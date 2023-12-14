Кризис Овечкина затягивается. Русский снайпер не догонит легендарного Гретцки?

За 25 матчей капитан «Вашингтона» забросил только 5 шайб.

Непривычно к середине декабря видеть Александра Овечкина на 207-м месте в списке снайперов НХЛ. За 25 матчей капитан «Вашингтона» наколотил скромные 5 голов. Меньше, чем дебютант лиги Дмитрий Воронков из «Коламбуса» или работяга из «Нэшвилла» Яков Тренин. Явно не такого старта ждали от лидера «Кэпиталз», который продолжает погоню за Уэйном Гретцки. От личного графика Овечкин значительно отстает — в первой четверти чемпионата Александр выдал худшую результативность за карьеру в НХЛ. А в матче с «Чикаго» повторил личный антирекорд без голов — 10 игр подряд. Что происходит с великим снайпером?

«Офис» не работает

Овечкина неспроста называют снайперской машиной. Забивать он любит и умеет. Голы из собственного офиса многим приелись, но только не Александру. Кошмарил вратарей щелчками из левого круга вбрасывания форвард с завидной регулярностью. Из действующих игроков НХЛ с натяжкой назову людей, которые также похвастаются персональной позицией. В новом сезоне «офис» Овечкина так и не вышел из отпуска. Лишь один из пяти голов Александр забил с любимой точки, причем сделал это кистевым броском после выигранного вбрасывания в матче с «Айлендерс».

Проблемы с результативностью на старте сезона накрыли не только Овечкина. Страдает весь «Вашингтон». Команда Спенсера Карбери — худшая в лиге по забитым голам. 62 шайбы за 25 матчей наводят на серьезные вопросы к тренерам, отвечающим за нападение. Хотя по ожидаемым голам делать чуть лучше: 19-е место в лиге, если верить Naturalstattrick. В среднем за игру «Столичные» не добирают около 0,6 гола.

Ладно бы замолчал только Александр, что уместно списать на возраст, затянувшийся вход в сезон, последствие старых травм или другие причины. В кризисе вся команда. Карбери не стесняется публично разносить нападение, но исправить положение не удается. Тренер тасовал сочетания, прятал в запас ведущих форвардов, менял схемы раскатов и розыгрыша — все мимо.

В оправдание Карбери отметим, что нападение «Кэпиталз» не отличается вариативностью. Из-за проблем со здоровьем временно приостановил карьеру Никлас Бэкстрем. Как бы невзрачно швед ни играл, пользу атаке, как сильный диспетчер, он приносил. Ти Джей Оши пропустил часть матчей из-за травм — это еще одна головная боль для тренеров. Требуется время, чтобы поставить любым исполнителям — даже высокого уровня — схемы розыгрыша. Тренировочный процесс рвется, когда выбывают то один, то другой форварды топ-6. Просто отдать шайбу Овечкину и ждать, что Александр сам сделает гол из ничего, уже не получается.

Низкая реализация бросков

Карбери, несмотря на общий кризис команды и самого Овечкина, доверяет россиянину и воздерживается от санкций. Александр по-прежнему играет много — в среднем проводит на льду по 19:26 минут. Это второе время «Столичных» среди форвардов. Неправильно говорить, что Овечкин растрачивает солидный айстайм впустую. Бросает форвард, как всегда, много. 90 попаданий в створ — лучший результат команды. Вот только процент реализации приводит в дрожь: лишь 5,6 процента. Прицел у Александра сбился. Хуже показатели только у Оши (2,8%) и поставившего карьеру на паузу Бэкстрема (0). Много бросков Овечкина приходятся мимо створа или блокируются защитниками.

Пока Александр показывает худший процент реализации бросков в энхаэловской карьере. Антирекорд принадлежит сезону-2010/11, когда форвард забил 32 гола с 367 бросков (8,7%). Резкая просадка точности напрямую влияет на снайперский счет. Подобрать одну всеобъемлющую причину, описывающую кризис Овечкина, невозможно. Мы привыкли восхищаться снайперскими подвигами Александра, но давайте не забывать, что в сентябре капитану «Вашингтона» исполнилось 38 лет. Возраст влияет на игру: шустрые молодые защитники накрывают самого опасного форварда «Кэпиталз». Давний партнер Бэкстрем выпал из состава. Поиск нового центрального затянулся. Большинство не работает. Проблемы навалились как снежный ком.

Что делать Карбери?

Удивительно, но «Вашингтон», несмотря на накопившиеся трудности, опережает в Столичном дивизионе «Каролину», «Нью-Джерси» и «Питтсбург». Незначительно, но тем не менее! Откровенно бедовым положение «Кэпиталз» не назовешь. От возрастной команды никто и не ждал прогресса. Пугает затишье Овечкина, который на 13 декабря идет с пятью голами. Два из них забил в пустые ворота, еще один — в большинстве. Такими темпами снайперский рекорд Гретцки останется вечным.

Карбери явно не собирается мириться с образом тренера, у которого захандрил многолетний капитан «Вашингтона». Порой кажется, что проще изобрести рецепт эликсира молодости, чем расшевелить нападение «Кэпиталз». Карбери пробовал Овечкина в разных тройках — самая эффективная с Диланом Строумом в центре и Томом Уилсоном на другом фланге. Использовали Александра и в связке с Кузнецовым, но больших успехов российский дуэт не достиг.

— Это [почему связка Овечкина с Кузнецовым не работает] вопрос на миллион долларов. Я потерял сон, пытаясь понять, почему это так. Я разговаривал с ними вместе и по отдельности, наблюдал за каждой секундой их совместной смены. Все просто возвращается к одному результату — не работает, — цитирует Карбери The Washington Post.

Другая проблема тренерского штаба — отсутствие прогресса в большинстве. По этому показателю «Вашингтон» — худший в лиге с 8,2 процента реализации. В большинстве «Кэпиталз» добыли шесть голов за 73 попытки. И просветления в розыгрыше не заметно. Хотя Александр почти не уходит со льда в неравных составах. Среди форвардов лиги больше россиянина играет только Микко Рантанен из «Колорадо».

Возможно, Карбери стоит пересмотреть отношение к Овечкину: разгрузить капитана в равных составах, чтобы Александр ощущал себя свежее в большинстве. Незачем мучить ветерана в формате «5х5», если у него притупился основной навык. Форвард, конечно, полезен — пока не идет с голами, Овечкин переквалифицировался в распасовщика. Но тот ли это результат, который все ждут от лучшего снайпера XXI века?