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Сегодня, 09:45

Овечкин сравнялся с великим рекордом Гретцки. Но никто не забивал столько в его возрасте

Овечкин в девятый раз в карьере забил 50 голов за сезон и сравнялся с великим рекордом Гретцки
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Уникальное достижение легенды мирового хоккея .

Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче против «Вегаса» (3:4 ОТ) и в девятый раз в карьере добрался до отметки в 50 голов за сезон. Для 36-летнего капитана «Вашингтона» нынешний сезон получается самым успешным за последние 12 лет. В последний раз 90 очков он выбивал в сезоне-2009/10.

Сезоны Александра Овечкина в НХЛ

Сезон

Команда

И

Г

П

О

Ср.

2005/06

Вашингтон

81

52

54

106

1,31

2006/07

Вашингтон

82

46

46

92

1,12

2007/08

Вашингтон

82

65

47

112

1,37

2008/09

Вашингтон

79

56

54

110

1,39

2009/10

Вашингтон

72

50

59

109

1,51

2010/11

Вашингтон

79

32

53

85

1,08

2011/12

Вашингтон

78

38

27

65

0,83

2012/13

Вашингтон

48

32

24

56

1,17

2013/14

Вашингтон

78

51

28

79

1,01

2014/15

Вашингтон

81

53

28

81

1,00

2015/16

Вашингтон

79

50

21

71

0,90

2016/17

Вашингтон

82

33

36

69

0,84

2017/18

Вашингтон

82

49

38

87

1,06

2018/19

Вашингтон

81

51

38

89

1,10

2019/20

Вашингтон

68

48

19

67

0,99

2020/21

Вашингтон

45

24

18

42

0,93

2021/22

Вашингтон

75

50

40

90

1,20

Всего

1272

780

630

1410

1,11

Александр Овечкин повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 50 голами, догнав легенд 1980-х Майка Босси и Уэйна Гретцки. Российскому нападающему для достижения результата понадобилось 17 сезонов, тогда как звезде «Айлендерс» — всего 10, а главному бомбардиру в истории хоккея — 20. По шесть полтинников выбили Марио Лемье, Ги Лефлер и Марсель Дионн, по пять — Павел Буре, отец и сын Халлы, Фил Эспозито и Айзерман.

Игроки, забивавшие 50 голов в восьми сезонах и более

Игрок

Страна

Сезоны в НХЛ

Голы

Сезоны 50+

Майк Босси

Канада

10

573

9

Александр Овечкин

Россия

17

780

9

Уэйн Гретцки

Канада

20

894

9

Марио Лемье

Канада

17

690

6

Ги Лефлер

Канада

17

560

6

Марсель Дионн

Канада

18

731

6

Павел Буре

Россия

12

437

5

Бобби Халл

Канада

16

610

5

Фил Эспозито

Канада

18

717

5

Бретт Халл

США

19

741

5

Стив Айзерман

Канада

22

692

5

Второй гол в ворота Логана Томпсона стал для Овечкина 780-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 21 шайбу, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 114.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок

Страна

Матчи

Голы

В среднем

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

0,60

2. Горди Хоу

Канада

1767

801

0,45

3. Александр Овечкин

Россия

1272

780

0,61

4. Яромир Ягр

Чехия

1733

766

0,44

5. Бретт Халл

США

1269

741

0,58

6. Марсель Дионн

Канада

1348

731

0,54

7. Фил Эспозито

Канада

1282

717

0,56

8. Майк Гартнер

Канада

1432

708

0,49

9. Марк Мессье

Канада

1756

694

0,40

10. Стив Айзерман

Канада

1514

692

0,46

Овечкин — первый в истории ветеран, сумевший отличиться 50 раз за чемпионат. 36-летний форвард превзошел рекорд Теему Селянне, который 15 лет назад в том же возрасте отметился 48 голами. Помимо россиянина и финна, после 35-летия до отметки в 40 голов добирались Горди Хоу, Фил Эспозито, Джонни Бюсик и Брэндан Шэнахэн.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет

Сезон

Игрок

Возраст

Матчи

Голы

2021/22

Александр Овечкин

36

75

50

2006/07

Теему Селянне

36

82

48

1968/69

Горди Хоу

40

76

44

1978/79

Фил Эспозито

36

80

42

1972/73

Джонни Бюсик

37

78

40

2005/06

Брэндан Шэнахэн

36

82

40

1967/68

Горди Хоу

39

74

39

2000/01

Бретт Халл

36

79

39

1993/94

Джо Маллен

36

84

38

2002/03

Бретт Халл

38

82

37

Кроме того, Овечкин все ближе подбирается к рекорду Горди Хоу по голам за один клуб. Все свои 780 шайб Ови забил, выступая за «Вашингтон». На счету Мистера Хоккей 786 голов в составе «Детройта». Третий результат — с огромным отставанием от лидеров — принадлежит еще одной звезде «Красных крыльев» Стиву Айзерману.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Голы

1. Горди Хоу

Канада

Детройт

1687

786

2. Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

1272

780

3. Стив Айзерман

Канада

Детройт

1514

692

4. Марио Лемье

Канада

Питтсбург

915

690

5. Джо Сакик

Канада

Квебек/Колорадо

1378

625

6. Бобби Халл

Канада

Чикаго

1036

604

7. Уэйн Гретцки

Канада

Эдмонтон

696

583

8. Майк Босси

Канада

Айлендерс

752

573

9. Люк Робитайл

Канада

Лос-Анджелес

1077

557

10. Майк Модано

США

Даллас

1459

557

11. Марсель Дионн

Канада

Лос-Анджелес

921

550

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 77 43 34 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 77 26 51 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
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21.04 03:30
Эдмонтон – Даллас
 5 : 2
21.04 05:00
Аризона – Чикаго
 3 : 4 ОТ
21.04 05:00
Вегас – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
21.04 05:00
Сиэтл – Колорадо
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 113
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 76 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

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