший снайпер, наверное, любого поколения. Может быть, Остон — следующий. Если он будет забивать с такой же скоростью, это не займет у него много времени. Но Ови для меня — самый настоящий снайпер, которого все когда-либо видели», — сказал главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, с которым «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли-2018.

«Он каждый сезон в топе, просто постоянно забивает голы. А его бросок, наверное, один из лучших. Когда он стоит в «офисе» и выходит на завершение, ты знаешь, что будет, но все равно не можешь его остановить. То, что ему удается делать из года в год, просто впечатляет. И за ним приятно смотреть. Он любит соревноваться, в нем много страсти. Видно, как он хочет забивать, чтобы все отличались и работали на результат. Меня всегда привлекали в нем этот огонь, страсть до голов, побед, соревнований», — сказал Мэттьюс.

При очередной встрече Овечкин и Мэттьюс обошлись без голов после фирменных бросков. Зато Александр напомнил о другой фишке — эффектно опрокинул одного из соперников.

Александр Овечкин в матче «Вашингтона» с «Монреалем» (8:4). Фото USA Today Sports

«Если не выбью 50, всегда есть следующий сезон»

Овечкин в девятый раз в карьере может забить 50 голов за регулярку и сравняться с рекордом Гретцки и Майка Босси. Александр несколько раз был близок к этой отметке, а сейчас говорит о новой возможности с одной оговоркой.

«Это будут очень крутые цифры, снова довольно крутая компания. Я просто стараюсь делать все возможное. Если выбью 50, будет здорово. Если нет, всегда есть следующий сезон», — сказал Овечкин.

Две канадские легенды при этом пять раз выбивали затем 60 голов, у Александра только один такой год — лучший в плане статистики и личных достижений сезон-2007/08 (65 голов, 112 очков). Босси в своей недолгой карьере в НХЛ уникальным образом собрал девять подряд регулярок с 50 и более голами. Когда стало известно об уходе легенды «Айлендерс» из жизни после продолжительной болезни, Овечкин отдал дань его памяти.

«Я имел честь общаться с ним пару раз. Он всегда улыбался, всегда был в хорошем настроении. Это печальный день для всего мира. Он был легендой. Очевидно, он был великой личностью и он величайший снайпер. Вообще у него сумасшедшая статистика, сумасшедшие цифры. Мне посчастливилось забить 60 голов лишь в одном сезоне. Было удовольствием смотреть его игру на видеокассетах. И я имел удовольствие и честь встретиться с ним, пока он был жив», — сказал Овечкин.

«Главное — вышли в плей-офф»

В матче с «Монреалем» (8:4) Овечкин отличился после очередного паса Евгения Кузнецова (это была 50-я передача центрфорварда в сезоне) и с близкого расстояния пробил Сэма Монтембо. При этом главной звездой вечера стал другой российский хоккеист «Кэпиталз». Дмитрий Орлов вернулся после пропуска двух игр, забил и трижды ассистировал партнерам и обновил личный рекорд результативности — 34 очка, 12 голов.

Ови после игры отметился красивым жестом и поприветствовал на соседней скамейке вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса. Голкипер только накануне провел первый матч в сезоне — 0:3 против «Айлендерс» — после операции на колене и реабилитации от наркозависимости.

«Очевидно, что он — один из лучших игроков лиги. Он был в тяжелой ситуации. Он воин. Это хорошо для него, организации, хоккея и семьи. Очень рад, что он вернулся. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Овечкин.

На следующий день «Вашингтон» официально гарантировал себе место в плей-офф и стал восьмой командой от «Востока» после поражения «Айлендерс» в гостях у «Торонто» (2:4). «Кэпиталз» восьмой сезон подряд стартуют в Кубке Стэнли и постараются выиграть первую серию после чемпионства-2018.

«Как игрок, ты хочешь биться за плей-офф, хочешь биться за Кубок. Очевидно, мы сделали первый шаг. У нас еще есть матчи в регулярке. Нам нужно провести их с умом и быть готовыми к первому раунду. Знаете, самое главное — мы вышли. Сейчас и вообще в плей-офф без разницы, с кем встречаться. Это совсем другая игра, совсем другая атмосфера», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин (№ 8) забивает гол в матче «Вашингтона» с «Колорадо» (3:2) в Денвере. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Как можно не поражаться этому?»

В матче с «Колорадо» (3:2) Овечкин отличился при розыгрыше большинства при помощи Кузнецова (после броска Джона Карлсона и отскока от борта) и с близкого расстояния послал шайбу в ворота Дарси Кемпера. Перед этим капитан сам заработал удаление для Нико Штурма за подножку.

«Я старался научиться как можно большему, но очень трудно уловить то, что он делает. Можно сколько угодно тренироваться, но никогда не приблизишься к нему — такое ощущение, что он пробивает вратаря каждым своим броском. Считаю, у меня хороший кистевой, но его бросок совсем другого уровня», — сказал перед матчем шведский форвард «Колорадо» Андре Бураковски, который выступал за «Вашингтон» с 2015 по 2019 год.

Овечкин повторил рекорд Селянне по голам для 36-летних и старше, но дальше среди ветеранов у него остаются хорошие ориентиры, а главный и здесь — Горди Хоу (конечно, речь не про 15 шайб в 51 год, но и не только про 44 в 40 лет). Александр также вышел на первое место среди бомбардиров НХЛ в XXI веке и догнал играющего с предыдущего тысячелетия Джо Торнтона — 1 407 очков. В начале месяца Ови ненамного при много большем числе матчей опередил Сидни Кросби на отметке в 1 400 очков. И их гонка тоже продолжается.

«Как можно не поражаться, верно? Он продолжает делать это. Приятно смотреть. Ничего не изменилось с тех пор, как я ушел. И да, это невероятно», — сказал после матча в Денвере автор победного гола, шведский форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон, который выступал за столичную команду с 2010 по 2017 год и вернулся в нее этой весной.

«Как хорошее вино. Алекс Овечкин неудержим даже в 36», — отреагировали на NBC Sports и добавили в студии еще несколько восторженных отзывов.

В этом матче из россиян выделялся не только капитан «Вашингтона». Валерий Ничушкин из «Колорадо» провел 400-ю игру в НХЛ, забил и продлил результативную серию в своем лучшем индивидуальном сезоне. У 27-летнего форварда — 47 (22+25) очков в 57 матчах.

«Он делает каждое звено лучше, номером один. Его борьба и ускорения, умение контролировать и отбирать шайбу, он такой большой, сильный и быстрый, что с ним сложно справиться. Он делает в игре все», — сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Следующая остановка «Вашингтона» на четвертый из пяти матчей этого турне на Запад — Вегас, где в 2018-м столичная команда взяла первый в истории Кубок Стэнли. Приятное возвращение для капитана, который пропустил Матч звезд-2022 на арене «Голден Найтс».