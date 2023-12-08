«Еще один пример его величия». Овечкин дошел до исторической отметки
Топ-16 бомбардиров в истории НХЛ
Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче «Вашингтон» — «Даллас» (4:5 Б). 38-летний форвард в третьем периоде начал атаку в большинстве после сэйва вратаря «Кэпиталз» Чарли Линдгрена. Россиянин из своей зоны отпасован на Энтони Манту, тот после пересечения чужой синей линии вывел на завершение Дилана Строума. Строум оформил дубль и забил 100-й гол в лиге, а капитан преодолел свой красивый и более крутой рубеж.
Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ с 1500 набранными очками. У первого номера драфта-2004 в 19-м сезоне в «Вашингтоне» — 827 голов и 673 передачи в 1370 играх регулярного чемпионата. Александр с отрывом лидирует по числу заброшенных шайб на отметке в 1500 очков, в тройке Фил Эспозито (681) и Горди Хоу (649), у Уэйна Гретцки теперь 12-й результат (538).
Овечкин сейчас второй снайпер всех времен после Гретцки (894 гола). Великий — единственный хоккеист с 2000+ очками в регулярках (2857 в 1487 играх). Александр — второй европеец в списке игроков с 1500 и более очками. До него в исключительно канадскую компанию ворвался Яромир Ягр, легендарный чех стал первым после Гретцки в этом рейтинге (1921 очко в 1733 играх).
До Овечкина в топ-15 бомбардиров НХЛ поднялся капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Первый номер драфта-2005 сделал это в апреле, сейчас у канадской легенды 1529 очков в 1215 играх. Из всех других действующих игроков наиболее близко к отметке российская звезда «Пингвинз» Евгений Малкин (1250 очков в 1088 играх, 40-е место среди самых результативных хоккеистов в истории лиги).
Овечкин стал всего пятым игроком, который всю карьеру провел в одном клубе и набрал 1500 очков. До него это сделали Стив Айзерман («Детройт», 1755 очков), Марио Лемье («Питтсбург», 1723), Джо Сакик («Колорадо» / «Квебек», 1641) и Кросби (1529). Вместе с тем среди лучших бомбардиров разных клубов россиянин идет восьмым, в этом списке также Хоу («Детройт», 1809 очков), Гретцки («Эдмонтон», 1669) и Рэй Бурк («Бостон», 1506).
«Думаю, он заберет шайбу за это»
Овечкин вплотную приблизился к отметке в 1500 очков во время пятиматчевого турне на Западное побережье. Александр после домашних матчей с «Баффало» и «Эдмонтоном» остался без результативных действий в гостях у «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелеса», сделал две передачи в игре с «Анахаймом» 30 ноября и вышел на рубеж в 1499 очков.
Исторического события все ждали в матче с «Вегасом» в первый день декабря на арене чемпионов из «Голден Найтс», на которой в 2018 году Овечкин вместе со столичным клубом поднял Кубок Стэнли. Нового красивого сюжета с участием Александра в Лас-Вегасе не получилось, после чего он вместе с партерами был засушен и разгромлен «Аризоной» на 5-тысячной студенческой арене «Койотс». Может, совсем не та обстановка для таких хайлайтов, как пересечение отметки в 1500 очков за карьеру или «того самого» гола в ворота «Финикса» тренера Гретцки в начале 2006-го.
Исторический момент наступил в домашнем матче «Вашингтона» с «Далласом». Алексей Протас открыл счет в этой игре, во втором периоде Строум и вернувшийся в состав Евгений Кузнецов создали отрыв «плюс два». Российский центрфорвард по решению главного тренера «Кэпиталз» Спенсера Карбери пропустил игру с «Аризоной» для «ментальной перезагрузки», после чего «парень с ЧТЗ» в традиционной манере прокомментировал свое нелучшее положение и теперь забил пятый гол в этом сезоне в 700-й игре за карьеру в лиге. «Старз» неизменно догоняли, хозяева льда снова вырвались вперед в третьей 20-минутке после дубля Строума. Дилан разделил свой сотый гол в НХЛ с достижением Овечкина.
«Думаю, он заберет шайбу за это. Это нормально. Он хорошо сыграл, довел шайбу до Мо. Он живая легенда. Так что для меня честь играть с ним. И надеюсь, что смогу начать кормить его [передачами], чтобы он забил больше голов», — сказал Строум.
«Это грандиозно. Еще один пример его величия и того, чего он смог достичь в лиге», — сказал тренер Карбери.
«Это довольно крутое число»
Выход Овечкина на отметку в 1500 очков после специального объявления в рекламной паузе арена встретила овацией. Настроение «Кэпиталз» стало хуже после упущенной победы в основное время и поражения в серии буллитов. Вратарь «Старз» Скотт Уэджвуд друг за другом остановил Кузнецова с его замедленной манерой исполнения, Строума и Овечкина.
«Думаю, в нашей игре была скорость, контроль шайбы. Отстойно, что мы проиграли, но, считаю, все равно выносишь какие-то позитивные вещи, оставляешь это позади и движешься дальше. Набрать два очка было бы приятно, но что есть, то есть», — сказал Овечкин о матче.
О выходе на отметку в 1500 очков Александр заметил: «Да, это довольно крутое число, знаете. Как всегда говорю, без моих партнеров по команде никогда бы не достиг такого. Это очень круто».
Капитан также вернулся к вопросу о шансах в этой игре: «Как считаю, мы старались, старались создавать в атаке. Особенно в нейтральной зоне, думаю, могли порой принимать более удачные решения. Но знаете, мы заберем весь позитив и будем двигаться дальше».
Про возвращение Кузнецова форвард добавил: «Да, думаю, он был в порядке сегодня. Контролировал шайбу, ускорялся в нейтральной зоне, создал несколько моментов. Все видели, что он был хорош».
На вопрос об упущенных шансах при большинстве в овертайме снайпер улыбнулся: «Да, порой стараешься забыть такое. Если есть шанс послать шайбу в ворота, я должен это делать. У меня была отличная возможность забить и принести нам очки, но в этот раз не попал».
Овечкин остается лучшим бомбардиром «Вашингтона» с 15 очками (5 голов, 10 передач) в 23 матчах. Великая восьмерка не забивает в восьми играх после встречи с «Коламбусом» 18 ноября. В этой гонке за историей снайпер пока не приближается к Гретцки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Филадельфия
|26
|14
|12
|30
|3
|Айлендерс
|25
|11
|14
|29
|4
|Каролина
|26
|14
|12
|29
|5
|Вашингтон
|23
|12
|11
|27
|6
|Нью-Джерси
|24
|13
|11
|27
|7
|Питтсбург
|25
|11
|14
|25
|8
|Коламбус
|28
|8
|20
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|17
|8
|37
|2
|Флорида
|25
|15
|10
|32
|3
|Детройт
|25
|14
|11
|32
|4
|Торонто
|23
|13
|10
|30
|5
|Тампа-Бэй
|28
|12
|16
|29
|6
|Монреаль
|26
|11
|15
|25
|7
|Баффало
|27
|11
|16
|24
|8
|Оттава
|21
|10
|11
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|26
|16
|10
|34
|2
|Даллас
|25
|15
|10
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|25
|13
|12
|28
|5
|Нэшвилл
|26
|14
|12
|28
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|27
|7
|Миннесота
|24
|9
|15
|22
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|23
|16
|7
|35
|3
|Ванкувер
|27
|17
|10
|35
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|25
|5
|Сиэтл
|27
|8
|19
|22
|6
|Эдмонтон
|23
|10
|13
|21
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Лос-Анджелес
|0 : 4
|8.12
|03:00
|
Оттава – Торонто
|3 : 4
|8.12
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|5 : 6 ОТ
|8.12
|03:00
|
Вашингтон – Даллас
|4 : 5 Б
|8.12
|03:00
|
Бостон – Баффало
|1 : 3
|8.12
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|7 : 3
|8.12
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|5 : 1
|8.12
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|1 : 0
|8.12
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|2 : 4
|8.12
|05:00
|
Калгари – Каролина
|3 : 2
|8.12
|05:00
|
Аризона – Филадельфия
|1 : 4
|8.12
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|1 : 2
|8.12
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|2 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|44
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|27
|38
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|27
|18
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|27
|17
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|25
|17
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|17
|1.84