Овечкин снова не забил. Когда же прервется его самая неудачная серия в карьере?
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бринк — 5 (Стаал, Фрост), 22:14 — 1:0. Макмайкл — 6 (Протас, Манта), 23:00 — 1:1. Уилсон — 10 (бол., Строум, Оши), 35:29 — 1:2. Фараби — 11 (Пелинг), 45:25 — 2:2. Строум — 12 (Протас, Уилсон), 49:05 — 2:3. Типпетт — 10 (Фрост), 57:01 — 3:3.
Победный буллит: Бринк.
Вратари: Эрссон — Линдгрен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (2+14+13+3) — 30 (7+11+8+4).
Наши: — - Овечкин (22.10/4/-1).
15 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18557 зрителей.
Придумать зрелище более нудное, чем первый период матча «Филадельфия» — «Вашингтон», нужно еще постараться. Команды на двоих нанесли девять бросков, причем семь из них сделали гости. Но опасных среди них и не было. Вообще, игры «Вашингтона» в последнее время смотреть очень сложно. Команда Спенсера Карбери играет в строгий хоккей без лишней креативности, а скорости возрастной команде явно не хватает.
Один из тех, кого не в чем упрекнуть — белорусский нападающий Алексей Протас. Наряду с Коннором Макмайклом его можно назвать главной надеждой «Кэпиталс», и сегодня именно они соорудили первый гол команды. Протас очень хорош в борьбе, уверенно держит шайбу и наверняка будет играть чаще, чем по 11 минут за матч, как на протяжении всей карьеры в НХЛ.
А что же Овечкин, спросите вы? Александр продолжает бить рекорды, только вот теперь они с приставкой анти-. Безголевая серия Овечкина после сегодняшнего матча продлилась до 11 матчей, чего в его карьере еще не было.
Хороший шанс был у капитана «Вашингтона» в конце второго периода, но вратарь «Филадельфии» Эрссон отразил бросок. В этой же атаке, правда, гости все-таки забили и вышли вперед, но к статистике Овечкина это отношения никакого не имеет. Ближе Гретцки от этого не станет.
Наблюдая за игрой Александра на протяжении всей карьеры, можно сказать, что хуже он еще не играл. И отсутствие голов — это не показатель слабости партнеров или еще какой-то фактор извне. Корень проблем — в самом Овечкине. И пока нет предпосылок к тому, что что-то должно измениться. Простых соперников впереди нет — забить «Нэшвиллу», «Каролине», «Айлендерс» точно не будет легко.
«Вашингтон» же в итоге матч проиграл. Правда, по буллитам, забрав из Пенсильвании одно очко. «Кэпиталс» продолжают борьбу за плей-офф, но пока это происходит скорее вопреки тому, что команда показывает на льду.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|29
|16
|13
|33
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|24
|11
|13
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|28
|9
|19
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|29
|19
|10
|39
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|30
|9
|21
|25
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 2
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 Б
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|4 : 7
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|29
|41
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|29
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02