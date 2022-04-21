Овечкин сравнялся с великим рекордом Гретцки. Но никто не забивал столько в его возрасте
Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче против «Вегаса» (3:4 ОТ) и в девятый раз в карьере добрался до отметки в 50 голов за сезон. Для 36-летнего капитана «Вашингтона» нынешний сезон получается самым успешным за последние 12 лет. В последний раз 90 очков он выбивал в сезоне-2009/10.
Сезоны Александра Овечкина в НХЛ
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Ср.
|
2005/06
|
Вашингтон
|
81
|
52
|
54
|
106
|
1,31
|
2006/07
|
Вашингтон
|
82
|
46
|
46
|
92
|
1,12
|
2007/08
|
Вашингтон
|
82
|
65
|
47
|
112
|
1,37
|
2008/09
|
Вашингтон
|
79
|
56
|
54
|
110
|
1,39
|
2009/10
|
Вашингтон
|
72
|
50
|
59
|
109
|
1,51
|
2010/11
|
Вашингтон
|
79
|
32
|
53
|
85
|
1,08
|
2011/12
|
Вашингтон
|
78
|
38
|
27
|
65
|
0,83
|
2012/13
|
Вашингтон
|
48
|
32
|
24
|
56
|
1,17
|
2013/14
|
Вашингтон
|
78
|
51
|
28
|
79
|
1,01
|
2014/15
|
Вашингтон
|
81
|
53
|
28
|
81
|
1,00
|
2015/16
|
Вашингтон
|
79
|
50
|
21
|
71
|
0,90
|
2016/17
|
Вашингтон
|
82
|
33
|
36
|
69
|
0,84
|
2017/18
|
Вашингтон
|
82
|
49
|
38
|
87
|
1,06
|
2018/19
|
Вашингтон
|
81
|
51
|
38
|
89
|
1,10
|
2019/20
|
Вашингтон
|
68
|
48
|
19
|
67
|
0,99
|
2020/21
|
Вашингтон
|
45
|
24
|
18
|
42
|
0,93
|
2021/22
|
Вашингтон
|
75
|
50
|
40
|
90
|
1,20
|
Всего
|
|
1272
|
780
|
630
|
1410
|
1,11
Александр Овечкин повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 50 голами, догнав легенд 1980-х Майка Босси и Уэйна Гретцки. Российскому нападающему для достижения результата понадобилось 17 сезонов, тогда как звезде «Айлендерс» — всего 10, а главному бомбардиру в истории хоккея — 20. По шесть полтинников выбили Марио Лемье, Ги Лефлер и Марсель Дионн, по пять — Павел Буре, отец и сын Халлы, Фил Эспозито и Айзерман.
Игроки, забивавшие 50 голов в восьми сезонах и более
|
Игрок
|
Страна
|
Сезоны в НХЛ
|
Голы
|
Сезоны 50+
|
Майк Босси
|
Канада
|
10
|
573
|
9
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
17
|
780
|
9
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
20
|
894
|
9
|
Марио Лемье
|
Канада
|
17
|
690
|
6
|
Ги Лефлер
|
Канада
|
17
|
560
|
6
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
18
|
731
|
6
|
Павел Буре
|
Россия
|
12
|
437
|
5
|
Бобби Халл
|
Канада
|
16
|
610
|
5
|
Фил Эспозито
|
Канада
|
18
|
717
|
5
|
Бретт Халл
|
США
|
19
|
741
|
5
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
22
|
692
|
5
Второй гол в ворота Логана Томпсона стал для Овечкина 780-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 21 шайбу, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 114.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
В среднем
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
0,60
|
2. Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
801
|
0,45
|
3. Александр Овечкин
|
Россия
|
1272
|
780
|
0,61
|
4. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
766
|
0,44
|
5. Бретт Халл
|
США
|
1269
|
741
|
0,58
|
6. Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
731
|
0,54
|
7. Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
717
|
0,56
|
8. Майк Гартнер
|
Канада
|
1432
|
708
|
0,49
|
9. Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
694
|
0,40
|
10. Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
692
|
0,46
Овечкин — первый в истории ветеран, сумевший отличиться 50 раз за чемпионат. 36-летний форвард превзошел рекорд Теему Селянне, который 15 лет назад в том же возрасте отметился 48 голами. Помимо россиянина и финна, после 35-летия до отметки в 40 голов добирались Горди Хоу, Фил Эспозито, Джонни Бюсик и Брэндан Шэнахэн.
Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет
|
Сезон
|
Игрок
|
Возраст
|
Матчи
|
Голы
|
2021/22
|
Александр Овечкин
|
36
|
75
|
50
|
2006/07
|
Теему Селянне
|
36
|
82
|
48
|
1968/69
|
Горди Хоу
|
40
|
76
|
44
|
1978/79
|
Фил Эспозито
|
36
|
80
|
42
|
1972/73
|
Джонни Бюсик
|
37
|
78
|
40
|
2005/06
|
Брэндан Шэнахэн
|
36
|
82
|
40
|
1967/68
|
Горди Хоу
|
39
|
74
|
39
|
2000/01
|
Бретт Халл
|
36
|
79
|
39
|
1993/94
|
Джо Маллен
|
36
|
84
|
38
|
2002/03
|
Бретт Халл
|
38
|
82
|
37
Кроме того, Овечкин все ближе подбирается к рекорду Горди Хоу по голам за один клуб. Все свои 780 шайб Ови забил, выступая за «Вашингтон». На счету Мистера Хоккей 786 голов в составе «Детройта». Третий результат — с огромным отставанием от лидеров — принадлежит еще одной звезде «Красных крыльев» Стиву Айзерману.
Лидеры НХЛ по голам за одну команду
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1. Горди Хоу
|
Канада
|
Детройт
|
1687
|
786
|
2. Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
1272
|
780
|
3. Стив Айзерман
|
Канада
|
Детройт
|
1514
|
692
|
4. Марио Лемье
|
Канада
|
Питтсбург
|
915
|
690
|
5. Джо Сакик
|
Канада
|
Квебек/Колорадо
|
1378
|
625
|
6. Бобби Халл
|
Канада
|
Чикаго
|
1036
|
604
|
7. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
Эдмонтон
|
696
|
583
|
8. Майк Босси
|
Канада
|
Айлендерс
|
752
|
573
|
9. Люк Робитайл
|
Канада
|
Лос-Анджелес
|
1077
|
557
|
10. Майк Модано
|
США
|
Даллас
|
1459
|
557
|
11. Марсель Дионн
|
Канада
|
Лос-Анджелес
|
921
|
550
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|77
|43
|34
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|77
|26
|51
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|76
|26
|50
|58
|21.04
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|5 : 2
|21.04
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|21.04
|05:00
|
Вегас – Вашингтон
|4 : 3 ОТ
|21.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19