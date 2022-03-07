Что творит Капризов! Он чуть не вытащил для «Миннесоты» матч в одиночку

Кирилл Капризов забил четыре гола за «Миннесоту» в двух последних играх

У Кирилла четыре гола в двух последних играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)

Голы: Штурм — 8 (Бьюгстад, Духайм), 10:52 — 1:0. Павелски — 22 (бол., Сегин, Сутер), 19:57 — 1:1. Робертсон — 27 (бол., Клингберг, Бенн), 21:38 — 1:2. Тафти — 1 (Клингберг, Гленденинг), 23:13 — 1:3. Робертсон — 28 (Хинтц, Павелски), 29:52 — 1:4. Капризов — 27 (Фиала, Зуккарелло), 56:19 — 2:4. Капризов — 28 (Зуккарелло, Сперджен), 58:03 — 3:4. Бенн — 15 (п.в., Линделл), 58:55 — 3:5. Робертсон — 29 (п.в., Хинтц), 59:28 — 3:6.

Вратари: Кяхкенен (Тэлбот, 29:52, 51:19 — 56:19, 56:30 — 58:03, 58:21 — 59:28) — Эттингер.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (13+7+15) — 26 (9+13+4).

Наши: Капризов (24.53/4/0), Куликов (13.05/0/0) — Гурьянов (10.08/2/-1), Радулов (11.34/0/+1).

6 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18791 зритель.

У «Миннесоты» сейчас не лучшее время — только недавно четырехматчевая серия поражений в основное время была прервана победой над «Филадельфией», а тут снова два проигрыша подряд. В домашней игре с «Далласом» команда Кирилла Капризова заиграла только на последних минутах. Когда вместо вратаря на льду появился шестой полевой игрок, Кевин Фиала вместе с российским нападающим «Уайлд» вышли вдвоем к воротам соперника, и Капризов поразил цель.

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«Даллас» прижался, а хозяева еще раз отправили вратаря на скамейку. И снова сработало! Резкий пас Зуккарелло был неожиданным для Оттингера, и он не успел переместиться — Капризов поражал уже пустой угол.

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Пожалуй, ключевым фактором в неудачной игре «Миннесоты» стали действия вратаря Каапо Кяхкенена, пропустившего четыре шайбы к середине игры и замененного на Кэма Тэлбота. Неудивительно, что Робертсон оформил хет-трик, уж вторую его шайбу финн точно должен был брать.

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Сергачев идет на личный рекорд

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Голы: Строум — 12 (Кейн, Дебринкэт), 7:51 — 1:0. Рэддиш — 5 (Фут, Сергачев), 21:09 — 1:1. Кейн — 18 (Хагель, С. Джонс), 26:09 — 2:1. Хедман — 12 (Стэмкос, Кучеров), 35:17 — 2:2. Фут — 1 (Чирелли, Макдона), 36:48 — 2:3. Хедман — 13 (Сергачев, Пойнт), 41:51 — 2:4. Перри — 16, 42:04 — 2:5. Сергачев — 5 (Колтон), 42:23 — 2:6. Дебринкэт — 32 (Строум), 47:05 — 3:6.

Вратари: Флери — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+11+8) — 32 (8+10+14).

Наши: — - Кучеров (17.26/3/+1), Сергачев (22.04/3/+3).

7 марта. Чикаго. United Center. 18856 зрителей.

Хорошую форму набрал и защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев. Его личный рекорд результативности в НХЛ — 40 очков, и сегодня он сделал серьезный шаг на пути к тому, чтобы побить его. «Чикаго» играет открыто и многое позволяет сопернику, чем и воспользовалась «Тампа». В начале второго периода Сергачев ассистировал при голе Рэддиша, резко бросившего с неудобной.

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Вскоре Михаил стал автором результативной передачи при втором голе Хедмана, а шестой гол в ворота Флери оформил лично. Удивительно, но эта шайба стала третьей, заброшенной «Тампой» за 32 секунды. А 31 (5+26) очко в 51 матче — отличный результат для российского защитника.

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