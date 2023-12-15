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Сегодня, 07:30

Овечкин снова не забил. Когда же прервется его самая неудачная серия в карьере?

Овечкин не забил в 11-м матче подряд и установил личный антирекорд в НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин в матче против «Филадельфии».
Фото USA Today Sports
11 матчей без голов.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бринк — 5 (Стаал, Фрост), 22:14 — 1:0. Макмайкл — 6 (Протас, Манта), 23:00 — 1:1. Уилсон — 10 (бол., Строум, Оши), 35:29 — 1:2. Фараби — 11 (Пелинг), 45:25 — 2:2. Строум — 12 (Протас, Уилсон), 49:05 — 2:3. Типпетт — 10 (Фрост), 57:01 — 3:3.
Победный буллит: Бринк.
Вратари: Эрссон — Линдгрен.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (2+14+13+3) — 30 (7+11+8+4).
Наши: — - Овечкин (22.10/4/-1).
15 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18557 зрителей.

Придумать зрелище более нудное, чем первый период матча «Филадельфия» — «Вашингтон», нужно еще постараться. Команды на двоих нанесли девять бросков, причем семь из них сделали гости. Но опасных среди них и не было. Вообще, игры «Вашингтона» в последнее время смотреть очень сложно. Команда Спенсера Карбери играет в строгий хоккей без лишней креативности, а скорости возрастной команде явно не хватает.

Один из тех, кого не в чем упрекнуть — белорусский нападающий Алексей Протас. Наряду с Коннором Макмайклом его можно назвать главной надеждой «Кэпиталс», и сегодня именно они соорудили первый гол команды. Протас очень хорош в борьбе, уверенно держит шайбу и наверняка будет играть чаще, чем по 11 минут за матч, как на протяжении всей карьеры в НХЛ.

А что же Овечкин, спросите вы? Александр продолжает бить рекорды, только вот теперь они с приставкой анти-. Безголевая серия Овечкина после сегодняшнего матча продлилась до 11 матчей, чего в его карьере еще не было.

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Хороший шанс был у капитана «Вашингтона» в конце второго периода, но вратарь «Филадельфии» Эрссон отразил бросок. В этой же атаке, правда, гости все-таки забили и вышли вперед, но к статистике Овечкина это отношения никакого не имеет. Ближе Гретцки от этого не станет.

Наблюдая за игрой Александра на протяжении всей карьеры, можно сказать, что хуже он еще не играл. И отсутствие голов — это не показатель слабости партнеров или еще какой-то фактор извне. Корень проблем — в самом Овечкине. И пока нет предпосылок к тому, что что-то должно измениться. Простых соперников впереди нет — забить «Нэшвиллу», «Каролине», «Айлендерс» точно не будет легко.

«Вашингтон» же в итоге матч проиграл. Правда, по буллитам, забрав из Пенсильвании одно очко. «Кэпиталс» продолжают борьбу за плей-офф, но пока это происходит скорее вопреки тому, что команда показывает на льду.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 29 16 13 33
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 28 17 11 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 24 11 13 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
3 Даллас 27 16 11 35
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Сент-Луис 29 14 15 29
6 Аризона 28 13 15 28
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 28 9 19 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 29 19 10 39
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 30 9 21 25
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
Результаты / календарь
5.12
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20.12
15.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 4 : 3 Б
15.12 03:00
Детройт – Каролина
 1 : 2
15.12 03:00
Торонто – Коламбус
 5 : 6 ОТ
15.12 04:00
Сент-Луис – Оттава
 4 : 2
15.12 04:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 Б
15.12 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 7
15.12 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
15.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
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И О
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 29 41
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 29 41
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 29 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
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Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 19 2.02

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