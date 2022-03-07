Что творит Капризов! Он чуть не вытащил для «Миннесоты» матч в одиночку
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Даллас» — 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)
Голы: Штурм — 8 (Бьюгстад, Духайм), 10:52 — 1:0. Павелски — 22 (бол., Сегин, Сутер), 19:57 — 1:1. Робертсон — 27 (бол., Клингберг, Бенн), 21:38 — 1:2. Тафти — 1 (Клингберг, Гленденинг), 23:13 — 1:3. Робертсон — 28 (Хинтц, Павелски), 29:52 — 1:4. Капризов — 27 (Фиала, Зуккарелло), 56:19 — 2:4. Капризов — 28 (Зуккарелло, Сперджен), 58:03 — 3:4. Бенн — 15 (п.в., Линделл), 58:55 — 3:5. Робертсон — 29 (п.в., Хинтц), 59:28 — 3:6.
Вратари: Кяхкенен (Тэлбот, 29:52, 51:19 — 56:19, 56:30 — 58:03, 58:21 — 59:28) — Эттингер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (13+7+15) — 26 (9+13+4).
Наши: Капризов (24.53/4/0), Куликов (13.05/0/0) — Гурьянов (10.08/2/-1), Радулов (11.34/0/+1).
6 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18791 зритель.
У «Миннесоты» сейчас не лучшее время — только недавно четырехматчевая серия поражений в основное время была прервана победой над «Филадельфией», а тут снова два проигрыша подряд. В домашней игре с «Далласом» команда Кирилла Капризова заиграла только на последних минутах. Когда вместо вратаря на льду появился шестой полевой игрок, Кевин Фиала вместе с российским нападающим «Уайлд» вышли вдвоем к воротам соперника, и Капризов поразил цель.
«Даллас» прижался, а хозяева еще раз отправили вратаря на скамейку. И снова сработало! Резкий пас Зуккарелло был неожиданным для Оттингера, и он не успел переместиться — Капризов поражал уже пустой угол.
Пожалуй, ключевым фактором в неудачной игре «Миннесоты» стали действия вратаря Каапо Кяхкенена, пропустившего четыре шайбы к середине игры и замененного на Кэма Тэлбота. Неудивительно, что Робертсон оформил хет-трик, уж вторую его шайбу финн точно должен был брать.
Сергачев идет на личный рекорд
«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Голы: Строум — 12 (Кейн, Дебринкэт), 7:51 — 1:0. Рэддиш — 5 (Фут, Сергачев), 21:09 — 1:1. Кейн — 18 (Хагель, С. Джонс), 26:09 — 2:1. Хедман — 12 (Стэмкос, Кучеров), 35:17 — 2:2. Фут — 1 (Чирелли, Макдона), 36:48 — 2:3. Хедман — 13 (Сергачев, Пойнт), 41:51 — 2:4. Перри — 16, 42:04 — 2:5. Сергачев — 5 (Колтон), 42:23 — 2:6. Дебринкэт — 32 (Строум), 47:05 — 3:6.
Вратари: Флери — Василевский.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (8+11+8) — 32 (8+10+14).
Наши: — - Кучеров (17.26/3/+1), Сергачев (22.04/3/+3).
7 марта. Чикаго. United Center. 18856 зрителей.
Хорошую форму набрал и защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев. Его личный рекорд результативности в НХЛ — 40 очков, и сегодня он сделал серьезный шаг на пути к тому, чтобы побить его. «Чикаго» играет открыто и многое позволяет сопернику, чем и воспользовалась «Тампа». В начале второго периода Сергачев ассистировал при голе Рэддиша, резко бросившего с неудобной.
Вскоре Михаил стал автором результативной передачи при втором голе Хедмана, а шестой гол в ворота Флери оформил лично. Удивительно, но эта шайба стала третьей, заброшенной «Тампой» за 32 секунды. А 31 (5+26) очко в 51 матче — отличный результат для российского защитника.
Никита Кучеров сделал одну результативную передачу и продолжает идти по отличному графику — в последних семи матчах на его счету 11 (4+7) очков. Всего же российский форвард набрал 28 (10+18) очков в 19 матчах этого сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|56
|36
|20
|77
|3
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|56
|28
|28
|59
|6
|Айлендерс
|52
|21
|31
|50
|7
|Нью-Джерси
|56
|20
|36
|45
|8
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|55
|37
|18
|80
|2
|Флорида
|55
|37
|18
|79
|3
|Торонто
|55
|35
|20
|74
|4
|Бостон
|56
|34
|22
|72
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|57
|18
|39
|44
|7
|Оттава
|55
|19
|36
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|56
|40
|16
|85
|2
|Сент-Луис
|55
|32
|23
|71
|3
|Миннесота
|54
|32
|22
|67
|4
|Даллас
|55
|32
|23
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|6
|Виннипег
|56
|24
|32
|58
|7
|Чикаго
|57
|20
|37
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|54
|33
|21
|73
|2
|Лос-Анджелес
|57
|31
|26
|69
|3
|Вегас
|57
|32
|25
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|64
|5
|Анахайм
|58
|27
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|58
|17
|41
|39
|7.03
|03:00
|
Виннипег – Рейнджерс
|1 : 4
|7.03
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2
|7.03
|03:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|3 : 6
|7.03
|04:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|7.03
|04:00
|
Вегас – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|55
|76
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|56
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11