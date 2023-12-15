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Сегодня, 06:45

Сумасшествие в НХЛ: «Торонто» «горел» 0:5 после второго периода, но смог отыграться!

«Торонто» отыграл пять шайб в матче с «Коламбусом», но уступил в овертайме
Отдел хоккея «СЭ»
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Фото USA Today Sports
В итоге, правда, все равно проиграл.

«Торонто» — «Коламбус» — 5:6 ОТ (0:2, 0:3, 5:0, 0:1)
Голы: Лайне — 6 (Джонсон), 6:19 — 0:1. Джонсон — 2 (Пик), 11:56 — 0:2. Дэнфорт — 7 (Проворов, Иржичек), 28:16 — 0:3. Чинахов — 7 (Проворов, Иржичек), 30:45 — 0:4. Годро — 5 (бол., Чинахов, Веренски), 34:19 — 0:5. Нюландер — 14 (Мэттьюс, Лагессон), 40:38 — 1:5. Марнер — 12 (Таварес, Макманн), 43:49 — 2:5. Маккейб — 1 (бол., Тимминс, Робертсон), 54:21 — 3:5. Мэттьюс — 22 (Нюландер, Марнер), 58:45 — 4:5. Мэттьюс — 23 (Марнер, Таварес), 59:15 — 5:5. Джонсон — 3 (Веренски, Дэнфорт), 63:26 — 5:6.
Вратари: Самсонов — Мерзликинc.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 48 (10+15+21+2) — 35 (11+15+7+2).
Наши: — - Воронков (15.12/3/0), Марченко (19.18/3/-1), Проворов (22.57/1/0), Чинахов (19.21/5/0).
15 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 18338 зрителей.

Перед матчем «Торонто» против одного из главных аутсайдеров Восточной конференции вряд ли можно было предположить проблемы у «Мэйпл Лифс». В последней игре «Кленовые листья» уверенно прошлись по «Рейнджерс», но на встречу с «Коламбусом» вышли совсем уж расслабленными. Наказание не заставило себя ждать — уже в первом периоде Лайне и Джонсон создали задел. А во втором начудил основной вратарь «Торонто» Илья Самсонов, пропустивший после не самого сложного броска экс-форварда «Витязя» Дэнфорта с отрицательного угла.

А вскоре свою голевую серию до трех матчей продлил Егор Чинахов. Получив передачу от соотечественника Проворова, российский нападающий прорвался по флангу и точно бросил в ближний угол.

До конца второго периода гости забили еще один гол (Чинахов записал на свой счет результативную передачу на Годро), и казалось, что победе «Коламбуса» сегодня ничего не угрожает. Но на третью двадцатиминутку «Торонто» вышел совсем другим. Причем даже в такой стрессовой ситуации нападающие команды не забывали про нестандартные действия. Только посмотрите, как ловко Марнер обыграл Мерзликинса!

«Коламбусу» удалось на время остановить соперника, но камбэк стал еще ближе после первого гола в сезоне защитника Маккейба.

Ну а когда коленки у гостей окончательно задрожали, в дело вступил лучший снайпер современной НХЛ Остон Мэттьюс. За 30 секунд он отличился дважды и перевел игру в овертайм.

При этом «Коламбус» все-таки увез два очка в матче, который сам же и отпустил. Джонсон забросил победную шайбу. А «Блю Джэкетс» стали всего шестой командой в истории лиги и первой в XXI веке, которая упустила преимущество в пять шайб, но все-таки выиграла.

Егор Чинахов
Иван Проворов
Илья Самсонов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Дмитрий Воронков
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«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 29 16 13 33
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 28 17 11 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 24 11 13 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
3 Даллас 27 16 11 35
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Сент-Луис 29 14 15 29
6 Аризона 28 13 15 28
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 28 9 19 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 29 19 10 39
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 30 9 21 25
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
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15.12 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 4 : 3 Б
15.12 03:00
Детройт – Каролина
 1 : 2
15.12 03:00
Торонто – Коламбус
 5 : 6 ОТ
15.12 04:00
Сент-Луис – Оттава
 4 : 2
15.12 04:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 Б
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 7
15.12 06:00
Сиэтл – Чикаго
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 29 41
И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Брок Босер

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 29 21
Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

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Адин Хилл

Вегас

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Кэм Тэлбот

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