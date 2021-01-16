Лучший гол в карьере Овечкина. Александр забил его в первом сезоне в НХЛ

Настоящая магия из января 2006 года.

История гола

20-летний Овечкин провел яркий дебютный сезон в «Вашингтоне» и обошел Сидни Кросби в номинации на звание лучшего новичка НХЛ. Форвард «Кэпиталз» мощно начал регулярный чемпионат-2005/06 в октябре, зажигал до и после Нового года перед поездкой на Олимпиаду в Турине.

#OTD in 2006, @ovi8 recorded the first of his currently 27 career regular season hat tricks in an overtime win at Anaheim. #ALLCAPS pic.twitter.com/SWUcSbmdtS — Washington Capitals (@Capitals) January 13, 2021

В выездной серии в начале 2006-го россиянин в матче с «Анахаймом» 13 января оформил первый хет-трик в Северной Америке. Через три дня москвич сделал дубль и провел один из самых запоминающихся голов в игре с «Финиксом», который тренировал легендарный канадец Уэйн Гретцки.

В третьем периоде матча на Glendale Arena при счете 5:1 в пользу «Вашингтона» Овечкин ускорился со своей половины, подобрал шайбу после выброса защитника «Кэпиталз» Брендана Уитта, влетел в чужую зону и сместился вдоль ворот. Защитник «Койотс» Пол Мара встретил соперника и лишил его равновесия, а вратарь Брайан Буше далеко выкатился им навстречу.

Овечкин упал на лед, перевернулся, завел клюшку за голову и уже одной рукой с острого угла отправил шайбу в цель. Этот момент под простым названием «Гол» входит в разные рейтинги и подборки как лучший в карьере Овечкина, в лиге в XXI веке (в частности, по версии Sportsnet) и в истории НХЛ (признан ESPN).

Что о нем говорили

Хоккеисты и зрители, завороженный Гретцки и сам Овечкин оценили красоту момента в повторе на кубе 14-тысячной арены «Финикса» — и все восторженно выдохнули. После матча и к 10-летию этого гола на страницах The Washington Post было немало восторженных слов от одноклубников Александра Великого. Вратарь Буше вспоминает эпизод не реже раза в год — по просьбе журналистов и в соцсетях, а также посылает поздравления россиянину.

Мэтью Бирон, защитник «Вашингтона»: «Сказал Ови после игры, что гол будут крутить в хайлайтах следующие лет десять».

Брендан Уитт, защитник «Вашингтона», автор передачи: «Это был первый проблеск, Ови показал свою магию. Многие хоккеисты в том моменте бы сдались, а он продемонстрировал свой удивительный и необузданный талант, начал проявлять себя как уникальный игрок».

Крис Кларк, нападающий «Вашингтона», тоже был на льду: «Я даже не доехал до красной линии, у меня была довольно хорошая точка. Первая мысль: «Нет, он не пытался это сделать». Это было невероятно. И на повторах видно, как он все контролировал. В этом его уникальный дар».

16 января 2006 года. «Финикс» — «Вашингтон» — 1:6. Тот самый гол Александра Овечкина. Фото Twitter

Брайан Уиллси, нападающий «Вашингтона», первый сосед Овечкина по номерам отелей в «Кэпиталз»: «Это были самые долгие пять или шесть секунд в мире, когда все ждали развязки. На скамейке с Мэттом Петтингером посмотрели друг на друга: «Это действительно случилось?» А после повтора по арене прокатился общий вздох. Все были очарованы».

Брукс Лайх, нападающий «Вашингтона»: «Мы не могли поверить: он упал, перевернулся, шайба в воротах, но как? Вся арена на время замолкла — можно было реально ощутить явление суперзвезды. И потом все выдохнули: «Ох, вау!» Это был особенный момент».

Джефф Халперн, нападающий и капитан «Вашингтона»: «Когда он брал шайбу, публика всегда шумела, даже на выезде. Фанаты видели, насколько он наэлектризован и бульдозером сносит соперников. Следить за тем, как он появился и демонстрирует свой талант, было нечто особенным».

Реакция Уэйна Гретцки на повтор гола Александра Овечкина. Фото Twitter

Тайсон Нэш, нападающий «Финикса»: «Я был тем парнем, кто пытался встретить Овечкина у синей линии, после чего он ушел в другую сторону. Почему я вообще оказался на льду, лучше уточнить у Уэйна Гретцки. Когда шайба зашла в ворота, подумал: «Вы шутите? Как это вообще случилось?» Кажется, ему аплодировала вся арена. Он играл в гостях и получил овацию. Все были в восторге».

Брайан Буше, вратарь «Финикса»: «Не хотел, чтобы он забил броском при выходе, как умеет, а потому выкатился очень агрессивно. Вернуться назад уже не мог, поэтому рассчитывал в прыжке перекрыть ворота клюшкой и корпусом. Но он исхитрился попасть. Причем я сначала даже не понял, как именно он это сделал. На повторе все выглядело впечатляюще».

Слова Овечкина и Гретцки

Главная реакция Гретцки — даже не растиражированные после матча слова о невероятном голе юной звезды, а видео с пораженным тренером при просмотре повтора на скамейке «Финикса». Овечкин после игры назвал шайбу лучшей в карьере, а позже часто повторял: да, она особенная, но важны все из множества.

«Он забил не просто гол, он сотворил шедевр, который лишний раз доказал, как хорош этот парень. Это было очень мило, — слова Гретцки. — Знаете, он феноменальный игрок, который оказывает огромное влияние на хоккей. И это приятно видеть, потому что он на самом деле хорош».

«Упал, просто почувствовал и сказал: я должен бросить. И бросил. Только мой бросок не был идеальным. Моя первая реакция, когда посмотрел повтор: «Вау, что я сделал?! Как я это сделал?!» — слова Овечкина. — Удача? Техника? Не знаю. Называйте это как угодно. Тогда это было невероятное время. Моя мечта сбылась: я играл в НХЛ, забил особенный гол, а Гретцки там тоже был».

Есть и другие цитаты Овечкина, Буше и других хоккеистов о том самом голе.

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