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«Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота

Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Александр Овечкин (№ 8) против Александра Романова в матче «Айлендерс» — «Вашингтон» (1:4) в Нью-Йорке 11 ноября.
Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» продолжает движение к главному снайперскому достижению НХЛ.

Засуха Ови

Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче «Кэпиталз» с «Айлендерс» (4:1). Форвард открыл счет в игре на UBS Arena в Нью-Йорке в середине первого периода: Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в левом круге чужой зоны, капитан кистевым броском из своего офиса пробил Семена Варламова. Второй гол в этот вечер 38-летний суперснайпер провел в пустые ворота за три секунды до финальной сирены.

Овечкин забил голы № 825 и 826 в регулярных чемпионатах, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 68 шагов. Александр ранее забрал в том числе достижения лиги по голам за одну команду, в большинстве и выездных матчах. Теперь он сравнялся с Великим по шайбам в пустые ворота — по 56. Еще один гол — и в этом россиянин обойдет лучшего всех времен.

Овечкин после пробуксовки на старте сезона до этой ночи забил дважды за 12 игр и установил худший результат по голам на этом отрезке. В первый месяц регулярки он отличился за два дня подряд — на своем льду с «Торонто» в большинстве (1:4, 24 октября) и в гостях у «Нью-Джерси» в пустые ворота (6:4, 25 октября). Перед новым выездом в Нью-Йорк форвард собрал две серии — из шести матчей без голов и трех игр без набранных очков, одна из них пришлась на домашнюю встречу с «Айлендерс» Варламова (0:3, 2 ноября). Теперь Александр за два дня вышел из засухи.

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Овечкин накануне в матче с «Нью-Джерси» (4:2) вместе с Томом Уилсоном стал ассистентом Евгения Кузнецова, противоречиво начавший сезон центрфорвард затем оформил дубль после гола в пустые ворота. Теперь капитан дважды забил сам и стал одной из звезд вечера.

«Столичные» здорово сыграли в обороне и заблокировали 32 броска «Островитян», вратарь Хантер Шепард сделал 37 сэйвов и выиграл два из двух матчей НХЛ (в октябре с «Дэвилз» и этот с «Айлендерс»). Команда Спенсера Карбери с октябрьского выезда к «Нью-Джерси» не пропустила в меньшинстве 18 раз подряд за 8 матчей, выиграла 6 из них и лишь раз уступила в основное время. Так «Кэпс» поднялись в зону плей-офф.

«Жертвовали собой, играли умно и просто»

«Вы могли видеть, все жертвовали своим телом и блокировали броски, играли умно, играли просто. И мы добились результата», — сказал Овечкин после матча.

Капитан добавил: «Все выложились по полной. Два матча за два дня, игра против хорошей команды. Все знали, что мы будем делать. Как сказал, играли умно и просто — и вы можете видеть [результат]. Шеп был сегодня невероятен и сделал несколько важных сэйвов, защитники сделали отличную работу и блокировали броски, не держали шайбу в нашей зоне и выводили ее в нейтральную».

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Айлендерс&raquo;. Овечкин забил за один матч столько же, сколько за весь сезон до него. И повторил один из рекордов Гретцки!

Форвард ответил на вопрос о перестановках в составе и замене выбывших лидеров: «Да, раньше уже говорил, это отличная возможность увидеть, что у нас есть на будущее. Кто-то выпадает, получает травмы или случается что-то еще. Мы видим, что можем выпустить того или иного парня, который сыграет солидно и поможет команде».

Нападающий также оценил нейтрализацию большинства соперников: «Отличная игра в меньшинстве. Вы можете видеть, как мы подставляем свои тела под броски, не передерживаем шайбу [в защите] и при возможности выводим ее в нейтральную зону, стараемся идти вперед и выигрывать».

О голе после передачи Кузнецова со вбрасывания Александр при этом сказал: «Да, знаете, мы с Кузей говорили об этом прямо перед вбрасыванием, он сказал мне, что делать, — и это сработало. Так что мне стоит больше слушать Кузю».

Овечкин вышел из засухи и набрал 11 (4+7) очков в 13 матчах этого сезона. Топ-снайпер также приблизился к красивой отметке за карьеру в регулярных чемпионатах — 1496 (826+670) очков в 1360 играх.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Семен Варламов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Уэйн Гретцки
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1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 15 9 6 18
3 Вашингтон 13 7 6 16
4 Нью-Джерси 13 7 6 15
5 Филадельфия 15 7 8 15
6 Питтсбург 13 7 6 14
7 Айлендерс 13 5 8 13
8 Коламбус 14 4 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 11 3 24
2 Детройт 15 8 7 18
3 Торонто 15 8 7 18
4 Флорида 13 8 5 17
5 Монреаль 14 7 7 16
6 Тампа-Бэй 15 6 9 16
7 Баффало 15 7 8 15
8 Оттава 13 6 7 12
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1 Даллас 13 9 4 19
2 Колорадо 13 8 5 16
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7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 14 5 9 10
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