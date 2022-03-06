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Сегодня, 07:10

Лучший матч Овечкина в году: набрал три очка и не пожалел новичка НХЛ

Александр Овечкин набрал три очка в матче против «Сиэтла» в чемпионате НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
Александр Овечкин (в центре).
Фото USA Today Sports
До Ягра — всего два гола.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы: Уилсон — 18 (Овечкин, Кузнецов), 11:30 — 1:0. Орлов — 9 (Дауд, Дженсен), 12:04 — 2:0. Донской — 2 (Шиэн, Олексяк), 16:56 — 2:1. Блэкуэлл — 7 (Эпплтон, Ларссон), 20:58 — 2:2. Шири — 13 (бол., Уилсон, Овечкин), 31:48 — 3:2. Овечкин — 34 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 40:47 — 4:2. Шири — 14 (п.в.), 57:50 — 5:2.
Вратари: Ванечек — Дриджер (13:50 — 14:20, 56:55 — 57:50).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 25 (6+13+6) — 31 (10+9+12).
Наши: Кузнецов (16.28/0/0), Овечкин (15.04/4/0), Орлов (19.54/3/+2) — -.
6 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Сиэтл» после домашней победы над «Нэшвиллом» впервые в клубной истории пожаловал в гости к «Вашингтону». В ноябре прошлого года «Кракены» на своем льду обыграли команду Питера Лавиолетта со счетом 5:2, однако сегодня «Столичные» взяли зеркальный реванш. Как и в той встрече, Александр Овечкин сумел отличиться, только теперь еще стал первой звездой и в седьмой раз в текущем сезоне набрал как минимум три очка за матч.

Хозяева не с первых минут вкатились в игру, но к середине стартового периода выдали мощный отрезок и за 34 секунды забросили две шайбы. Счет в матче открыл Том Уилсон, а в голевой атаке поучаствовали Евгений Кузнецов и Овечкин. Капитан «Вашингтона» здорово разобрался с двумя соперниками и выдал шикарную передачу на партнера. Канадец сыграл не менее красиво, забросив 18-ю шайбу в чемпионате.

Упрочил преимущество своей команды Дмитрий Орлов. Российский защитник отметился голом во втором матче подряд, и теперь в его активе 26 (9+17) очков в 53 играх. Дмитрий уверенно движется к тому, чтобы побить свой бомбардирский рекорд в НХЛ, когда в сезоне-2016/17 он набрал 33 (6+27) балла. Сегодня Орлов в очередной раз продемонстрировал свой бросок, хотя голкипер «Сиэтла» Крис Дриджер в этом эпизоде мог сыграть гораздо увереннее.

Гости ни капли не смутились, нарастили обороты в атаке, и уже в начале второго периода счет стал равным. Однако вскоре Орлов заработал на себе удаление, и Конор Шири в большинстве вывел «Вашингтон» вперед. В атаке поучаствовал Овечкин, а его команда наконец-то подтянула реализацию лишнего. У «Столичных» за последние 13 матчей — 11 голов в большинстве. По сезону их цифры не впечатляют (22-е место и 17,9 процента реализации), однако в новом году по этому показателю «Вашингтон» — одна из лучших команд в лиге.

Отличился в большинстве и Овечкин, который в снайперской гонке (764-й гол) продолжает приближаться к Яромиру Ягру. Капитан «Столичных» сделал все в лучших традициях из левого круга вбрасывания, и теперь до легендарного чеха ему осталось всего две шайбы. Интересно, что Крис Дриджер стал 154-м по счету вратарем, которому Александр забивал в НХЛ. Во взятии ворот поучаствовал также Никлас Бэкстрем, которому до тысячи очков в лиге осталось набрать всего три балла.

«Сиэтл» эпизодами смотрелся неплохо, но вернуть интригу гостям так и не удалось. Точку в противостоянии поставил Шири, который не просто отметился дублем, но забросил свой сотый гол в НХЛ, а также записал в актив 200-е очко. Американец находится в хорошей форме и в последних семи матчах набрал 7 (3+4) баллов. Таким образом, «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и немного улучшил свои дела после трех поражений. Теперь команду ждет непростой выезд в Канаду, где придется сыграть против «Калгари», «Эдмонтона» и «Ванкувера».

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Филадельфия 55 17 38 44
8 Нью-Джерси 55 19 36 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 37 18 79
2 Тампа-Бэй 54 36 18 78
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 54 19 35 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 54 32 22 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Нэшвилл 55 31 24 66
5 Даллас 54 31 23 65
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 56 20 36 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Ванкувер 57 28 29 62
6 Анахайм 57 26 31 61
7 Сан-Хосе 55 24 31 54
8 Сиэтл 57 17 40 39
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6.03 02:00
Флорида – Детройт
 6 : 2
6.03 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 5 : 2
6.03 03:00
Коламбус – Бостон
 4 : 5 Б
6.03 03:00
Торонто – Ванкувер
 4 : 6
6.03 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 2 : 5
6.03 04:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 0 : 8
6.03 06:00
Колорадо – Калгари
 3 : 4 ОТ
6.03 21:00
Баффало – Лос-Анджелес
 - : -
6.03 21:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 - : -
6.03 23:59
Миннесота – Даллас
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 56 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 55 76
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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