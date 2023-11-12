«Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота
Засуха Ови
Александр Овечкин оформил дубль в гостевом матче «Кэпиталз» с «Айлендерс» (4:1). Форвард открыл счет в игре на UBS Arena в Нью-Йорке в середине первого периода: Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в левом круге чужой зоны, капитан кистевым броском из своего офиса пробил Семена Варламова. Второй гол в этот вечер 38-летний суперснайпер провел в пустые ворота за три секунды до финальной сирены.
Овечкин забил голы № 825 и 826 в регулярных чемпионатах, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 68 шагов. Александр ранее забрал в том числе достижения лиги по голам за одну команду, в большинстве и выездных матчах. Теперь он сравнялся с Великим по шайбам в пустые ворота — по 56. Еще один гол — и в этом россиянин обойдет лучшего всех времен.
Овечкин после пробуксовки на старте сезона до этой ночи забил дважды за 12 игр и установил худший результат по голам на этом отрезке. В первый месяц регулярки он отличился за два дня подряд — на своем льду с «Торонто» в большинстве (1:4, 24 октября) и в гостях у «Нью-Джерси» в пустые ворота (6:4, 25 октября). Перед новым выездом в Нью-Йорк форвард собрал две серии — из шести матчей без голов и трех игр без набранных очков, одна из них пришлась на домашнюю встречу с «Айлендерс» Варламова (0:3, 2 ноября). Теперь Александр за два дня вышел из засухи.
Овечкин накануне в матче с «Нью-Джерси» (4:2) вместе с Томом Уилсоном стал ассистентом Евгения Кузнецова, противоречиво начавший сезон центрфорвард затем оформил дубль после гола в пустые ворота. Теперь капитан дважды забил сам и стал одной из звезд вечера.
«Столичные» здорово сыграли в обороне и заблокировали 32 броска «Островитян», вратарь Хантер Шепард сделал 37 сэйвов и выиграл два из двух матчей НХЛ (в октябре с «Дэвилз» и этот с «Айлендерс»). Команда Спенсера Карбери с октябрьского выезда к «Нью-Джерси» не пропустила в меньшинстве 18 раз подряд за 8 матчей, выиграла 6 из них и лишь раз уступила в основное время. Так «Кэпс» поднялись в зону плей-офф.
«Жертвовали собой, играли умно и просто»
«Вы могли видеть, все жертвовали своим телом и блокировали броски, играли умно, играли просто. И мы добились результата», — сказал Овечкин после матча.
Капитан добавил: «Все выложились по полной. Два матча за два дня, игра против хорошей команды. Все знали, что мы будем делать. Как сказал, играли умно и просто — и вы можете видеть [результат]. Шеп был сегодня невероятен и сделал несколько важных сэйвов, защитники сделали отличную работу и блокировали броски, не держали шайбу в нашей зоне и выводили ее в нейтральную».
Форвард ответил на вопрос о перестановках в составе и замене выбывших лидеров: «Да, раньше уже говорил, это отличная возможность увидеть, что у нас есть на будущее. Кто-то выпадает, получает травмы или случается что-то еще. Мы видим, что можем выпустить того или иного парня, который сыграет солидно и поможет команде».
Нападающий также оценил нейтрализацию большинства соперников: «Отличная игра в меньшинстве. Вы можете видеть, как мы подставляем свои тела под броски, не передерживаем шайбу [в защите] и при возможности выводим ее в нейтральную зону, стараемся идти вперед и выигрывать».
О голе после передачи Кузнецова со вбрасывания Александр при этом сказал: «Да, знаете, мы с Кузей говорили об этом прямо перед вбрасыванием, он сказал мне, что делать, — и это сработало. Так что мне стоит больше слушать Кузю».
Овечкин вышел из засухи и набрал 11 (4+7) очков в 13 матчах этого сезона. Топ-снайпер также приблизился к красивой отметке за карьеру в регулярных чемпионатах — 1496 (826+670) очков в 1360 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|13
|5
|8
|13
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|3
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|4
|Флорида
|13
|8
|5
|17
|5
|Монреаль
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|13
|9
|4
|19
|2
|Колорадо
|13
|8
|5
|16
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|14
|10
|4
|21
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|13
|7
|6
|14
|5
|Сиэтл
|15
|5
|10
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|13
|3
|10
|7
|8
|Сан-Хосе
|14
|2
|12
|5
|12.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|12.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|12.11
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|12.11
|03:00
|
Оттава – Калгари
|- : -
|12.11
|03:30
|
Питтсбург – Баффало
|- : -
|12.11
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|12.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|12.11
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|12.11
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|12.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|- : -
|12.11
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|14
|25
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|15
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76