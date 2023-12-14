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Сегодня, 19:30

НХЛ: «Филадельфия» — «Вашингтон», «Эдмонтон» — «Тампа». Расписание матчей 15 декабря

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

15 декабря, пятница

03.00 мск. «Торонто» — «Коламбус»

03.00. «Филадельфия» — «Вашингтон»

03.30. «Детройт» — «Каролина»

04.00. «Миннесота» — «Калгари»

04.00. «Сент-Луис» — «Оттава»

05.00. «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»

06.00. «Ванкувер» — «Флорида»

06.00. «Сиэтл» — «Чикаго»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
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«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Кросби вышел на 23-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 28 15 13 33
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 27 15 12 31
6 Каролина 28 15 13 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Флорида 28 17 11 36
3 Торонто 26 15 11 35
4 Детройт 28 15 13 34
5 Тампа-Бэй 30 13 17 31
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 30 12 18 27
8 Оттава 23 11 12 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
3 Даллас 27 16 11 35
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Аризона 28 13 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 28 9 19 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 29 19 10 39
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 26 13 13 27
5 Калгари 29 11 18 26
6 Сиэтл 30 9 21 25
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
14.12 03:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 4 Б
14.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 2 : 1 ОТ
14.12 03:30
Айлендерс – Анахайм
 4 : 3
14.12 06:00
Колорадо – Баффало
 5 : 1
14.12 06:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 29 41
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 29 41
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 29 21
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 26 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 19
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 19 2.02

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