Лучший матч Овечкина в году: набрал три очка и не пожалел новичка НХЛ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы: Уилсон — 18 (Овечкин, Кузнецов), 11:30 — 1:0. Орлов — 9 (Дауд, Дженсен), 12:04 — 2:0. Донской — 2 (Шиэн, Олексяк), 16:56 — 2:1. Блэкуэлл — 7 (Эпплтон, Ларссон), 20:58 — 2:2. Шири — 13 (бол., Уилсон, Овечкин), 31:48 — 3:2. Овечкин — 34 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 40:47 — 4:2. Шири — 14 (п.в.), 57:50 — 5:2.
Вратари: Ванечек — Дриджер (13:50 — 14:20, 56:55 — 57:50).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (6+13+6) — 31 (10+9+12).
Наши: Кузнецов (16.28/0/0), Овечкин (15.04/4/0), Орлов (19.54/3/+2) — -.
6 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Сиэтл» после домашней победы над «Нэшвиллом» впервые в клубной истории пожаловал в гости к «Вашингтону». В ноябре прошлого года «Кракены» на своем льду обыграли команду Питера Лавиолетта со счетом 5:2, однако сегодня «Столичные» взяли зеркальный реванш. Как и в той встрече, Александр Овечкин сумел отличиться, только теперь еще стал первой звездой и в седьмой раз в текущем сезоне набрал как минимум три очка за матч.
Хозяева не с первых минут вкатились в игру, но к середине стартового периода выдали мощный отрезок и за 34 секунды забросили две шайбы. Счет в матче открыл Том Уилсон, а в голевой атаке поучаствовали Евгений Кузнецов и Овечкин. Капитан «Вашингтона» здорово разобрался с двумя соперниками и выдал шикарную передачу на партнера. Канадец сыграл не менее красиво, забросив 18-ю шайбу в чемпионате.
Упрочил преимущество своей команды Дмитрий Орлов. Российский защитник отметился голом во втором матче подряд, и теперь в его активе 26 (9+17) очков в 53 играх. Дмитрий уверенно движется к тому, чтобы побить свой бомбардирский рекорд в НХЛ, когда в сезоне-2016/17 он набрал 33 (6+27) балла. Сегодня Орлов в очередной раз продемонстрировал свой бросок, хотя голкипер «Сиэтла» Крис Дриджер в этом эпизоде мог сыграть гораздо увереннее.
Гости ни капли не смутились, нарастили обороты в атаке, и уже в начале второго периода счет стал равным. Однако вскоре Орлов заработал на себе удаление, и Конор Шири в большинстве вывел «Вашингтон» вперед. В атаке поучаствовал Овечкин, а его команда наконец-то подтянула реализацию лишнего. У «Столичных» за последние 13 матчей — 11 голов в большинстве. По сезону их цифры не впечатляют (22-е место и 17,9 процента реализации), однако в новом году по этому показателю «Вашингтон» — одна из лучших команд в лиге.
Отличился в большинстве и Овечкин, который в снайперской гонке (764-й гол) продолжает приближаться к Яромиру Ягру. Капитан «Столичных» сделал все в лучших традициях из левого круга вбрасывания, и теперь до легендарного чеха ему осталось всего две шайбы. Интересно, что Крис Дриджер стал 154-м по счету вратарем, которому Александр забивал в НХЛ. Во взятии ворот поучаствовал также Никлас Бэкстрем, которому до тысячи очков в лиге осталось набрать всего три балла.
«Сиэтл» эпизодами смотрелся неплохо, но вернуть интригу гостям так и не удалось. Точку в противостоянии поставил Шири, который не просто отметился дублем, но забросил свой сотый гол в НХЛ, а также записал в актив 200-е очко. Американец находится в хорошей форме и в последних семи матчах набрал 7 (3+4) баллов. Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и немного улучшил свои дела после трех поражений. Теперь команду ждет непростой выезд в Канаду, где придется сыграть против «Калгари», «Эдмонтона» и «Ванкувера».
#CapsKraken 3 ??'s of the game— Washington Capitals (@Capitals) March 6, 2022
??: Alex Ovechkin
???: Tom Wilson
???: Conor Sheary#ALLCAPS pic.twitter.com/H6pccNTEfD
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|38
|17
|81
|2
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|3
|Рейнджерс
|55
|35
|20
|75
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|56
|28
|28
|59
|6
|Айлендерс
|52
|21
|31
|50
|7
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|8
|Нью-Джерси
|55
|19
|36
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|37
|18
|79
|2
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|78
|3
|Торонто
|55
|35
|20
|74
|4
|Бостон
|56
|34
|22
|72
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|56
|18
|38
|44
|7
|Оттава
|54
|19
|35
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|56
|40
|16
|85
|2
|Сент-Луис
|54
|32
|22
|70
|3
|Миннесота
|53
|32
|21
|67
|4
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|5
|Даллас
|54
|31
|23
|65
|6
|Виннипег
|55
|24
|31
|58
|7
|Чикаго
|56
|20
|36
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|54
|33
|21
|73
|2
|Лос-Анджелес
|56
|30
|26
|67
|3
|Вегас
|56
|31
|25
|66
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|64
|5
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|6
|Анахайм
|57
|26
|31
|61
|7
|Сан-Хосе
|55
|24
|31
|54
|8
|Сиэтл
|57
|17
|40
|39
|6.03
|02:00
|
Флорида – Детройт
|6 : 2
|6.03
|03:00
|
Вашингтон – Сиэтл
|5 : 2
|6.03
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|4 : 5 Б
|6.03
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|4 : 6
|6.03
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|2 : 5
|6.03
|04:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|0 : 8
|6.03
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 4 ОТ
|6.03
|21:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|6.03
|21:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|- : -
|6.03
|23:59
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|55
|76
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|38
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|55
|36
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|36
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11