«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в двух шагах от тройки лучших снайперов в истории НХЛ, а Яромир Ягр прогнозирует результат гонки россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.

Российские легенды НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин в начале весны близки к двум значимым достижениям. Капитан «Вашингтона» подошел к европейскому рекорду Яромира Ягра по голам в регулярных чемпионатах (764 против 766). Ассистент капитана «Питтсбурга» приблизился к российскому рекорду Сергея Федорова по передачам в лиге (694 против 696). Джино набрал обороты после длительного восстановления и проводит невероятную серию, Ови вместе с «Кэпиталз» выбрались из неудачной полосы в начале 2022-го.

В матче с «Каролиной» (4:0) Овечкин отметился фирменным голом в большинстве, отличились также Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Игра с «Сиэтлом» (5:2) стала лучшей для Александра в этом году — еще одна шайба в большинстве и две голевые передачи. Форвард получил поддержку от своих трибун и менеджмента клуба на фоне невероятного давления на главную звезду российского спорта в НХЛ.

Теперь у Овечкина 34 гола в 54 матчах этого сезона. За всю карьеру в регулярных чемпионатах у россиянина 764 шайбы в 1252 играх. До Яромира Ягра и места в историческом топ-3 снайперов лиги — всего два шага. И впереди у «Вашингтона» — выезд в Канаду на матчи с «Калгари» (9 марта), «Эдмонтоном» (10 марта) и «Ванкувером» (12 марта).

«Его не остановить, если он этого не хочет»

Ягр забил 766 голов в 1733 матчах за 24 сезона в НХЛ перед возвращением из Северной Америки в Чехию в 2018 году. 50-летний форвард продолжает играть за свой клуб «Кладно», которым владеет, в чешской экстралиге. Больше Яромира в НХЛ забили только два великих канадца — Горди Хоу (801 гол) и Гретцки (894).

36-летний Овечкин в этом регулярном чемпионате поднялся с шестого места списка снайперов НХЛ. Александр прошел Марселя Дионна (731 гол) в первом матче сезона, а затем после мощного старта — и Бретта Халла (741). Ягр считает, что россиянин после него обязательно пройдет Хоу с Гретцки и станет новым рекордсменом лиги.

«Его не остановить, если он этого не хочет. Я говорил это раньше. У него есть подписанный пятилетний контракт. Думаю, он добьется этого раньше», — сказал Ягр в феврале в вышедшем интервью сайту НХЛ.

Овечкин при подписании нового контракта с «Вашингтоном» в конце июля 2021 года сказал: он не рассчитывал на столь длинный срок, но вместе с тем учитывал гонку за рекордом Гретцки. При этом каждый раз россиянин подчеркивает, что не заглядывает дальше ближайшего ориентира. Сейчас это — рекорд Ягра. Когда Александр обойдет Яромира, то станет лучшим снайпером в истории НХЛ среди всех игроков не из Северной Америки.

«Да, это будет здорово. Я собираюсь стать номером один среди всех европейских хоккеистов, которые играли в НХЛ. Так что это будет большое достижение, большое число», — сказал Овечкин в интервью сайту лиги.

«Он всегда думает, как может стать еще лучше»

Юный Овечкин следил за Марио Лемье, одним из своих любимых игроков. Ягр стал одноклубником Лемье в «Питтсбурге» в 1990 году. Яромир дебютировал в НХЛ в 18 лет и вместе с «Пингвинз» сразу выиграл два Кубка Стэнли в двух сезонах подряд. Чех стал одной из ярких звезд лиги: форвард показывал свое высочайшее мастерство, здорово использовал габариты и размах рук при работе с шайбой, ассистировал, забивал и ярко праздновал голы ставшим фирменным салютом.

Ягр — не только третий в истории регулярных чемпионатов НХЛ по голам. Яромир лидирует по числу победных шайб (135, у Хоу и Овечкина — 121 и 119), второй по очкам (1921, у Гретцки — 2857), пятый по голевым передачам (1155) и четвертый по числу матчей (1733). Чех несколько раз отлучался из НХЛ в «Кладно» и «Авангард» и выступал за девять североамериканских клубов: «Питтсбург» и «Вашингтон», а также «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».

«Думаю, он великий игрок. Он всегда был увлечен игрой. И забавно то, что, когда мы говорили о хоккее, он всегда старался понять, как может стать еще лучше», — сказал Овечкин.

«Никто так не силен, как он»

Североамериканские авторы подчеркивают: Овечкин и Ягр схожи в отношении к хоккею. Александр пересмотрел свою летнюю подготовку и стал работать с личным тренером, когда после трех сезонов с 50 и более голами забросил только 33 шайбы в регулярке-2016/17. В сезоне-2017/18 Ови забил 49 голов в регулярном чемпионате и завоевал c «Кэпиталз» первый в карьере и клубной истории Кубок Стэнли в статусе самого ценного игрока плей-офф.

Овечкин после чемпионства лидировал в лиге по голам в двух сезонах подряд и вместе с тем стал лучшим снайпером регулярки рекордное число раз (9). Александр еще способен повторить достижение Гретцки и Майка Босси по числу сезонов с 50 и более голами: у легенд таких по 9, их преследователь остановился в двух шайбах от цели из-за досрочного завершения регулярки-2019/20 и идет в нужном темпе в этом.

«В тот год, может даже пару лет, он не выглядел очень ярко, но затем смог очень хорошо восстановиться. Он как будто скорректировал свой стиль, снова вернулся на уровень и забивает по 50 голов за сезон. Игра заметно изменилась, и это хорошо для него, потому что он может не отставать от нее. Он может легко справляться с этой скоростью. И у него великолепный бросок. И его огромное преимущество в том, что никто, реально никто так не силен, как он», — сказал Ягр.

«Он всегда в форме и силен»

Ягр был одним из самых мощных хоккеистов НХЛ своего поколения, но Овечкин использует свои габариты и силу несколько иначе. Александр идет четвертым по силовым приемам (3228) с тех пор, как лига начала вести подобную статистику, с дебютного для россиянина сезона-2005/06. У Яромира с того времени насчитали 187 хитов в 706 играх. И Ягр попал под запоминающийся силовой прием Овечкина в центре площадки в матче Чехии и России на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Ови демонстрирует невероятную физическую силу и удивительную выносливость: он выходил на лед в 1252 из 1296 матчей «Вашингтона» (96,6 процента) за 17 сезонов. При этом в начале карьеры большее число пропусков было связано с дисквалификациями, а в двух последних к микротравмам добавились попадания в ковид-протокол. Ягр при этом считает крепкое здоровье еще одним важным фактором, с помощью которого уникальный снайпер побьет рекорд Гретцки.

«Только одна вещь может остановить его — травмы. Но это будет каким-то несчастным случаем или чем-то в этом роде, ведь он в хорошей форме и силен, а потому не может получить травму, если его просто кто-то ударит», — сказал Ягр.

«Никогда не считал себя снайпером»

Ягр вошел в топ-3 снайперов в истории НХЛ, но при этом сам больше считает себя плеймейкером. Чех трижды становился лучшим распасовщиком лиги (1997/98, 1998/99 и 2000/01). Не исключено, три сезона в КХЛ с «Авангардом» (2008 — 2011) лишили форварда возможности атаковать вторую позицию Хоу в рейтинге снайперов. Однако сам Яромир говорит о том, что в омском клубе смог перезарядиться физически и ментально перед возвращением в Северную Америку. После этого он провел в лиге еще семь лет.

«Я никогда не нацеливался на голы, чтобы превзойти Уэйна Гретцки. Никогда не делал этого, потому что никогда не считал себя снайпером. Моей целью после возвращения стали 2000 очков, потому что я был больше плеймейкером, чем снайпером. Этого просто не случилось, но знаю, что, если бы не поехал в Россию, возможно, это произошло бы», — сказал Ягр.

Яромир познакомился с «Авангардом» и российской лигой еще до КХЛ. Он начал локаутный сезон-2004/05 в родном «Кладно», а потом переехал в омский клуб. После него чех вернулся в «Рейнджерс», а Овечкин расстался с «Динамо» и отправился в «Вашингтон».

«Он радуется каждому голу»

Овечкин и Ягр противостояли друг другу в НХЛ в трех сезонах до отъезда чеха в КХЛ и затем после его возвращения. В статистике их встреч — 28 матчей регулярного чемпионата (и ни одного в Кубке Стэнли). Александр набрал 25 очков (17 голов, 8 передач), Яромир — 22 (6+16).

«Ты обращаешь внимание на маленькие детали, на то, что он делает на льду. Он всегда был опасен, когда владел шайбой, особенно в чужой зоне. Что делает его особенным, это просто талант. И он любит хоккей», — сказал Овечкин.

«Он показывает это гораздо больше, чем я. Он радуется каждому забитому голу. Он также радуется, когда забивают его партнеры, а он находится на льду. Так что дело не в нем лично. Он просто счастлив играть в хоккей. И это еще одна часть, в которой с ним невозможно сравниться», — сказал Ягр.

Яромир наверняка заготовил для Александра видеообращение на день, когда россиянин превзойдет его голевой рекорд в НХЛ. И ничего больше — просто любовь к хоккею.