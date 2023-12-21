«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?

Капитан «Вашингтона» расстроен и ждет голов после антирекордной засухи.

«Все пойдет своим путем»

Александр Овечкин попал в самый затяжной период без заброшенных шайб в своей 19-летней карьере в НХЛ. После непростого старта сезона дела главной звезды «Вашингтона» не пошли лучше, если не наоборот. 38-летний форвард после встречи с «Коламбусом» 18 ноября не забивал в 13 матчах, а всего в 28 играх этого регулярного чемпионата отличился 5 раз. Что-то странное для второго снайпера в истории НХЛ, который приучил совсем к другим рекордам.

Что происходит с Овечкиным? Александр вместе со всеми ищет ответ и попытался найти объяснение для сайта НХЛ перед встречей с «Айлендерс» в ночь на 21 декабря.

«Я не знаю. Немного удачи. У меня есть шансы, очень хорошие шансы, но порой это просто период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что не забиваешь или что-то еще. В общем-то думаю, рано или поздно это случится, все пойдет своим путем», — сказал капитан «Вашингтона».

Овечкин больше чем на месяц застыл на дистанции в 67 голов от Уэйна Гретцки и снайперского рекорда НХЛ (894). Это достижение величайшего канадца, выдающегося плеймейкера и бомбардира не так давно казалось более досягаемым. В прошлом сезоне Александр поднялся на второе место среди снайперов лиги всех времен. После хет-трика в матче с «Чикаго» 13 декабря 2022-го россиянин третьим в истории НХЛ вышел на рубеж в 800 голов, после двух шайб в игре с «Виннипегом» 23 декабря обогнал Горди Хоу (801). Непростой в игровой плане и самый тяжелый по личным причинам сезон форвард закончил с 42 шайбами, в рекордный 13-й раз за отметкой в 40+.

Сейчас Овечкин идет в темпе, в котором за регулярку забьет только 15 раз. Он никогда не выбивал меньше 32 голов (2010/11) в полноценном 82-матчевом сезоне. За 13 матчей без заброшенных шайб Александр нанес 46 бросков и сделал 5 голевых передач, его предыдущая антирекордная засуха составляла 10 игр (с 22 февраля по 12 марта 2017 года).

«Думаю, это разочарование для меня, это разочарование для всех. Вы можете видеть, что мы не забиваем столько же голов, сколько раньше. И не знаю, стоит ли вам винить в этом систему или что-то еще. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать моменты. Мы должны создавать моменты для себя и партнеров, чтобы они выходили на завершение и имели хороший шанс [забить]», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Это удивительно»

«Вашингтон» с тренером-дебютантом лиги Спенсером Карбери не отличается стабильностью и испытывает проблемы с составом, но цепляется за место в кубковой восьмерке Восточной конференции. Команда компенсирует низкую реализацию за счет сильной игры вратарей и общих действий в обороне. Главная зона активности Овечкина никогда не была у своих ворот. В чужой зоне капитан не только ищет момент для завершения, но и для передачи на открытого одноклубника. В этом сезоне он взял отметку в 1500 очков за карьеру и снова долго оставался лучшим бомбардиром «Кэпиталз», пока его не обошли партнеры по звену Дилан Строум и Том Уилсон (по 18 очков против 17 у Александра).

«У него очень высокий вклад в атаку, в то же время он не забивает, и не сказал бы, что этого многие ждали. Но мы его знаем. Он может опровергнуть все расчеты и выбраться очень быстро. И я считаю, что он делает отличную работу, сохраняет спокойствие и справляется с происходящим. Очевидно, что у команды дела идут, а это тоже важный фактор для общей радости», — сказал один из лидеров костяка «Вашингтона», защитник Джон Карлсон.

«Самая главная вещь — мы набираем очки, мы выигрываем матчи. Я лучше попаду в плей-офф, чем забью 20 голов и вылечу», — так легко Овечкин отвечает на вопрос о приоритетах. При этом Александр понимает, что от него все равно ждут голов: «Да. Это моя работа. Если не забиваю, то должен делать что-то другое и помогать команде побеждать. Думаю, сейчас все знают, кто мы и как должны играть».

Овечкин из 5 голов за 28 матчей один раз отличился в большинстве, по разу в форматах «пять на пять» и «четыре на четыре», дважды попал в пустые ворота. Александр нанес 104 броска, процент реализации 4,8 — абсолютно худший в его карьере (после 14,3 в предыдущем сезоне, в среднем за все годы — 12,8).

«Это удивительно, потому что год назад он забил 42. Думаю, мы все просто привыкли, что такое происходит. Но говоря это, мы сейчас только на отметке в 28 матчей сезона, впереди еще больше 50 игр, он определенно может зажечь. Допустим, он забьет 25 голов в оставшейся части сезона, это будет хорошая вторая половина года. Не стал бы ставить против него просто из-за того, насколько он талантлив и умел в части забивания голов и всего такого. И я считаю, что большая часть успеха будет зависеть от игры в большинстве», — сказал бывший вратарь клубов НХЛ, а теперь аналитик Брайан Буше, который пропустил от Овечкина тот самый гол в январе 2006 года за «Финикс» тренера Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Рано или поздно, но это случится»

«Вашингтон» идет среди аутсайдеров лиги по забитым голам и последним по реализации большинства (9,8 процента). Столичная команда осенью не могла использовать численное преимущество больше месяца — провела вхолостую 34 розыгрыша «лишнего» в 12 матчах подряд после встречи с «Миннесотой» 27 октября до игры с «Анахаймом» 30 ноября.

Рекордсмен лиги по числу голов в большинстве Овечкин в этом сезоне в таком формате забросил лишь одну шайбу, 300-ю за карьеру — с близкого расстояния против «Торонто» 24 октября. Все по-прежнему ждут его попадания фирменным броском в касание из «офиса». Этой осенью он отличился так только в равных составах против «Айлендерс» 11 ноября, а в прошлом сезоне провел 9 из 14 своих шайб при реализации численного преимущества.

«Вы можете видеть, что большинство немного не идет. Когда не забиваешь, слишком крепко берешься за клюшку. Мы провели так много игр без реализации своих бросков, без выхода на позиции с хорошим обзором, потому что принимали плохие решения, не двигали шайбу, не двигались сами», — сказал Овечкин.

Капитан «Вашингтона» по-прежнему вкладывается в свои броски и посылает шайбу на высокой скорости. Теперь снайпера лучше перекрывают и блокируют. Он выполняет в среднем 7,46 броска за игру, до ворот долетает 3,71 (худший результат ранее — 4,03 в прошлом сезоне, показатель за всю карьеру до этой регулярки — 4,72).

«Он остается в хорошем расположении духа. Нужно сосредоточиться на процессе. Сосредоточиться на том, чтобы оказаться в нужном месте, сдвинуться в нужную зону. И я думаю, он знает это. И знает, что его моменты придут и броски начнут попадать в цель. И я думаю, что как только это начнется, то может привести к снежному кому», — сказал вашингтонский тренер Карбери.

Овечкин надеется на то же самое: «Как сказал, у меня есть очень хорошие шансы. Мне просто нужно забить. Рано или поздно, но это случится».