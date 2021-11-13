«Он не остановится». Овечкин движется к рекорду Гретцки и теперь идет за Ягром

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Коламбусом» (4:3) забил 742-й гол за карьеру в НХЛ. Больше только у трех легенд.

Месяц Овечкина

36-летний Овечкин выдал суперстарт сезона — 11 голов и 11 передач в 13 матчах за месяц перед выездом в Коламбус, только в двух играх не набирал очков и еще в двух не забивал.

Капитан «Вашингтона» ворвался в топ-5 снайперов в истории регулярных чемпионатов, взял отметку в 731 гол и прошел Марселя Дионна в стартовой игре сезона против «Рейнджерс» в Вашингтоне 14 октября — дубль после двух передач.

Александр Великий подошел к четверке лучших снайперов НХЛ, добрался до 741 гола и сравнялся с Бреттом Халлом в домашней игре с «Баффало» 9 ноября — подправил шайбу на пятачке, а перед этим после «привоза» отметился двумя передачами и взял отметку в 600 ассистов, о чем шутил с партнером по звену Уилсоном.

Форвард привычно ненадолго притормозил перед историческим голом и в гостевом матче с «Детройтом» 12 ноября не отметился ни одним броском в створ впервые с марта 2020-го, даже по пустым воротам, зато вместе с ярко играющим Кузнецовым организовал русский гол Орлова.

Ови провел 742-й гол в НХЛ и вышел на чистое четвертое место в гостевом матче с «Коламбусом» 13 ноября — в первом периоде после очередной передачи Кузнецова накатил к любимому левому кругу и точно бросил.

Впереди теперь только три легенды — Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). До обновления рекорда Великого — 153 гола.

Alex Ovechkin scores his 742nd career goal, passing Brett Hull (741g) for fourth on the NHL's all-time goals list. Ovechkin, who owns the highest career goals per game rate (0.61) among the top-5 goal scorers in NHL history, has scored 12 goals in 14 games this season (0.86 G/GP) pic.twitter.com/4LMMRjOj7q — CapitalsPR (@CapitalsPR) November 13, 2021

Халл

Уэйн Гретцки и Бретт Халл неоднократно повторяли: они ждут Овечкина на вершине списка лучших снайперов лиги. Американец говорил об этом в интервью «СЭ» в начале 2020-го, а теперь отреагировал на новые достижения догнавшего и обошедшего его Ови.

«Алекс, поздравляю с выходом на четвертое место в списке снайперов всех времен. У моего великого друга Уэйна Гретцки есть поговорка, когда он выполняет длинный или удачный удар на поле для гольфа. Он говорит, что каждый должен заслужить свое прозвище. Что ж, Алекс, ты Великая восьмерка, ты оправдал свое прозвище и многое другое. Поздравляю снова. Продолжай подниматься вверх, желаю тебе только успеха. Так держать», — сказал Халл на записанном видео к 742-му голу россиянина.

«Well Alex, the Great Eight, you have lived up to your nickname and more.»



The Golden Brett congratulates the #Gr8.#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/38cI59wVHI — Washington Capitals (@Capitals) November 13, 2021

В начале недели Халл повторил свою мысль об Овечкине: «Интересно за ним наблюдать. Он великий игрок. Не сказал бы, что он уникальный, пока не превзойдет Гретцки. Тогда он станет единственным в своем роде». Менее аргументировано выступил сын американской легенды Джуд, который в соцсетях отреагировал на 741-й гол капитана «Вашингтона» тремя эмодзи с большими пальцами вниз, после чего радовался виртуальной атаке из России.

«I'm going to pass Brett Hull tomorrow night.» https://t.co/b6jtDksDcR — NHL GIFs (@NHLGIFs) November 13, 2021

Овечкин

После матча с «Баффало» Том Уилсон шутил, что неудачно подставился под подправление Овечкина у чужих ворот и лишил всех возможности сразу перейти к гонке за Ягром, зато Никлас Бэкстрем отметил выход россиянина на отметку в 600 передач: «Думал, ты больше эксперт по голам, разве нет?» Тогда же сам Александр дежурно заметил: очень приятно быть в такой компании на таких больших цифрах, но надо двигаться дальше, сначала обойти Халла, а потом говорить о Яромире.

«Это очень много значит. Когда начинаешь играть и приходишь в НХЛ, никогда нет чувства, что окажешься на таком месте рядом с такими именами. Это особый момент для меня, моих родителей, брата, жены, детей. Это очень важно», — сказал Овечкин после матча в Коламбусе. И на вопрос о том, когда теперь обгонит Ягра, привычно ответил: «Идем от игры к игре».

the road cheers say it all pic.twitter.com/OAaZHpglaz — Washington Capitals (@Capitals) November 13, 2021

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заметил: «Ови просто фантастический. Был и есть. Он пашет, он задает тон игры всей команды. Вероятно, он мог забросить еще одну или две шайбы сегодня. То, чего он добился, это невероятно. И он не остановится, будет продолжать двигаться».

celebrating the moment with family ?? pic.twitter.com/YGrJh7KpoC — Washington Capitals (@Capitals) November 13, 2021

«Ови на связи»

Овечкин зажигает на своей волне, идет за новыми рекордами и не забывает про Олимпиаду. Сейчас его энергии и задора хватает на голы и передачи, ледовые тренировки со старшим сыном и доставку пиццы журналистам, а также многочисленные месседжи. Среди них — октябрьское обращение к Virtus.pro перед плей-офф The International 10 (а надо было еще и Team Spirit), поздравление самому юному дебютанту в истории сборной Матвею Мичкову и пожелание удачи претенденту на шахматную корону Яну Непомнящему перед матчем с Магнусом Карлсеном.

Слова от Александра — «Привет, Матвей! Ови на связи. Молодец, побил мой рекорд. Продолжай работать» или «Ян, привет. Участие в битве за корону — это уже огромное достижение, но всегда лучше победа. Хоккеисты с тобой, болеем за тебя». И все ждут других роликов — от легенд НХЛ самому Овечкину. До Ягра — 24 гола. Когда Яромир запишет свое обращение?