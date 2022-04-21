Овечкин сравнялся с великим рекордом Гретцки. Но никто не забивал столько в его возрасте

Овечкин в девятый раз в карьере забил 50 голов за сезон и сравнялся с великим рекордом Гретцки

Уникальное достижение легенды мирового хоккея .

Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче против «Вегаса» (3:4 ОТ) и в девятый раз в карьере добрался до отметки в 50 голов за сезон. Для 36-летнего капитана «Вашингтона» нынешний сезон получается самым успешным за последние 12 лет. В последний раз 90 очков он выбивал в сезоне-2009/10.

Сезоны Александра Овечкина в НХЛ

Сезон Команда И Г П О Ср. 2005/06 Вашингтон 81 52 54 106 1,31 2006/07 Вашингтон 82 46 46 92 1,12 2007/08 Вашингтон 82 65 47 112 1,37 2008/09 Вашингтон 79 56 54 110 1,39 2009/10 Вашингтон 72 50 59 109 1,51 2010/11 Вашингтон 79 32 53 85 1,08 2011/12 Вашингтон 78 38 27 65 0,83 2012/13 Вашингтон 48 32 24 56 1,17 2013/14 Вашингтон 78 51 28 79 1,01 2014/15 Вашингтон 81 53 28 81 1,00 2015/16 Вашингтон 79 50 21 71 0,90 2016/17 Вашингтон 82 33 36 69 0,84 2017/18 Вашингтон 82 49 38 87 1,06 2018/19 Вашингтон 81 51 38 89 1,10 2019/20 Вашингтон 68 48 19 67 0,99 2020/21 Вашингтон 45 24 18 42 0,93 2021/22 Вашингтон 75 50 40 90 1,20 Всего 1272 780 630 1410 1,11

Александр Овечкин повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 50 голами, догнав легенд 1980-х Майка Босси и Уэйна Гретцки. Российскому нападающему для достижения результата понадобилось 17 сезонов, тогда как звезде «Айлендерс» — всего 10, а главному бомбардиру в истории хоккея — 20. По шесть полтинников выбили Марио Лемье, Ги Лефлер и Марсель Дионн, по пять — Павел Буре, отец и сын Халлы, Фил Эспозито и Айзерман.

Игроки, забивавшие 50 голов в восьми сезонах и более

Игрок Страна Сезоны в НХЛ Голы Сезоны 50+ Майк Босси Канада 10 573 9 Александр Овечкин Россия 17 780 9 Уэйн Гретцки Канада 20 894 9 Марио Лемье Канада 17 690 6 Ги Лефлер Канада 17 560 6 Марсель Дионн Канада 18 731 6 Павел Буре Россия 12 437 5 Бобби Халл Канада 16 610 5 Фил Эспозито Канада 18 717 5 Бретт Халл США 19 741 5 Стив Айзерман Канада 22 692 5

Второй гол в ворота Логана Томпсона стал для Овечкина 780-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 21 шайбу, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 114.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок Страна Матчи Голы В среднем 1. Уэйн Гретцки Канада 1487 894 0,60 2. Горди Хоу Канада 1767 801 0,45 3. Александр Овечкин Россия 1272 780 0,61 4. Яромир Ягр Чехия 1733 766 0,44 5. Бретт Халл США 1269 741 0,58 6. Марсель Дионн Канада 1348 731 0,54 7. Фил Эспозито Канада 1282 717 0,56 8. Майк Гартнер Канада 1432 708 0,49 9. Марк Мессье Канада 1756 694 0,40 10. Стив Айзерман Канада 1514 692 0,46

Овечкин — первый в истории ветеран, сумевший отличиться 50 раз за чемпионат. 36-летний форвард превзошел рекорд Теему Селянне, который 15 лет назад в том же возрасте отметился 48 голами. Помимо россиянина и финна, после 35-летия до отметки в 40 голов добирались Горди Хоу, Фил Эспозито, Джонни Бюсик и Брэндан Шэнахэн.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет

Сезон Игрок Возраст Матчи Голы 2021/22 Александр Овечкин 36 75 50 2006/07 Теему Селянне 36 82 48 1968/69 Горди Хоу 40 76 44 1978/79 Фил Эспозито 36 80 42 1972/73 Джонни Бюсик 37 78 40 2005/06 Брэндан Шэнахэн 36 82 40 1967/68 Горди Хоу 39 74 39 2000/01 Бретт Халл 36 79 39 1993/94 Джо Маллен 36 84 38 2002/03 Бретт Халл 38 82 37

Кроме того, Овечкин все ближе подбирается к рекорду Горди Хоу по голам за один клуб. Все свои 780 шайб Ови забил, выступая за «Вашингтон». На счету Мистера Хоккей 786 голов в составе «Детройта». Третий результат — с огромным отставанием от лидеров — принадлежит еще одной звезде «Красных крыльев» Стиву Айзерману.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду